Yeni kabinede ne olur?

Türkiye’de herkes, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede değişiklik yapacak mı, yapmayacak mı sorusunun cevabını bekliyor…



Yaparsa nasıl bir değişiklik yapacağı merak ediliyor…



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan her an yeni bir kabine açıklamasını bekleyebiliriz…



Herkes bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor…



Bazıları fitne fesat reçetesi yazarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasını rahatlıkla dönebileceği, güvendiği isimleri kabine dışı gösteriyor…



Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıklarsa, o kabinenin bazı fitnecileri hiç mutlu etmeyeceği aşikar!..

Boşuna bekliyorlar...

Boşuna algı yaratıyorlar..

Güldürüyorlar!..



*



Birilerinin sürekli taviz ettiği, saldırdığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı merak ediyorlar ya!..



Banko!..



ABD ve İngiltere uşağı gibi davranmadığı, yerli ve milli bir isim olduğu için, daha ilk günden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yıpratmak adına “Yeni kabinede olmayacak”yalanı ile algı operasyonu yapılıyor.



Ve inanın Berat Albayrak hakkında yazılanlara gülüyorum!

Hiç birinin ciddiye alınacak tarafı yok…

Yok öyleymiş, yok böyleymiş!

Hepsi fitne fesat…

Bazıları ise adeta şerefsizce!



Berat Albayrak’ın başarılı olması, ülkenin geçtiği en kritik ekonomik süreçten alnı açık başı dik çıkması, (ekonomik veriler, faizlerin düşmesi, piyasaların canlanmaya başlaması) birilerini çıldırtıyor!



Kendine kasıtlı olarak saldıran belden aşağı atmaya çalışanları “İt ürür kervan yürür” sözü misali muhatap almayınca çıldırıyorlar adeta..

Hele, hele yeni kabinede de devam edeceğini gördükleri an düşecekleri hal bizim Trabzon’da yüzsüzler için söylenen şu söz gibidir. "Yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır”…

Kusura bakmasınlar ama öyle..

Ne ekersen onu biçersin!..

Yani…

Boşuna beklemesinler eğer yeni kabine açıklanacaksa, Berat Albayrak o kabinenin banko bakanı olacaktır..



Ali Babacan Tayyip Erdoğan’ın değil Berat Albayrak’ ın rakibi olacaktır…

Öyle ABD’de yetişip Türkiye’ye gelip, paranın bol olduğu zaman hiç kimsenin tanımadığı bilmediği zaman Erdoğan tarafından ekonomi bakanı olarak hazıra konup ekonomiyi yönetmek sonrada şehir efsanesi havasına sokulmak marifet değildir!..

Yani Babacan dönemi ile bugünkü Berat Albayrak dönemini kıyaslamak mümkün değildir…

Biri, bir eli yağda diğer eli balda (Para kasada bolca) çalıştı…



Diğeri bugün maden işçisi gibi adeta tırnakları ile kazıyarak büyük bir saldırı altında aldığı ekonomiyi aydınlığa çıkarmak için çalışıyor.



*



Ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

CHP ve HDP boşuna umut etmesin...

Daha çok çekecekleri var!

Özellikle Özgür Özel beyin rüyalarına girmeye devam edecek!..

Çünkü o da banko..

Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu birileri inkar etsede millet hakkın teslimini yapıyor..

Terörle mücadelede tarih yazması, ülkenin asayişi noktasında bölücü örgütleri ezmesi, bölücü zihniyetlere geçit vermemesi birilerinin zoruna gitse de, gerçek olan şu ki, Türk milleti Soylu ile gurur duyuyor…

Şehirde, ilçede, köyde dağda, bayırda her yerde var.Mehmetçiği, Jandarmayı, Timleri, Koruyucuyu, Şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.

Yani bölücüler, vatan hainleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan daha çok çekmeye devam edecek…



*

Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu…

O da banko…

Hiç tartışmasız o da Cumhuriyet tarihinin en önemli Dışişleri Bakanlarından biri olduğunu kanıtladı.

Tek falsosu olmadı…

Karşısında hangi ülke olursa olsun, anladıkları dilden cevap vermesini biliyor…

Böyle bir Dışişleri Bakanı değişir mi?

Hayır…

Boşuna birileri beklemesin…

*

Devam edelim…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar…

Banko..

Milli Savunma Bakanlığı ilk kez askeri alanda görev ve sorumluluğunu icra edebilecek liyakat sahibi bir devlet adamını buldu…

Ve görevini layıkıyla yapıyor…

Değişir diye kimse beklemesin..

*



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum…

O da banko…

Hükümetin sessiz ve derinden en çalışkan bakanı dememek mümkün mü?

Kendi sorumluluk alanında el atmadığı konu yok.

Genç ve dinamik bir bakan gerçeği ile

şehircilikte Türkiye’nin geleceğine damga vuruyor…



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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i de unutmamak gerekir…

Berat Albayrak'dan aldığı bayrağı aynı çizgide üstüne koyarak devam ettiriyor.

Dünyanın Akdeniz’deki müthiş doğal gaz kaynaklarına çullandığı bir zamanda, dört gemimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Savunma ve Dışişleri Bakanlığı ile diplomasi başarısı göstermesinin hakkını teslim etmek gerekir…



*

Diyeceğim şu ki aldığım tüm bilgiler ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede özellikle “MİLLİ HASSASİYET” sorumluluğu taşıyan ve ülkenin en kritik sürecinden alnının akıyla çıkmaya çalışan bakanları değiştireceğini hiç kimse hayal etmesin..



Böylesine uyumlu bir Bakanlar Kurulunda Erdoğan’ın köklü bir değişiklik yapacağını dile getirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum..

Diyeceğim şu ki…

Tayyip Erdoğan’ın güçsüz düşmesini bekleyenler, kabine revizyonunda kilit isimlerin değişmesini hayal etmesinler.

Erdoğan bu oyuna gelmez...

Çünkü yazılanlara güldüğünü biliyoruz..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede köklü değil kısmen değişiklik yapacaktır…

Peki kimler olabilir?

Eğer milletvekillerinden istifa ettirilip bakan yapılacak isimler olacaksa, bu isimlerin başında şu an Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nurettin Canikli gelebilir…

Partinin tecrübeli isimlerinden bazıları yeniden görev alabilir…

Mesela Mehdi Eker…

Babacan'ın teklifine hayır diyen eski bakanlardan Hüseyin Çelik'de yeni dönemde önemli bir göreve getirilirse, kimse şaşırmasın…

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Öte yandan Cumhurbaşkanı yardımcı sayısının 3’e çıkma olasılığının yüksek olduğunu da belirtelim.

Binali Yıldırım en şanslı isim…

Ekonomiden ve güvenlikten sorumlu iki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı daha olabileceği söyleniyor…



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki aile kısmının ayrı, aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığındaki kültürün de ayrı bir bakanlık olarak düşünüldüğünü söyleyelim.

Çünkü bu iki bakanlığın yükünün çok ağır olmasının verimlilik gücünü azalttığı dile getiriliyor.



Öte yandan önemli bir bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümette başta Gül-Babacan ikilisi olmak üzere herkesi şok edecek bomba bir iki isme yer verebileceğini konuşuluyor...

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Bu arada Emniyet Müdürleri ve Valiler kararnamesinin eli kulağında olduğunu söyleyelim..

Öte yandan önemli devlet kurum ve kuruluşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel bir çalışma yaptığı ve yaptırdığı o devlet kuruluşları birlikte bürokraside bomba etkisi yaratacak değişikler olacağını söyleyelim..

Hatta listelerin büyük ölçüde hazır olduğunu belirtelim..

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Kısacası hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabinede köklü bir değişiklik yapmasını beklemesin…



Çünkü özellikle kabinenin kilit bakanlıklarında görev yapan belirttiğimiz isimlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son derece başarılı bir performans ortaya koyup, mükemmel bir koordinasyon içinde çalıştıklarını görmemek mümkün mü?



İlk kez bir hükümet kabinesinde kilit bakanlıkların koltuklarında oturan isimler hiç tartışmasız yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli görev anlayışı ile çalışlarken, milletin gönlünde taht kuruyorlar…

Kabinede üç dört bakanlık dışında değişim olmaz.



O nedenle fitneciler çok üzülecek!



Sürekli kasıtlı ve bilinçli bir şekilde üzerlerinde “GİDİYORLAR” diye algı operasyonu yapılan çok adice karalamak için ortalığa düştükleri

Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’yu yerlerinden oynatma şansları yok..

Keza..

Mevlüt Çavuşoğlu…

Hulusi Akar…

2023 yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürümeye devam edecekler..



Bazıları “Neden Erdoğan değişimleri açıklamakta gecikiyor” diye dikkat çekerken “ Yoksa yeni parti kuruluşları öncesi risk mi almak istemiyor “ diye algısı yaratıyorlar..



Merak etmesinler;



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gecikmesi siyasetten kurum ve kuruluşlara, teşkilatlara kadar bugünün değil 2023’ün kadrolarını hazırlamaya çalışmasıdır!..







