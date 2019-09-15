MAGAZİN

Yaşar İpek Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadı

Magazin dünyasında Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında Seren Serengil'in türkücü eşi Yaşar İpek ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İpek'in Seren den önce bir trans bir bireyle ask yaşadığı iddia edildi.

METRO TV'de program yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınında magazin dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'in Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadığı iddia edildi.

TRANS BİREYLE İLİŞKİ YAŞADI

Geçen akşam canlı yayına bağlanan Dj ve internet fenomeni Hakan Kakız'ın Seyhan Soylu'ya açıklamaları ses getirdi. Hakan Kakız Seyhan Soylu'nun sorularını cevaplarken Seren Serengil ve Yaşar İpek ilişkisinde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Hakan Kakız Seyhan Soylu'ya Yaşar İpek'in bir trans bir bireyle birlikte olduğunu iddia etti. eyhan Soylu'nun "Seren'le evliyken mi birlikteydiler?" sorusuna Hakan Kakız, "Hayır evli değildiler" cevabı verdi.

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