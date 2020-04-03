Yerel hükümet virüsü!..

CHP'li Belediyelerin kanuna aykırı şekilde başlattıkları yardım kampanyasına İçişleri Bakanlığının haklı olarak "Yasal izin almadan olmaz" denecek durdurulmasının tartışmasının sürdürülmek istenmesi çok manidar..

Resmen siyasi bir ranta çevrilmek istenir oldu...

Beyler...

Kanun açıktır…



Böyle bir yardım kampanyasını başlatmak için izin almak şarttır…



Çünkü bu kamunun işidir.

2860 sayılı Kanun diyor ki;

Sadece yardım toplamakla kalmayacaksın, denetleyeceksin. Bu yetkiyi, istismar edilmemesi için İçişleri Bakanlığına veriyor. Devlet izin vermeden sen banka numaraları açıklayamazsın kardeşim!



Dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları yardım toplayacaklarsa kaymakam/validen izin alır ve İçişleri Bakanlığı bilgilendirilir.



Yani yardımı kimler toplar?

2860 sayılı Kanunda çok açık bir şekilde belirtilmiş. İçişleri Bakanının görevi kanuna uymak, kanunu ihlal etmeye çalışanlara müsaade etmemektir.

Bir bakanın kanunu hatırlatıp “İzin alın yapın” demesi, neden bu kadar bu zevatı ateşlemiş!



Herkesin sağduyulu olması gereken böylesine bir süreçte izin almak gerekirken neden toplum ısrarla yardım kampanyası üzerinden kutuplaştırılmak isteniyor...

Ne demek birileri tarafından "MERKEZİ HÜKÜMET,YEREL HÜKÜMET" söylemlerinin ortaya atılması..

Türkiye, eyalet sistemi ile mi yönetiliyor?



Yoksa 'Hayallerinizin dışa vurumu mu bu?'

İşte bütün mesele bu...

Şöyle arşivlere bakınca aslında bu söylemler hiçte sürpriz değil!

HDP'nin ısrarla her zaman dile getirdiği yerel yönetimlerde özerklik söylemleri ve bu söylemlere CHP'nin dolaylı yoldan her defasında destek verdiğine hep şahit olmadık mı?

HDP'nin söylemlerine Kemal Beyin YCHP'sinin (Deniz Baykal'ın değil) her zaman yumuşak ve kelime oyunları ile destek verdiğini gördük...



HDP her defasında yerel yönetimler konusunda belediyelerin özerkliğini gündeme getirirken yerel hükümet söylemlerini ortaya attı..





Kemal Bey 28 Mayıs 2018’de seçim beyannamesinde

“Kamu yerel birimlerin ve yönetimlerin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız” derken, 2014 yılında CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul edeceklerini açıklamıştı…





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O nedenle bugün yardım kampanyası üzerinden bir anda seslendirilen “Merkezi Hükümet ve Yerel Hükümet” söylemleri hiç sürpriz değil.



Malumun ilamı!



Hadi diyelim bugün CHP'li Belediyeler "Korona virüs salgını" nedeni ile izinsiz bir şekilde yardım kampanyasını yaptılar..



Devlet de göz yumdu!..

Bir yol açılmayacak mı?

Sorun sadece bugün mü?



Sevgili okurlar...

Niyet belli...



CHP'li belediyeler, HDP'li belediyeler denetlenmek istemiyorlar!..

İstiyorlar ki;



Yerel yönetimler devletten bağımsız çalışsın…



İstedikleri gibi kampanya yapsınlar…



İstedikleri gibi para toplayıp dağıtsınlar…



Dışarıdan istedikleri gibi para alsınlar…



İstedikleri gibi şehirleri yönetsinler…



Devlet onlara hiç karışmasın!

Yani bağımsızlıklarını ilan etsinler!.

Burası Muz Cumhuriyeti mi?



İstanbul BŞ Başkanı hazineden para talep etmediğini söyleyerek, hükümetin bilgisi dışında Avrupa’dan borç para almadı mı?

Aldı...



IMF’den borç para almayı hazmedemeyen ülkenin en büyük şehrini Belediye Başkanı Avrupa’ya borçlandırdı…



Ne güzel!..



Diyeceğim şu ki..

Belediyeler devlet içinde devlet olamaz!..



Yeri geldiği zaman yani kununa nizami uymadıkları zaman denetlenecek.



“Yok efendim biz HDP’li belediye miyiz?” diye tepki gösterenler olacaktır…

O yapamaz,bu yapmaz diye bir anlayış olamaz...

Kanuna uyacaksınız!



Belediye Başkanı olarak kimin ne yapacağının garantisi mi var?



Biz bu ülkede yerel yönetimler üzerinden neler yapıldığına şahit olmuyoruz mu? Güneydoğumuzda HDP'li belediye başkanları neler yapmış! ..

Daha yeni Yalova Belediye Başkanının skandalına şahit olmadık mı?

Denetlemesen nerden bileceksin...

Yardım toplamada böyle bir şey...

İstediğin gibi yardım topla istediğin gibi dağıt, ne yaptın bilinmesin...

Var mı öyle yağma!..

*



Örnek olarak bir iddianameden okuyalım…



“Belediyede 250 kişi çalışıyor görünüyor ama 50’si orada, 200’ü dağda bayırda. Toplu sözleşme yapıyorlar, işçilere yüksek ücret veriyorlar. 7 bin 500 TL ücret alanlar var. Bu para o çalışanda kalmıyor. Alıyorlar ellerinden Kandil’e gönderiyorlar. İşe aldıklarının maaşlarından kesinti yaparak PKK’ya gönderiyorlar.”



Yani 50 veya 100 işçi lazımsa, 500 işçi alarak, onlara verecekleri maaşları PKK’ya aktarmak kullanılan yöntemlerden biri…



Belediye elemanı vasıtasıyla örgüte sağlanan para yardımı bundan ibaret değil. 2015’in Ekim ayında HD P’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçilerle toplu sözleşme imzalamış, zam kararı alınmıştı.

Fakat belirlenen zamma belediye bloke koyarak, zamlı kısmın HDP ’ye gönderileceğini söylemişti.

Olayın basına yansıması üzerine belediye maaş zammına koyduğu blokeyi kaldırmıştı…



Bir düşünün…



Suriye'de oluşturulan PKK koridoruna destek temini kapsamında Koordinasyon Birimi tarafından 'ortak havuz' oluşumuna dahi gidilmiş...



HDP'li belediyelere hazineden aldığı pay ve sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde ödeme planları çıkarılmış…



En küçük bir beldeden büyükşehirlere kadar her belediye bu payı aylık olarak düzenli bir biçimde ödemiş…



Kayyum atanan 24 HDP-DBP'li belediyenin neler yaptığı ortaya çıktı. (18.09.2016)



Söz konusu belediyelerin PKK'ya para, insan ve ekipman sağladığı delillerle kanıtlandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kobani eylemleri sırasında örgüte finansman sağlamak için çalıştığı tespit edildi.



Kobani 'ye yardım için işçi ve memurlardan 1500'er lira, taşeron işçilerden ise 300'er lira istendi. Vermemeleri halinde işten çıkarma tehdidinde bulunuldu. Aynı belediyeler, ruhsat temininde de vatandaşlardan PKK için zorla para aldı.

Belediyeler aracılığı ile devletine bağlı namuslu iş adamlarının da Kandil’e belediyeler aracılığı ile baskı ile bağış yaptırılması görevini üstlenmediler mi?

Ayrıca belediyelerden ruhsat veya benzeri izinler için de kandile makbuz kesilmiyor muydu?

Bunları hep yaşadık bu ülkede!..

Sonrası malum devlet haklı olarak el koydu!..

Peki kanun nizam olmasa ne olacaktı?

*



Kuşkusuz her Belediye onlar değil. Bu nokta da “Bana mı diyorsun” diyenler olabilir…

Diyorum ki;

Belediyeler devletten bağımsız olamaz...

Belediyeleri devletten koparırsanız "Her yol mübah " olur..



Şöyle bir düşünün…



Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP’nin PKK tarafından düzenlenen Karabağ yangınıyla ilgili terör örgütünün kınanmasına ilişkin verdiği önerge Belediye yönetimi ve elindeki meclis çoğunluğu tarafından red edildi?

Doğru muydu!..

O Belediye Başkanının Çukur eylemleri sırasında “Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor.” (Çukur Eylemleri’ndeki PKK’lılara destek) Sur’a kayyum darbedir. HDP’nin yanındayım” sözleri unutuldu mu?





Yani diyeceğim şu ki;

Bir anda ortaya atılan "Merkezi Hükümet, Yerel Hükümet" söylemleri uyarılmayacak geçiştirilecek söylemler değildir...



Niyet okuyucu değiliz!..

Ama uzun yıllardır ülkenin bir bölgesi üzerinde oynanan yerel yönetimlerin özerklik oyununun bu ülkede parti tüzüklerinde dahi yer aldığı gerçeğine baktığımız zaman bu söylemler bu geçiştirilecek bir şey değil dir..

Devlet aklı tarafından "dikkat" denmesi gereken milli bir sorumluluktur...

"Her Belediye denetlenmeden istediği gibi para toplar, istediği gibi topladığı parayı dağıtır, istediğine verir" dediğin zaman bunun adı "Yerel hükümet" olur...

Burası Muz Cumhuriyeti değil…



O nedenle bugün ortaya atılan virüsün adı "Yerel hükümet virüsüdür"

İlacının var olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamamen önünü açtığı İçişleri Bakanı Soylu döneminde yaşadık..

O nedenle bası sanatçı müsveddelerinin bazı siyasetçiler ve belediye başkanları ile Bakan Soylu'ya saldırmaya çalışmalarının nedeninin yardım kampanyası olmadığını cümle alem biliyor!..

Bu ülkede gerek dağlarda, gerek şehirlerde, gerek ilçelerde, gerek kırsalda olsun bölücü terör örgütlerinin, bölücü siyasetçilerin, bölücü sanatçıların ve FETÖ'cülerin, kabusu olmasıdır...

Ne güzel demişler...

İt ürür kervan yürür...

Bakan Soylu'nun da artık bunlara cevap vererek enerjisini boşa tüketmesine gerek yok...

Yazık o boşa giden enerjiye..

Çünkü o müptezeller hala anlayamadılar...

Bütün saldırılara karşı güçlü bağışıklık sistemi olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var..

*



Sevgili dostlar...

Dertlerimize derman olmaya çalışan güçlü bir iradeye sahip bir Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve etrafında 24 saat seferber olmuş bakanları ile güçlü bağışıklık sistemi olan bir devletimiz var...

Allah zeval vermesin...

Böylesine hepimizin can derdine düştüğümüz dönemde siyasi ikbal peşine düşüp devletimizi yönetenleri zayıflatmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin...

Bu zor günleri devlet-millet dayanışması ile atlatacağız...

NE OLUR EVDE KALIN...

ALLAHA EMANET OLUN...



