Yalan şebekesi iftiharla sunar!

-Uçağa binelim;

Ama havaalanı yapmayın!..



-Trafik sorunu çözülsün;

Ama yol yapmayın!..



-Karşıya erken geçelim;

Ama köprü yapmayın!..



-Telefonlar her yerde çeksin;

Ama baz istasyonları olmasın…



-Dağlara yol yapalım;

Ama ağaçlara dokunmayın!..



-Maden çıkaralım;

Ama sondaj yapmayın!..



-Demokrasi olsun;

Ama vatana ihanet suç olmasın!..



-Terörle mücadele olsun;

Ama teröristin özgürlük hakkı olsun!..



-Terör ile mücadele edelim;

Ama İHA ve SİHA’ ya gerek yok!..



-Yerel yönetimler özgür olsun;

Ama PKK’ya yardım edeni görevden almayın!



-Vatanı koruyalım;

Ama FETÖ ve PKK ’yu rahat bırakalım!



-Sınır Namus diyelim;

Ama sınır ötesi operasyon için TBMM ’de tezkereye hayır diyelim..



-Ülkede bölücü faaliyet yapılmasın;

Ama PKK’nın siyasi kanadı HDP TBMM’de olsun…



-İnsan Hakları olsun,

Ama teröristlere ve bölücülere dokunmayın!



-Tarihi öğretelim;

Ama Osmanlı tarihine ne gerek var!..



-Okullarda her ders olsun,

Ama Din dersine gerek yok!..



-Ekonomik bağımsızlık olsun;

Ama İMF’ den borç alıp bağımlı olalım!..



-AB’ye girelim;

Ama Anayasa’ dan Türklük kavramını çıkarıp Türkiyeli yapalım.



-Milliyetçilik olsun;

Ama adı “Türk Milliyetçiliği” olmasın.



-Hak, Hukuk, Adalet olsun;

Ama Türk devletine düşmanlık yapan sözde aydınlar, gazeteciler, yazarlar için olsun!



-Doğalgaz zammı olmasın;

Ama kendi doğalgazımızı çıkarmayalım!..



-Türk Devletine kimse dil uzatamaz.

Ama TBMM’de sözde Ermeni Soykırımı teklifi vermek suç olmasın!..



- Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir.

Ama o kırmızı çizgilerin değişmesi için ittifak yapabiliriz.

Say, say bitmez!..



İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen CHP ve muhalefet gerçeği işte bu!..

Sürpriz mi?



Değil tabi ki…



Yakın tarihte şimdiki adı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaz Köprüsünün yapılmasına karşı duran da aynı anlayıştı, Sabiha Gökçen Havaalanı için “ Buraya uçak mı iner. Havaalanı yapılması büyük hata” diyende!..



Bu ülke içi yapılan hizmetlere iyi ve güzel demekten korkan sürekli felaket edebiyatı yapan bir anlayış!..



Yapmak için değil yıkmak üzerine kurgulanmış tamamen ABD Başkanı Joe Biden’ in Büyükelçiler üzerinden talimatlar ile yönettiği figüran, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sırtında adeta siyasi kambur olan bir muhalefet gerçeği karşımızda!..

Türk Milleti devletinin sırtında kambur olmuş bu gayri milli muhalefet gerçeğini 2023 seçimlerinde üzerinden fırlatıp atacaktır!



Yaptıkları toplantının metnini bile yabancı büyükelçilere gönderip olur aldıktan sonra açıklayan böylesine gayri milli bir muhalefet bu vatan topraklarında züldür!..

ABD'nin, AB'nin, İngiltere'nin...

FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin...

Açıktan destek verdiği 6 atı 1 muhalefetinin bunlara verdiği sözleri anlatmaya gerek var mı?

Türk devleti ve milletini bunlardan Allah korusun!..

Türk siyaset tarihi milletin gözü önünde resmen " YALAN ŞEBEKESİ" adlı bir tiyatro oynayarak göz boyamaya çalışan böylesine gayri milli bir muhalefet gerçeğini böylesine görmemişti.

Aman dikkat!..

Yarın keşkesi olmayacak bir seçime yol alıyoruz..

















