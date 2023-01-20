Yeni Yapılandırma Kanununun İpuçları

Yeni yapılandırma kanunu geliyor.

Yeni yapılandırma kanunu bir süredir ilgili bakanlıklarda pişiriliyordu. Şimdi bu haftaki kabinede görüşülüp Meclis’e sevk edilecek kıvama geldi.

Ben bizzat saymadım ama sayanlar bu Cumhuriyet tarihinin otuz dokuzunca yapılandırması olacak diyor.

En son yapılandırma 2021 Nisan ayında çıkmıştı.

Son on yıldır iki yılda bir yapılandırma kanunu çıkartılıyor.

Yani nerede ise gelenek haline geldi…

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Bazıları yapılandırma kanunlarını yerden yere vuruyor.

Düzenli ödeme yapan vatandaşlara haksızlık edildiği, beklentilerin bozulduğu, bireylerin vergiye uyumunu azalttığını söylüyor.

Haklılık payı yok değil, çok sık yapılırsa bu tür yapılandırmaların böyle sonuçları var.

Ama öte yandan yapılandırma bizimki gibi olağanüstü şartlardan geçen ülkelerde ve dönemlerde de kaçınılmaz.

Son on yılda bir darbe, iki ekonomik kriz, bir pandemi, bir emtia krizi, bir dünya gıda krizi, bir hiper enflasyon krizi, bir Avrupa savaşı gördük.

Hani Dünyanın sezon finali gibiydi son birkaç yıl hele…

Ekonomik konjonktürün işverenleri, yatırımcıları, bireyleri oldukça zorladı ve sarstı.

Böyle olağanüstü şartlarda borcu biriken işverene, vatandaşa temiz bir sayfa açılması önemli ve gerekli. Yapılandırma kanunlarına böyle bakmak lazım…

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Peki, yeni yapılandırma kanununun kodları neler?

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında girecek?

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçlarını kapsıyor yeni kanun öncelikle.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olacağını söylemek lazım. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkânı sunulacak.

Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

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Yeni yapılandırma milat tarihi 2022 yılının sonu olarak kabul edildi.

Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkânı sunulacak. Kesinleşmiş tüm kamu alacakları kapsama alınacak.

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Keza kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan idari para cezaları da yapılandırma kanunu kapsamında.

Yapılandırma kanununun vergi borçları, Vergi Dairelerine olan tüm vergi borçları, henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

Yani oldukça kapsamlı bir yapılandırma ile karşı karşıyayız…

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Yeni yapılandırma buna ilave olarak işverenleri ve şirketleri oldukça rahatlatacak düzenlemeler de getiriyor.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı getirilmesi söz konusu.

Keza şirketlerdeki ortaklardan alacaklara dair düzenleme sağlanacak. Böylece ortaklara borçlar hesabının şişmesi nedeniyle şirket yapılarını zayıflatan olumsuz duruma bir çözüm üretilmiş olacak.

Ancak şunu söylemek gerekiyor ki Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinin öne çekilmesi 2022 yılının temizlenmesi açısından önemli. Yoksa bu dönemler yapılandırmaya girmeyecek.

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Yapılandırma kanun ile borçlarda düşük faizli güncelleme yapılacak.

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkânı getirilecek.

Peşin ödeme halinde sonradan uygulanmış olan faiz, gecikme cezası veya gecikme zamlarının yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı getirilmesi bekleniyor ki bu çok önemli bir düzenleme.

Belirlenecek alt tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de planlanan bir başka düzenleme.

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Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Kapsam konusunda son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek.

Açıklama sonrasında da Meclis’e yasa tasarısının sevkedilmesi ile kapsamı tamamen öğrenmiş olacağız.

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması ve ilk başvuruların Mart ayından itibaren başlaması bekleniyor.

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Son olarak yapılandırma kanunu kapsamında Bağ-Kur tescil mağdurlarına af ve borçlanma hakkı getirilmesinin de önemli olduğunu hatırlatmış olalım.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta olmasa da Meclis’te bu düzenlemenin girmesi halinde sayıları bir milyona yaklaşan Bağ-Kur tescil mağdurlarının EYT kapsamına girebilmesi mümkün.

Özellikle 2008 ve 2002 reformları öncesinde gelir vergisi mükellefi, şirket ortağı, esnaf veya zanaatkar olanların zamanında bildirimleri kamu kurumlarınca SGK’ya yapılmadığı için şuan hizmetleri görünmüyor.

Yeni yapılandırma kanunu ile Bağ-Kur prim borcu olanlara af getirildiği gibi geriye dönük hizmetleri borçlanma hakkı da getirilmeli…

Böylece esnafımızın önemli bir kesimini mağdur eden bir sorun çözülmüş olur.

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