Yurtdışında Yaşayan Emekliye SGK Şoku!

Biz Türk milleti dünyanın dört bir yanına dağılmışız.

Yurtdışında yaşayan sekiz buçuk milyon vatandaşımız var.

Çin’den ABD’ye Güney Afrika’dan İzlanda’ya nereye gitseniz bir Türke rastlarsınız.

E, böyle olunca bu vatandaşlarımızın gün gelip emekli olmaları için devlet tedbir almış.

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu çıkartmış.

Ne mi sağlıyor bu kanun?

Yurtdışında yaşadığınız veya çalıştığınız günleri Türkiye’de ödeyip emekli olmanızı sağlıyor.

Böylece çalıştığınız ülkede olduğu gibi Türkiye’de de emekli olup, çifte maaş alabiliyorsunuz.

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Buraya kadar sorun yok.

Ama yurtdışı borçlanması yaparak maaş bağlatanların mutlaka dikkat etmeleri gerekenler var.

Zira, 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık/ emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabiliyor.

İlk olarak, ödenmekte olan emekli maaşları altı ay boyunca çekilmezse kontrol amacıyla durduruluyor.

Acaba kişi yaşıyor mu diye kontrol ediyor SGK.

Yaşadığınıza dair belge ibraz etmeniz gerekiyor ki, maaşınız tekrardan bağlansın.

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İkinci ve daha önemli husus ise yurtdışında çalışmanız.

Yada yaşadığınız ülkede sosyal yardım maaşı almanız…

Eğer yurt dışında o ülke mevzuatına tabi çalışır veya ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alırsanız o zaman yandınız.

Bunun tek istisnası ‘’Mini Job’’ diye bilinen yurtdışındaki kısa süreli çalışmalar. Bu işlerde çalışırsanız maaşınız kesilmiyor.

Ancak bunun dışında çalışırsanız SGK Türkiye’deki maaşınızı kesiyor.

Zira kanun böyle!

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SGK, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl aldığı kayıtlara göre altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri talep ediyor.

Bu şekilde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın üç ay içinde SGK’ya belge göndermeleri zorunlu!

İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durduruluyor.

Yani maaşınız şak diye kesiliyor!

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Bu nedenle, altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin; ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için, “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni mutlaka doldurmaları ve SGK’ya göndermeleri gerek!

Belgenin yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna onaylatılması gerekiyor.

Sonrasında maaşınızın bağlandığı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine posta ile göndermek zorundasınız.

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Peki bu hususa dikkat etmeseniz ne olur?

SGK tespit ederse emekli maaşınızı kesebilir.

Yetmez, eski aldığınız maaşlar da yapılacak inceleme sonucu sizden yasal faizi ile birlikte geri istenilebilir.

Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olan tüm okurlarımıza aman diyelim!

Bu hususu atlamayın.

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