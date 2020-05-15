Yarın Tayyip Erdoğan'ı çok ararsınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için neler yaptığı inanılmaz hizmetleri AK Parti teşkilatları kadar anlatmakta geri kalan bir teşkilat yapısı görmedim!..

Erdoğan’ın yüküne ne kadar omuz veriyorlar tartışılır!

Heyecanını kaybetmiş ve yapılan hizmetler çok normalmiş gibi gören bir teşkilat yapısı ortada...

Parti yönetiminden il, ilçe gençlik ve kadın kolları teşkilatlara kadar neresinden bakarsanız bakın bu böyle..

İşte 2023 seçimleri geliyor…

Çok önemli bir soru ve cevap AK Parti'nin karşısında..



“AK Parti için en büyük handikap ne ?” sorusunun cevabını aramaya hiç gerek yok…



Çünkü o handikap "YENİ GENÇ SEÇMEN"..

Sayısına geleceğiz..

Çünkü şaşıracaksınız...

İstanbul seçimlerinden hala ders alan yok..

Görülüyor ki ;

2023 seçimleri öncesi gençlerin ne kadar önemli olduğu bilincini AK Parti Teşkilatları hala taşımıyor!

Hadi gençler görmüyor!..

Peki nerede sorumluluk alıp sahaya inip yapılanları anlatması genç arkadaşları ile buluşması gereken AK Gençlik!..

Varlar mı, yoklar mı ?

Var da biz mi bilmiyoruz!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın değerini AK Gençlik ne kadar biliyor, bu ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğini ne kadar anlatıyor?



Mesela gençler İstanbul için hiçbir şey üretmeyen tamamen bir yalan rüzgarına dönen Ekrem İmamoğlu zihniyetine hala yönlendirilirken, AK Gençlik ne yapıyor?

Kusura bakmasınlar ama o partilinin oğlu, şu partilinin yakını, şu iş adamının oğlu veya yakını diye o koltuklara oturtulanların yan gelip yattığı makamlar mı AK Gençlik teşkilatlarında görev almak diye soruyorlar?

Yoksa gençlerle buluşup Tayyip Erdoğan'ın yüküne omuz vermek mi?

*

Soralım mı?

Eğitime ayrılan payın 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkarılıp bütçede ilk sıraya yükseltildiğini..

Yani 12 kat arttığını..



Derslik sayısının 288 bin ilaveyle 575 bine; öğretmen sayısı 607 bin ilaveyle 920 bine çıkarıldığını...

Yani bu alandaki sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü...

200 milyona yakın ders kitabı ücretsiz dağıtıldığını...

Biliyor musunuz?

Tayyip Erdoğan anlatma kim bilecek ki?

Gençlerin öyle bir derdi yok!..



Hiç büyüklerinize sordunuzmu 20 yıl önce nasıldı diye?

20 yıl önce para ile bile satın alacak kitap bulamıyordular.

Kitapçılardan kitap alabilmek için torpil arıyorlardı..

Teksir nedir bilir misiniz?



AK Parti öncesi kitaplar bulamayanların teksir kağıtlarına fotokopi ile kitapları basıp okuduğunu sorunun anlatsınlar...

Yaşadık...



Ya bugün…



Kuşe ve birinci hamur kağıttan ders kitapları sıraların üzerine konuldu, öğrencilerimize dağıtıldı.

20 yıl önce 75 kişilik sınıflarda okutuluyordu öğrenciler..,

Yalan mı?

Ya şimdi sınıflarda ortalama 30 civarında öğrenci modern sınıflarda okutuluyor...



Kim yaptı bunları?

Recep Tayyip Erdoğan!..

*



Bitmedi!..

Tayyip Erdoğan ile üniversite sayısının 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayısının 82 bin ilaveyle 158 bine çıktığını bilir misin!

Iğdır, Kars, Ağrı, Muş ve Hakkari'deki öğrencilerimizin artık Ankara'ya, İstanbul’a veya başka bir şehre gitmediğini üniversitelerin onların ayağına gittiğini kim anlatacak genç kardeşim!



Duymuşsunuz dur...

Hani İbrahim Tatlıses’in unutulmaz bir sözü vardı.

“Oxford'u Urfa'ya getirdiniz de okumadık mı?” gibi.



Peki ne oldu?

Üniversiteler oralara kiminle gitmiş..

Üniversite sayısı 76'dan 206'ya , Üniversite de okuyan öğrencisi sayısı 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine nasıl çıkmış!



Kim yapmış bunları?



Tayyip Erdoğan!



Peki kim anlatacak bunları genç kardeşim!..

*

Bakın…



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anlatmıştı bir konuşmasında, Almanya seyahatinde Şansölye Merkel ile konuşurken, “Üniversitelerinizdeki öğrenci sayınız nedir?” diye sormuş.

Almanya'nın nüfusu 82 milyon civarında, bizim de 81 milyon. Merkel, enstitüleriyle beraber 3 milyon üniversiteli öğrencileri olduğunu söylemiş.

Bizim ise 7 milyon 600 bin üniversiteli öğrencimiz var.

(Nitelik olarak onların seviyesinde şu anda olmayabiliriz ama 5-10 yıl sonra o seviyeyi de yakalayacağız ve aşacağız.)



Nereden nereye değil mi?

*

Bitmedi….

Tayyip Erdoğan konuşmadı hep yaptı..

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs rakamı Tayyip Erdoğan öncesi kaç TL idi bilir misiniz!



45 TL..



Ya şimdi ;



500 lira.



Kim yaptı bunları?



Tayyip Erdoğan!

*



Devam edelim...



Tayyip Erdoğan ile Yurt yatak kapasitesi ne oldu peki?

182 binden 664 bine yükseldi.

Her biri 3-4 yıldızlı otel gibi!..

Say say bitmiyor değil mi?

Katsayı, okul katkı payı gibi ne kadar engel varsa, her öğrencinin adaletli bir şekilde, eşit şartlar altında yüksek öğrenime geçişi temin edildi.



Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılırken, 4+4+4 sistemiyle meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verildi…



Fatih Projesi kapsamında yaklaşık 1.5 milyon öğretmen ve öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı…

432 bin sınıfımıza etkileşimli tahta kuruldu…

Kim yaptı bunları?

Recep Tayyip Erdoğan…

*

Peki...

Gelelim sizlere duyulan güvene ve verilen onura..

Siz gençlere 18 yaşında seçme ve seçilme hakkını kim verdi…

Tayyip Erdoğan!..

Peki Tayyip Erdoğan’dan önceki liderlerin aklına bu niye hiç gelmedi mi?



Ah genç kardeşim!..

Say, say bitmiyor!..

Elini vicdanına koy!..

Mesela şu boğazın altından aracınla veya metro ile geçerken hiç düşündün mü?

Kim yaptı bunu?

Neden Erdoğan’dan önce yapılmamış!..

Kuyruklar halinde “Araba vapurlarını” beklediğimizi bilir misiniz!

20 yıl önceki Türkiye'yi sorun anlatsınlar size...

Tayyip Erdoğan neler yapmadı ki bu ülke bu millet için!

Bu ülkenin makus talihini yendi!..

Ama bilmek için vicdan ve vefa gerekir…

*

Ak gençler...

Tayyip Erdoğan’ın gençler için yaptıklarını anlatmak yerine yan gelip yatarken genç arkadaşlarının boş sahada yalan dolanla siyaset yapanlara kanalize edilmesi vicdanınızı yaralamıyor mu?

O görevlere lüks arabalara binip, rezidanslardan millete bakmak için gelmediniz!..



Şu bir gerçek ki yük almıyorsunuz yük oluyorsunuz!..



Bakın...

2005 doğumluların dahi oy kullanacağı 2023 seçimlerinde ülkenin kaderi bir bakıma genç seçmenin yani siz gençlerin elinde olacağını artık bilir...

AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde seçmen sayısı 41 milyon 291 bin 568’di. 2019’da seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985’e yükseldi.

Yani o yıldan bugüne oy kullanan yaklaşık 16 milyon yeni seçmen var.

2023’te ise seçmen sayısına yaklaşık 8 milyon kişi daha eklenecek.

Evet 8 milyon genç seçmen!

Bu demek ki seçimlerin kaderi gençlerin sandık başında vereceği karara bağlı.Bu demek oluyor ki partilerin gençlik teşkilatlarınada büyük görev ve sorumluluklar düşüyor...

Liderlerinin elini güçlendirecek ve onları yönlendirecek olanlar sizler!

2002 baz alındığında yeni oy kullanacak nüfus o günden bugüne yaklaşık 24 milyona ulaşmış olacak. Bu ise 2002’de oy kullanan nüfusun yaklaşık yüzde 60’ına denk gelmektedir.

Mesela İstanbul’da…



2002 seçimlerinde 7 milyon 159 bin 151 olan seçmen sayısı 2019’da 10 milyon 560 bin 963’e çıkmıştı. 2023’te ise seçmen sayısına yaklaşık 1 milyon kişi daha eklenmesi bekleniyor!



Sadece İstanbul’da 1 milyon yeni genç seçmen!..



Yani bu ülkenin kaderi sizlerin yani genç kuşağın vereceği karar da olacak.



Gençleri tatmin edebilecek katılım süreçleri, iletişim dili, siyasal söylem ve hizmetler sunabilmeyi, gençlerin her bir kuşağına uygun bir iletişim dilinin kullanılabilmesinin çok daha önemli hale geldiğini düşünmek hasıl olmuş!..



Diyeceğim şu ki;

AK Parti yol yakınken gençlik teşkilatlarını mutlaka ama mutlaka ayağa kaldıracak şekilde yeniden revize etmeli ve gereken operasyonu yapmalıdır...

Mücadele de olmayana Tayyip Erdoğan’ın yanında yer yok..

Şöyle genele baktığımız zaman gelinen süreçte bu teşkilat yapısının Reis’in mücadelesine yeterince omuz veremediğini , vermediğini görmek zor değil!..

Nice sessiz çoğunluk Reis’in yoluna baş koyarken teşkilatlarda görev alıp iki kelime sözü olmayanların artık desteğini bırakın gölge etmemesi gerekmez mi?

O nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine damgasını vuracak 8 milyona yakın yeni genç seçmen için gereken talimatları vermelidir...

Nereye yetişsin Reis!..

Tayyip Erdoğan’un gerçeğini bu millete bu gençliğe anlatamayanların bu teşkilatlarda bir dakika daha görev alma hakları yok..

8 milyon yeni genç seçmen gerçeği karşınızda…

*

İşte İstanbul’da yaşanan son olay ile gördük…

Türk gençliği için T3 Vakfı -İstanbul BB ortaklığı ile Milli Teknoloji Hamlesi olarak gurur verici projeye imza atılmışken ortağı olduğu bu projenin karalanmasına, yıpratılmasına siyasi emeller için göz yumup projenin tek taraflı feshine neden olan bir ismi İstanbul BŞ’ nin başına getirilmiş!..

AK Gençlik buna tepki koymayacakta bu ayıbı genç arkadaşlarına anlatmayacakta da kime anlatacak!..

Bu olay bile gençlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a neden destek vermesi gerektiği noktasında yeter de artan bir gerekçedir…

İnsan üzülüyor Tayyip Erdoğan'ın hayallerine bile ulaşmaları mümkün olmadıkları tescilli olan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi bu ülke için bir çivi dahi çakmamış insanları bugün Tayyip Erdoğan'a rakip gibi gösteren yalan rüzgarları estiriliyor!..

Uyanın gençler uyanın!..

Onlar konuşur Tayyip Erdoğan yapar!..

Türk gençliği geleceğini teminat altına almak istiyorsa “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü gerçeği ile yoluna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a omuz vererek yürümeli..

Son sözüm ayrımsız AK Parti’de görev alan herkese..

Tayyip Erdoğan’ı sevmek laf ile olmuyor!..

Korkak, ürkek , yarın ne olur hesabı yapan, şartlara göre hareket eden, muhalefete iki cevap vermekten aciz, kendine müslüman olanlar kendilerini çok iyi bilir!..

Ya Tayyip Erdoğan’ın yanında ya “adam gibi durun” ya da size verilen emaneti teslim edin!..

Bu mesele artık memleket meselesi dostlar!..

Hep yazdım..

Yarın Tayyip Erdoğan'ı çok ararız çok!..

Ülkeyi yönetmeye talip olan şu muhalefet anlayışına bir bakın Allah aşkına!..

Bu ülke için bir hayırlı cümleleri var mı?

HDP ile işbirliği kavgasından tutun da, Milletvekillerini pazarlama şirketi haline dönmüşler!

Dertleri ülke değil Tayyip Erdoğan düşmanlığı!..

Biz de Tayyip Erdoğan'ı onlara yedireceğiz!..

Öyle mi?













































