Yarın çok ararsınız Tayyip Erdoğan’ı!..

Cumhuriyet tarihi, böyle bir muhalefet gerçeği görmedi…

Hurra!..

Hep birlikte her yerden saldırıyorlar…

Dış saç ayakları onları ihmal etmiyor!..

Yalan ve dolanlarının haddi hesabı yok…

Fitne ve fesatta da üzerlerine yok…

Gayri millilik yüzlerine çamur gibi yapışmış!

Küresel bağımlılıkları aldı başını gidiyor!

Terör örgütünün siyası kanadı ile anayasa hazırlama konusundaki iş birlikleri ise ap açık şekilde ortaya çıkmış durumda...

Millet anlamasın diye panik atak olmuşlar adeta!

Bir düşünün…

Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini ortadan kaldırmak için PKK’ya “Terör örgütü” diyemeyen "Türk Milleti" sözünden hicap duyan HDP ile gizlice anayasa çalışması yapan bir muhalefet gerçeği...

Biri Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı diğeri milliyetçi-ülkücüyüm diyen partinin!..

Şimdi yalanlama peşine düştüler ama maskeleri bir kere düşmüş durumda. Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada "Anayasa için çalışma yapmadık" diyor.

Sanki son seçimden sonra ise medyanın önünde "4 parti anayasa için birlikte çalışıyor" diyen kendi değil!..

O yandaş dedikleri medyadan değil kendi medyalarından okuyun!.

Tarih, 02/06/2018

Bu ne utanmazlık!..

Sanki son seçimlerde HDP sayesinde Belediyeleri kazananlar, HDP sayesinde TBMM' de yer alan onlar değilmiş gibi bugün HDP ile adları yan yana gelince yalana sarılıyorlar!..

Biraz mert olun yahu!..

CHP, İP, HDP,SP olarak kurduğunuz komisyonun başındaki milletvekiliniz (İbrahim Kaboğlu) çıkıp anayasa çalışmasını doğrulamadı mı Kemal Bey!..

Anlıyorum hep birlikte Millet ittifakını kurtarmak için yalana sarılmışsınız ama korkmayın anlaşılıyor ki ipleriniz başkalarının elinde!..

Yani..

Ne omurga kalmış…

Ne ilke…

Ne duruş…

Şöyle bir bakın…



Her gün Tayyip Erdoğan’a saldıranlardan siz hiç duydunuz mu?

“Milli, bağımsız, IMF’siz politika izleyeceğiz”

Veya...

“PKK ve FETÖ ile sonuna kadar savaşacağız” diye...

Numune yok...

Aksine!..



Peki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP önünde bir yılı aşkın yaptıkları eylemlere hiç destek verdiklerini gördünüz mü?

O anneleri bile ziyaret etmeyen bir anne genel başkan gerçeği yok mu?

Aman HDP darılmasın mı?

Ülkelerini Belediye Başkanlarına kadar dış güçlere jurnalleyenlerinde bunlar olduğunu görüyoruz...

Söz konusu koltuk ise vatanın ne önemi var!..

Öyle ki!..

KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli çıkarlarımız için desteklediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bile kazanmasını hazmedemeyen bir muhalefet gerçeği!..

Çünkü Tayyip Erdoğan'ın başarısı...

Peki siz bunların terörle mücadelede elde edilen tarihi başarı karşısında güvenlik güçlerimize karşı tek bir olumlu söz söylediklerini duydunuz mu?

Aksine her gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedefe koydular!..

HDP’ye de dokunuyor ya işin ucu!...

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan HDP'li Belediye Başkanlarınada sahip çıkan bu muhalefet değil mi?



Karadeniz’de doğal gaz bulunur!

Neredeyse karaları bağlarlar!

Mükemmel hastaneler yapılır…

“Ne gerek var” derler…

Havaalanlarını, köprüleri, yolları kabul etmezler!..

Neden!..

Tayyip Erdoğan'ın eserleri!..

Azerbaycan’ın zaferi karşısında da mutlu olmazlar…

Çünkü Tayyip Erdoğan gardaşlarına tam destek verdi!.

Ne işimiz var Suriye'de..

Ne işimiz var Akdeniz'de...

Diyende bunlar...

Bunların Türkiye diye bir derdi yok!..

Tayyip Erdoğan gitsinde ne olursa olsun anlayışları var!..

Say…

Say…

Bitmiyor…

Ne yazık ki bu ülkenin “Milli” çıkarlarının “Milli” hassasiyetlerinin hiç umurlarında olmadığı bir muhalefet gerçeği karşımızda…

Peki neden?

Çünkü her birinin gözünü Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş!



Öyle bir düşmanlık ki bu ,aralarında “Komünist Partisi ile bir araya geliriz ama Tayyip Erdoğan (AK Parti) ile asla” diyeni de var!..

İşte bir tarafta onlar…

Diğer tarafta ise …

Eğilmeyen…

Bükülmeyen…

Olduğu ve göründüğü gibi olan…

Ülkesinde hep denilenleri gerçeğe dönüştüren…

Dünyada “Türk devletinin” varlığını dosta düşmana gösterirken “Bağımsız Türkiye” inşa etmeye çalışan...

Bir lider gerçeği...

Hadi ülkesinin ikbalini düşünmeyen muhalefetin Tayyip Erdoğan düşmanlığını anladık artık!..



Peki..

19 yıldır Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyüpte bugün kendilerine göre yanlışları görerek Erdoğan'a sırtını dönüp bu gayri milli bir muhalefetin değirmenine su taşıyanlar ne yapmak istiyor!..

Sormak gerekir...

Sizlere 19 yıldır tek başına iktidar olma mutluluğunu yaşatan, başınızın dik alnınızın açık gezmesini sağlayan, gelişen büyüyen Türkiye gerçeğine imza atan Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak vicdanınızı yaralamıyor mu?

Bunu dava adamlığı!..

Hani "REİS" idi...

Kişisel hesaplarınız uğruna aslınızı inkar etmek, davaya ihanet etmek, 19 yıllık kazanımları yok etmeye çalışanlara moral vermek yakışıyor mu?

Bir kez daha dönüp Tayyip Erdoğan’dan önceki Türkiye’ ye bakın...

O günlerdeki yerinize bakın..



Yok sayılıyordunuz!..



Şöyle üniversite kapılarında bekletilen başörtüsü nedeniyle içeri alınmayan evlatlarınızı aklınıza getirin mesela!..

Veya asker evlatlarınızın yemin törenlerine başörtülüleri nedeniyle alınmayan anneleri?



Ya hastane kapılarındaki kuyrukları ve alınamayan ilaçlarınızı!..



Hatırladınız mı Valilik kapılarında sırada beklediğiniz FAK-FUK Fonu!..



Şimdi ihtiyacı olupta devletten destek almayan hangi vatandaşımız var?

Doğru Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor!..

Allah aşkına dünyada hangi ülke geçmiyor ki!..



Biraz vicdan!..



Tayyip Erdoğan’dan sonraki Türkiye’ye bakın…

Nankör olmayalım…

Tayyip Erdoğan'ında hataları, eksikleri kuşkusuz olabilir…

Herkes hata yapacak ama o yapmayacak öyle mi?

Sizin yan gelip yatarak onun sayesinde seçim kazanıp sevinme şansınız var ama Tayyip Erdoğan'ın "Ben böyle istiyorum" deme şansı yok öyle mi?

İstedikleriniz olmadığı için küskün olmanızı anlayışla karşılamak mümkün mü?

Tayyip Erdoğan sizi tek başına 19 yıl sırtında taşıdı!..

O olmasaydı AK Parti olur muydu Allah aşkına!..

El insaf!..

19 yıldır sırtında taşıdığı bir gün sırtından indirdiği insanların ona sırt çevirmesi dava adamlığı mı?

19 yıldır “Nasılsa Reis var” diyerek bazılarınız yan gelip yatarken, seçimleri kazanıp sizlere iktidarın kapılarını sonuna kadar açan kim?



Nankör olmayın…

Her biri Tayyip Erdoğan düşmanlığı için bir araya gelmiş bir muhalefet gerçeği karşısında bir kez de olsun “Yalnız değilsin Reis” diyerek onu sırtınızda taşımak için boynunuzun borcudur...

Bırakın "Ben niye yokum, o niye var?" şeklinde kişisel hesaplarınızı!..

Tayyip Erdoğan'da eksik veya hata yapar, yapacakta!..

O da bir insan!.

Onunda etrafında da kendisini olumlu yada olumsuz etkileyebilecek doğru yanlış insanlar olabilir!..

Onunda hisleri ve duyguları var!..

Kuşkusuz oda bunların analizini yapıyordur...

Türkiye'nin 19 yıldır çözüm bekleyen bütün sorunlarını üzerinde taşıyıp tek tek çözerken darbe girişimlerinden, kumpaslara, iç oyunlardan dış tezgahlara kadar her türlü saldırıya uğramak ve bunların üzerinden gelerek dimdik yolunda yürümek kolay mı?

Bunu Tayyip Erdoğan'dan başkası yapamazdı!..

Muhalefetinde ,dünyanında şaşırdığı işte bu!..

Çünkü bu millet arkasında!...

Ama unutmayın ki Türkiye'nin tam sıçrama yapmak üzere olduğu dönemde Tayyip Erdoğan büyük bir şanstır ki lider yetiştiremeyen bu güzel vatana bu şans bir daha gelmez!..

Elini vicdanına koyan herkes görecektir ki "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz " misali Erdoğan'ın bu ülkeyi 19 yıldır getirdiği noktayı tartışmak hiç mümkün değildir!..

Şöyle bakın...

Ne söz verdi de yapmadı!..

Kırılamaz denilen bütün zincirli kapıları kırmadı mı?

Bu kapıları milletinin hizmetine açmadı mı?

Şunu yapmadı denilen ne var? diye merak ediyorum...

Türkiye Tayyip Erdoğan liderliğinde artık kendi göbeğini kendi kesiyor.

Türkiye rüyasında görmediği milli silah sanayi ile onunla tanıştı, yerli otomobilini onunla üretmek için düğmeye bastı. Bütün engellere rağmen Karadeniz'de onunla doğalgazını keşfetti, Akdeniz'de onunla arayışlarını sürdürüyor...

Diyeceğim şu ki...

Anlattık işte muhalefeti...

Tayyip Erdoğan düşmanlığının gözlerini körelttiği böylesine gayri milli bir anlayışa sahip muhalefete bu ülkenin teslim edilmesi demenin 19 yıl önceye dönmek olacağının farkında olun!..

Öyle büyük bir oyun ki bu!...

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı bile istedikleri olmadığı için partiyi terkedip bugün CHP saflarında Tayyip Erdoğan'a karşı savaşıyor...

Allah aşkına...

Tayyip Erdoğan olmasaydı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Ahmet Davutoğlu Başbakan olabilir miydi?

ABD'den gelip Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında görev alan Ali Babacan bu ülkede bakan olarak tanınma fırsatı bulabilir miydi?

Tayyip Erdoğan İstanbul'un efsane Belediye Başkanı olarak Türkiye'ye hizmet için hedefini belirlerken bu beyler neredeydi?

Kim tanıyordu kendilerini!..

Bugün Kemal Beyi, Meral Hanımı, Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'su, Karamollaoğlu'su hepsi Tayyip Erdoğan'a karşı bir...

Anlayın artık Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için nasıl "Bağımsızlık" sembolünü ifade ettiğini!..

Anlayın artık meselenin Tayyip Erdoğan'ın varlık meselesi olmadığını Türkiye'nin istikbali meselesi olduğunu...

Anlayın artık Tayyip Erdoğan'ın teslim alınması demenin Türkiye'nin teslim alınıp 2000 öncesi gibi emir kulu haline getirilmesi meselesini olduğunu...



Diyeceğim şu ki Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyenlerin Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dönme şansı yok...

Asla insanı değil...

Kendinize gelin...

İhanet dedik ya!..

Çok değerli abim Edip Sevinç "Neredesin Şevketlim Erdoğan" başlıklı yazımdan sonra "Ders" gibi çok anlamlı bir mesaj göndermişti..

Şimdi paylaşmanın tam zamanı...

Diyor ki..

“O muhtemel gelebilecek dehşetli ve meşum günün endişesini yüreğinde hissetmeyen güruh, hepimizi kahrediyor..

Bu milletin makus talihini tersine çeviren büyük lidere üç buçuk dünyalık için ihanet eden edene…

Edin bakalım…

Yine Rıza Tevfik’in deyimi ile;



“Ne utanmaz köpekleriz, kimi görsek etekleriz” tarifindensiniz..

Yani efendileriniz de sizleri bekliyor olacak zaten!..”

Çok duygu yüklü bir mesaj...

Acı ama gerçek...

Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır siyaseten var olanlar sözüm size...

Kırılmak ve küsmek yok...

"ÜÇ BUÇUK DÜNYALIK " için ihanet etmeyin...

Yoksa yarın çok ararsınız!..

İhanetin hesabını vicdanınızda veremezsiniz...

Yok başka bir Tayyip Erdoğan...

İşte hepsi bir olmuş Tayyip Erdoğan etmiyor!..

Hep söyledim!..

Tayyip Erdoğan’ın rakibi bu toplama, çakma muhalefet değil 19 yıldır sırtında taşıdığı insanlardır..

Bugün her zamankinden daha çok olduğu ve göründüğü gibi olan Tayyip Erdoğan’ın yol ve dava arkadaşı olarak kendiniz için değil Türkiye için kenetlenerek yola devam etme zamanı iken “Biz Türkiye’yi bu gayri milli muhalefete teslim edeceğiz” diyorsanız!..

Buyurun!..

Vicdanınız ile baş başasınız!..











