81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü

81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü

Türkiye'nin illeri insan olsaydı nasıl gözükürdü? İşte yapay zekaya göre 81 ilin insan versiyonu...

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 1

81 İLİN KARAKTERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yapay zeka, Türkiye'nin kadim topraklarını bu kez birer insan yüzüne dönüştürdü! Gelişmiş algoritmalar; her ilin gastronomisini, iklimini, tarihi silüetini ve insan karakterini süzgeçten geçirerek 81 il için büyüleyici portreler oluşturdu.

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 2

İŞTE 81 İLİN İNSAN HALİ!

81) ADANA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 3

80) ADIYAMAN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 4

79) AFYONKARAHİSAR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 5

78) AĞRI

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 6

77) AKSARAY

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 7

76) AMASYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 8

75) ANKARA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 9

74) ANTALYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 10

73) ARDAHAN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 11

72) ARTVİN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 12

71) AYDIN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 13

70) BALIKESİR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 14

69)) BARTIN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 15

68) BAYBURT

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 16

67) BİLECİK

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 17

66) BİNGÖL

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 18

65) BİTLİS

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 19

64) BOLU

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 20

63) BURDUR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 21

62) BURSA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 22

61) ÇANAKKALE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 23

60) ÇANKIRI

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 24

59) ÇORUM

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 25

58) DENİZLİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 26

57) DİYARBAKIR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 27

56) DÜZCE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 28

55) EDİRNE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 29

54) ELAZIĞ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 30

53) ERZİNCAN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 31

52) ERZURUM

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 32

51) ESKİŞEHİR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 33

50) GAZİANTEP

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 34

49) GİRESUN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 35

48) GÜMÜŞHANE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 36

47) MALATYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 37

46) HATAY

37 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 38

45) IĞDIR

38 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 39

44) ISPARTA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 40

43) İSTANBUL

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 41

42) İZMİR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 42

41) KAHRAMANMARAŞ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 43

40) KARABÜK

43 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 44

39) KARAMAN

44 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 45

38) KARS

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 46

37) KASTAMONU

46 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 47

36) KAYSERİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 48

35) KIRIKKALE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 49

34) KIRKLARELİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 50

33) KIRŞEHİR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 51

32) KİLİS

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 52

31) KOCAELİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 53

30) KONYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 54

29) KÜTAHYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 55

28) MANİSA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 56

27) MARDİN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 57

26) MERSİN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 58

25) MUĞLA

58 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 59

24) MUŞ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 60

23) NEVŞEHİR

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 61

22) NİĞDE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 62

21) ORDU

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 63

20) OSMANİYE

63 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 64

19) RİZE

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 65

18) HAKKARİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 66

17) SAKARYA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 67

16) SAMSUN

67 81
81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 68

15) SİİRT

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 69

14) SİNOP

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 70

12) SİVAS

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 71

11) ŞIRNAK

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 72

10) TEKİRDAĞ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 73

9) TOKAT

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 74

8) TRABZON

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 75

7) TUNCELİ

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 76

6) ŞANLIURFA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 77

5) UŞAK

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 78

4) VAN

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 79

3) YALOVA

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 80

2) YOZGAT

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81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü - Resim: 81

1) ZONGULDAK

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81 ilin insan hali