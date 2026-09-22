Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkiye- Yunanistan hattında karşılıklı açıklamaların gündemde olduğu bir dönemde Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos'tan Türkleri hedef alan sözler geldi.

Velopoulos, yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye politikasını eleştirirken iki ülke arasında gerilimi azaltmayı amaçlayan normalleşme sürecini de hedef aldı.

TÜRKLERİ HEDEF ALAN İFADELER KULLANDI

Velopoulos, açıklamasına Türkiye ve Türkler hakkında aşağılayıcı bir Yunan halk deyişini aktararak başladı. Yunan siyasetçi, bu ifadeyi Türkiye'nin tutumunu tanımlamak amacıyla kullandığını söyledi.

Velopoulos'un sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Partisinin resmi açıklamasında Türkler için "Moğollar" ifadesini kullanan siyasetçi, ardından Napolyon Bonapart'a atfettiği bir sözü gündeme getirdi.

"TÜRKLER YOK EDİLEBİLİR, FAKAT FETHEDİLEMEZ"

Velopoulos, "Türklerle ilgili tek bir çözüm var" ifadesinin ardından, Napolyon Bonapart'a atıfta bulunarak Türklerin "yok edilebileceğini ancak fethedilemeyeceğini" söyledi. Türkiye'deki bazı haber kaynakları söz konusu Yunanca ifadeyi "Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar" şeklinde Türkçeye aktardı.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Velopoulos'un partisinin yayımladığı Yunanca orijinal açıklamada "??????????" fiili yer alıyor. Bu ifade bağlama göre "yok edilmek/imha edilmek" anlamına geliyor. Dolayısıyla sözlerin doğrudan kaynağı, açıklamanın Türkleri hedef alan ağır bir ifade içerdiğini doğruluyor.

MİÇOTAKİS'İN "SAKİN SULAR" POLİTİKASINI HEDEF ALDI

Yunan siyasetçi, açıklamasının devamında Başbakan Miçotakis'in Türkiye ile ilişkilerde izlediği politikayı da eleştirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son üç yılda yürütülen ve gerilimin düşürülmesini amaçlayan "sakin sular" yaklaşımını hedef alan Velopoulos, bu politikanın Türkiye'nin tutumunu değiştirmediğini savundu. Türkiye tarafından gelen açıklamaları "tehdit" ve "şovenizm" olarak nitelendiren Velopoulos, Miçotakis hükümetinin Ankara politikasına karşı çıktı.

GEÇEN HAFTA DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Velopoulos'un Türkiye hakkındaki çıkışı ilk değil. Yunan siyasetçi 10 Eylül'deki açıklamasında da Miçotakis'i Türkiye konusunda eleştirerek Yunanistan'ın Kıbrıs ile münhasır ekonomik bölge ilan etmesini ve karasularını 12 deniz miline çıkarmasını istemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise 14 Eylül'de Yunanistan'dan yapılan başka açıklamalara tepki göstermiş ve Yunan yetkilileri "ciddiyete ve aklıselime" davet etmişti.

VELOPOULOS'UN PARTİSİ DE AÇIKLAMAYI YAYIMLADI

Velopoulos'un Türkleri hedef alan son sözleri yalnızca basında yer alan aktarımlara dayanmıyor. Yunan Çözümü Partisi'nin resmi internet sitesinde 21 Eylül tarihli basın açıklaması olarak yayımlanan metinde söz konusu ifadeler doğrudan yer alıyor.