81 ilin insan hali! Memleketiniz insan olsaydı bakın nasıl görünürdü
Türkiye'nin illeri insan olsaydı nasıl gözükürdü? İşte yapay zekaya göre 81 ilin insan versiyonu...
81 İLİN KARAKTERİ ORTAYA ÇIKTI!
Yapay zeka, Türkiye'nin kadim topraklarını bu kez birer insan yüzüne dönüştürdü! Gelişmiş algoritmalar; her ilin gastronomisini, iklimini, tarihi silüetini ve insan karakterini süzgeçten geçirerek 81 il için büyüleyici portreler oluşturdu.
İŞTE 81 İLİN İNSAN HALİ!
81) ADANA
80) ADIYAMAN
79) AFYONKARAHİSAR
78) AĞRI
77) AKSARAY
76) AMASYA
75) ANKARA
74) ANTALYA
73) ARDAHAN
72) ARTVİN
71) AYDIN
70) BALIKESİR
69)) BARTIN
68) BAYBURT
67) BİLECİK
66) BİNGÖL
65) BİTLİS
64) BOLU
63) BURDUR
62) BURSA
61) ÇANAKKALE
60) ÇANKIRI
59) ÇORUM
58) DENİZLİ
57) DİYARBAKIR
56) DÜZCE
55) EDİRNE
54) ELAZIĞ
53) ERZİNCAN
52) ERZURUM
51) ESKİŞEHİR
50) GAZİANTEP
49) GİRESUN
48) GÜMÜŞHANE
47) MALATYA
46) HATAY
45) IĞDIR
44) ISPARTA
43) İSTANBUL
42) İZMİR
41) KAHRAMANMARAŞ
40) KARABÜK
39) KARAMAN
38) KARS
37) KASTAMONU
36) KAYSERİ
35) KIRIKKALE
34) KIRKLARELİ
33) KIRŞEHİR
32) KİLİS
31) KOCAELİ
30) KONYA
29) KÜTAHYA
28) MANİSA
27) MARDİN
26) MERSİN
25) MUĞLA
24) MUŞ
23) NEVŞEHİR
22) NİĞDE
21) ORDU
20) OSMANİYE
19) RİZE
18) HAKKARİ
17) SAKARYA
16) SAMSUN
15) SİİRT
14) SİNOP
12) SİVAS
11) ŞIRNAK
10) TEKİRDAĞ
9) TOKAT
8) TRABZON
7) TUNCELİ
6) ŞANLIURFA
5) UŞAK
4) VAN
3) YALOVA
2) YOZGAT
1) ZONGULDAK