Sen nasıl Kraliçenin cenazesine gitmezsin!..

Öyle bir düşmanlık ki!..

Emmanuel Macron'u seviyorlar!

Erdoğan’ı sevmiyorlar…

Joe Biden'ı seviyorlar!

Erdoğan’ı sevmiyorlar…

Kiryakos Miçotakis'i seviyorlar!

Erdoğan’ı sevmiyorlar…

Prens Charles’a büyük saygı duyuyorlar..

Erdoğan’a duymuyorlar…

Selahattin Demirtaş’ı aklıyorlar!

Erdoğan’ı suçluyorlar…

Esed’i pamuklara sarıyorlar…

Erdoğan’ı diktatör yapıyorlar...

Öyle bir akıl tutulmasi ki..

Ne diyor Kemal Bey; “Bize oy verin ki Demirtaş ve Kavala’yı cezaevinden çıkaralım…”

Bitmiyor...

FETÖ'yü paklıyorlar…

Erdoğan’ı karalıyorlar…

Erdoğan düşmanlığı gözlerini öyle bürümüş ki nerede bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşıtı varsa ‘Erdoğan yeter ki gitsin’ diye onlara tercüman oluyorlar...

Bir iktidara gelseler…

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı…

Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu…

Ardından sıra diğerleri...

Asacaklar…

Kesecekler…

Yargılayacaklar…

Hatta ' Ülkeden kaçacaklar' diye bağırıyorlar..

Memuru tehdit ediyorlar...

Öğretmeni tehdit ediyorlar...

Bürokratı tehdit ediyorlar...

Zihniyet bu!

Bir iktidara gelseler…

İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden devreye sokacaklar…

LGBT’ye sınırsız özgürlük tanıyacaklar…

FETÖ’cüleri cezaevinden çıkaracaklar…

Yurt dışındaki kaçakları bando ile karşılayacaklar...

Dönüş biletlerini dahi hazırlamışlar!..

HDPKK’ye özgürlük tanıyacaklar…

Suriye’den Türk askerini çekecekler…

İHA ve SİHA ’ları sonlandıracaklar…

HDP’ye bakanlık verecekler…

Yerel yönetimlere özgürlük tanıyarak bölünmenin yolunu açacaklar…

Maskeleri öyle bir düşmüş ki freni patlamış bayır aşağı giden kamyon gibi bu ülkenin bütün milli ve manevi değerlerini ezip geçiyorlar!

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına karşı “Ne işimiz var Akdeniz’de?” diyenler de bunlar…

“İktidara gelirsek S-400’leri geri vereceğiz” diyen de!

Rusya ile ortak yapılan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yapımından rahatsız olanlar da bunlar…

Kılıçdaroğlu ne demişti;

“Akkuyu'da nükleer santral kurdular. Bilgileri bize vermiyorlar. Hesaplar gizli kapaklı. Tüm bunları ortaya çıkaracağım.”

Bu gizli bilgileri, velinimetleri Biden mı istedi?

Bitmiyor ülkelerine düşmanlıkları…

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine karşı adeta savaş başlatmışlar…

Meral hanım fetva bile vermeye başlamış!..

TOKİ'den ev almak günah diyecek kadar ileri gidiyor...

İstemiyorlar milletin mutluluğunu…

İstemiyorlar milletin huzurunu…

İstiyorlar ki;

Ülkede kaos olsun, isyan olsun, çatışma olsun, terör olsun…

Yeter ki Erdoğan gitsin...

İstiyorlar ki;

Dolar yükselsin, marketler zam üzerine zam yapsın, ülke batsın…

Yeter ki Erdoğan gitsin...

İstiyorlar ki;

Biden’ın dediği olsun, Macron suçlasın, Miçotakis haklı çıksın…

Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin!

Bir düşünün…

Yunanistan’ın Adalar üzerinden Türkiye’ye karşı hasmane tutumuna karşı tek kelime etmeyenler bunlar!

Erdoğan gitsin niye Yunanın yanındalar!..

Öyle bir kepazelik ki..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth’in cenazesine katılmadığı için İngilizlerden dahi tek bir eleştiri yokken, hatta İngiliz Başbakanı cenaze sonrasında Türkevi’nde Erdoğan’ı ziyaret etmişken, “Sen Kraliçenin cenaze törenine nasıl katılmazsın” diye eleştiren zihniyet de bunlar…

Yani;

Tayyip Erdoğan gitsin diye adeta...

İngiliz oluyorlar…

Alman oluyorlar…

Amerikalı oluyorlar…

Yunan oluyorlar…

Fransız oluyorlar…

Ama bir türlü Türk olamıyorlar!

Çünkü Türk olmaları(!) Tayyip Erdoğan’ın gitmesine bağlı olan bir Erdoğan düşmanı koro karşımızda…

Yani bu vatana bu millete sadakat duygularını Erdoğan’ın gitmesine bağlamış bir muhalefet gerçeğini yaşıyoruz…

Türk devletinden yana tek bir olumlu sözleri yok!

Varsa söyleyin…

Tayyip Erdoğan düşmanları, Demirtaş akıl hocaları!..

HDP kapısında evlatları için yıllardır nöbet tutan Diyarbakır annelerini HDP darılmasın diye yok sayan zihniyet bunlar!

Bunlar değil mi HDP’nin “Atatürk’ün itleri” sözlerini yiyenler!

Bunlar değil mi Demirtaş ile kahvaltı yapmayı bekleyenler!

Bunlar değil mi 15 Temmuz hain darbe girişimi için “Kontrollü darbe” diyenler…

Maskeleri öyle bir düşmüş ki...

Türk Devletinin uluslararası arenadaki başarısı karşısında cenaze evine dönüyorlar!..

Türk milleti bunlara sandıkta geçit vermez!..

Vermeyecektir de…

Ve her birini siyaset sahnesinden silerek Türkiye' yi özlediği yüzde yüz yerli ve milli muhalefete kavuşturacaktır...

Haaa!..

Bu arada Kemal Bey ABD'ye mülakata gidiyormuş!..

Hadi inşallah hayırlısı ile aday olarak döner!..