Yeni Emmanuel Karasu'lar kimler?

Bir Türk milliyetçisi, nasıl bu projeye kanar!

Bir ülkücü, nasıl bu projeye alet olur!..

Nasıl yuvasını terk eder!

Nasıl siyasi varlığını borçlu olduğu MHP ile yollarını ayırır!

Nasıl “proje” olduğu belli Akşener’e aldanır da bilge lider Devlet Bahçeli’ye inanmaz!..

Hadi İP’ i zirve yaptırdılar MHP’yi aşağıya çektiler diyelim!..

Yarın bunun vebalini nasıl ödeyecekler!..

*

İP aşkına tutulan Türk Milliyetçisi kardeşim!..

Ha diyorsanız!

“HDPKK bizim yol arkadaşımız…

CHP bizim üst aklımız…

Demirtaş- Kavala gönül dostumuz…

ABD’den talimat almadan bir şey yapmayız…

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ ye yapılan harekata karşıyız…

İsveç ve Finlandiya konusunda hükümet haksız!..

FETÖ’ nün 15 Temmuz darbe girişimini yaptığı uydurma!..

Sultan Abdülhamit haindir!

O zaman söyleyecek sözümüz size olmaz!..”

Ama Genel Başkanınızın aksine sizi böyle düşünmediğinize inanıyorum...



İçinize nasıl siniyor!..

Hanımefendi çıkıyor kürsüye…

“Kahrolsun istibdat, yaşasın özgürlük” diye bağırıp duruyor…

Bir daha çıkıyor…

“Kahrolsun istibdat, yaşasın özgürlük”

Haftalık sloganı olmuş!

Sultan Abdülhamit ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saydırıyor, Bahçeli düşmanlığı yapıyor!..



Neymiş iktidar olacakmış!..

Peki, bu sloganı çıldırmışçasına atmaya ne zaman başladı!

27 Nisan!

27 Nisan tarihi ne anlatıyor?

2. Abdülhamit Han’ın tahttan indirildiği tarihtir. Meral Akşener’in 27 Nisan’da başladığı bu söylemlerle bir yerlere bir mesaj verdiği aşikardır!..

Anlayın artık!..

*



Bakın...



Dün ‘Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat’ diyenleri övenlerin, geçmişte Abdülhamit Han’a isyan edip Beyoğlu’ndaki İngiliz Sefarethanesine gidip İngilizler lehine askere yazılmak için sıraya girenler olduğunu bilmiyor mu tarihçi hanımefendi!..

Biliyor!..

Ama önüne konan metin bu!..

Kim koyuyor!..

Proje ya!..



Peki…

Abdülhamit Han’a gösterdikleri tepkiyi Mora isyanına ve bu isyan sırasında katledilen Türklere göstermemeleri, Yunanistan’ın kuruluş yıl dönümünde Yunanistan’a cevap vermemeleri, Mora isyanından hiç bahsetmemeleri ya da Kıbrıs’ta katledilen Türkleri neden ağızlarına almıyor hanımefendi!..

*

Bitmedi..



Sık sık '31 Mart' göndermesi yapan hanımefendi bir komitacının kaleminden çıkmış gibi duran metni okuduğu gün

Sultan 2. Abdülhamit, tamamı Masonlardan oluşan 4 kişilik heyetten darbe bildirisini aldığı gün, takvimler 27 Nisan 1909'u gösteriyordu…



Abdülhamit'e 'tahttan indirildiğini' söylemek için Yıldız Sarayı'na giden heyette kimler vardı?

Yahudi Emmanuel Karasu,

Ermeni Aram Efendi,

Arnavut Esad Toptanî v

Gürcü Arif Hikmet Paşa ..

Yani aralarında tek bir Türk dahi yoktu…

Bunları bilmiyor mu tarihçi Akşener!

Biliyor!

Ama proje olunca 5.kişi kendisi mi oluyor acaba!..

O gün heyetteki "Türk yoktu" bugün yani 113 yıl sonra kimler bu boşluğu doldurmak istiyorlar ki işbirlikçi olarak ülkeyi gerdikçe geriyorlar!

Yeni Yahudi Emmanuel Karasu, Ermeni Aram Efendi, Arnavut Esad Toptanî ,Gürcü Arif Hikmet Paşa'lar kimler?

İbretle izliyoruz!

Ama bugün Türk Milleti " Tayyip Erdoğan'ı Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacaktır" ki 15 Temmuz gecesi milattır!

*



İP’ i tutan Türk milliyetçi kardeşim!..

Hani MHP’yi ele geçiremeyince İP’ i bozkurt işaretleri yaparak kuran, “Türk milliyetçilerini iktidara getireceğiz” diyerek partisinin temelini Türk milliyetçilerine attıran bu hanımefendi değil miydi?

Sonra ne oldu!

Bozkurt işaret yapanların ellerini indirdi…

Milliyetçileri yönetimden dışladı…

PKK ve FETÖ’nün destek istediği bir parti oldu!

Demirtaş ile kahvaltı hayali kurdu…

Diyarbakır annelerine değil Demirtaş’ın eşine sahip çıktı…

“Türkler Ermeni Soykırımı yaptı” diyen Kaftancıoğlu’nun yanında yer aldı…

İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet yaptı!..

Beyaz Saray Sözcüsü oldu!

Parti Genel Merkezini yabancı büyükelçilerin adeta ofisi haline getirdi ya!

*

Ah İP'i tutan Türk Milliyetçisi kardeşim!.

Bir ablanıza TBMM kürsünde "Biz Türk Milliyetçisiyiz" diye haykırın diye istekte bulunun!..

Bakalım ne der?

Bir bakın Azerbaycan ile ilgili güzel iki çift sözü var mı?

Yok!..

Mehmetçiğin terörle mücadeledeki başarısı için tek bir sözü var mı?

Yok!..

Çünkü HDP’ li dostları tepki gösterir…



Hani o TBMM’deki grup konuşmasında “Kahrolsun istibdat, yaşasın özgürlük” diye bağırıp alkış almanın mutluluğunu yaşıyor ya …



TBMM kürsüsünden bir gün dahi;

“Kahrolsun PKK ” diye haykırmış mı?

Demirtaş kardeşini üzmüyor!

HDP’yi küstürmüyor!

Yarın HDP memnun olsun diye Dersim ayaklanmasının sonuçlarının faturasını Atatürk’e keserseler şaşırmayacağım ama zaten CHP isim vermeden bunu yapıyor!..

Bir gün dahi FETÖ’nün ismini anarak tek bir eleştiri yaptı mı?

Hayır!

Hadi çıksın “ FETÖ bir terör örgütüdür” desin!..

Diyemez!..

FETÖ’nün desteğinden mahrum kalmak ister mi?

Sadece o mu?



Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan al birini vur ötekine.Yok birbirlerinden farkları!...

Öyle ki ha HDP ha onlar!..

Mühürlenmiş kalplerini biliyoruz artık bir tek açıktan “Kahrolsun Erdoğan ve Bahçeli, yaşasın Demirtaş ve Kavala” diye bağırmadıkları kaldı!

Zillet ve illet işte bu!

*

Uyan Türk milleti!



Bakın…

Hayatını emperyalizmle mücadele için geçiren Sultan Abdülhamit Han’a o gün iftira atanlar bile onun değerini sonradan anlamış, kendisine şiirler yazmışlardır.

Şu mısralar, bugünün hainlerinin kulaklarına küpe olsun;

“Padişah hem zalim, hem deli dedik…

İhtilâle kıyam etmeli dedik…

Şeytan ne dediyse, biz beli dedik…

Çalıştık fitnenin intibahına…”

Tarihin tekerrür etmesine Türk milleti izin vermemelidir…

İzin verdiğimiz takdirde;

Yarın; “Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli hem zalim, hem deli dedik…

İhtilale kıyam etmeli dedik...

Şeytan ne dediyse, biz deli dedik…

Çalıştık fitnenin intibahına” diyeceğimizden şüpheniz olmasın!..

Bakın dün ile bugüne!..

Dün İngiliz ajan Vambery ne demişti Abdülhamit düşmanlarına;

“Parçalı muhalefeti birleştirmediğimiz sürece Abdülhamit’i indiremeyiz “

ABD Başkanı Joe Biden ne demişti,

“Muhalefet unsurlarını birleştirip desteklersek Erdoğan’ı indirebiliriz”

Anlayın artık Meral Akşener’in Abdülhamit’e hakaret ederek neden Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek " Kahrolsun " sözünü!

Kimin sesi Akşener!..

Diyeceğim şu ki;



Yarının “Keşke” si yok!..



Bilin ki;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023’ü kazasız belasız döndüğü takdirde hiç tartışmasız dünyanın süper güçlerinden biridir!..



Açın Tayyip Erdoğan’ın önünü…

Verin Cumhur İttifakınına omuz!..



















