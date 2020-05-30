GÜNCEL

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı.

Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. 

Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da
Haber Global'den yayını terkeden İnce'ye yanıt: Haberi vardı
Antalya'da arabasının değeri kadar para cezası yedi 'bizde her şey zevkine' dedi
George Floyd'un boğarak öldüren polisin eşinin kararına sosyal medyadan destek yağdı
Süleyman Soylu Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var deyip duyurdu
TTB Başkanı Prof. Adıyaman'dan 1 Haziran uyarısı: Bütün illere virüsü taşıyacaklar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
70 yaşındaki ''tırnakçı'' güvenlik kamerasında
Hakem Slavko Vincic uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalandı
30 Mayıs cumartesi marketler saat kaçta açılıyor kaça kadar açık?
Süleyman Soylu'dan sosyal medya mafyalarına gözdağı
Süleyman Soylu'dan polise 3600 ek gösterge açıklaması
'Çav Bella' çalınması olayında tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye
Türkiye'de yeni darbe olur mu? Süleyman Soylu cevapladı
Bugün cuma namazı kılınacak camiler hangisi? İstanbul, Ankara camiler listesi