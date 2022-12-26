Yakacak Yardımında Bunlara Dikkat!

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile geçtiğimiz ay işçiler için güzel bir düzenleme çıktı.

“Yakacak yardımı” diye biliniyor kamuoyunda.

Tüm işçiler soruyor İnsan Kaynakları birimlerine: “Devlet bize yakacak yardımı yapmış, ne zaman ödeyeceksiniz?”

Oysa durum öyle değil!

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Yasa ile kanun tarihinden itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödenecek “yakacak yardımları”na muafiyet geldi.

Bu muafiyet prim ve vergi muafiyeti...

30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemelerde devlet bir kolaylık sağladı!

Bin TL’ye kadar yakacak yardımları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacak.

Sadece damga vergisi ödenecek, işçinin eline kesintisiz geçecek.

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Şimdi SGK bu uygulamanın ayrıntılarını açıklayan 2022/26 sayılı Genelgesini yayımladı.

Tüm işverenlerin sorduğu “yakacak yardımı”nın uygulama esasları belirlendi.

YAKACAK YARDIMINDA İPUÇLARI ŞUNLAR:

🎤 09.11.2022 tarihinden başlamak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar işverenlerce ödenecek doğalgaz, ısınma ve elektrik giderlerine karşılık aylık 1000 TL prim ve vergiden muaf.

🎤 Bazı işçilerin zannettiği gibi bu ödemeyi devlet yapmıyor, işverenler yapıyor! Devlet sadece alacağı prim ve vergiden vazgeçiyor. Yani para işverenin parası!

🎤 Ödemek zorunlu değil, isteyen işveren öder isteyen ödemez.

🎤 09.11.2022 tarihinden başlamak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar işverenlerce ödenecek doğalgaz, ısınma ve elektrik giderlerine karşılık aylık 1000 TL prim ve vergiden muaf.

🎤 Eğer uzatılmazsa uygulama 1 Temmuz'da bitecek. İşveren olarak ödemeye devam ederseniz de tümünü prim ve vergiye tabi tutmanız gerekecek!

🎤 1000 Liradan fazla ödeme yapılabilir. Yasak değil. 1000 TL üzerindeki tutar tam olarak vergi ve prime tabi.

🎤 Bazıları 1001 TL olursa tümü prime tabi diyor. Böyle birşey doğru değil!

🎤 1000 TL bordroda gösterilecek, SGK'ya bildirilmeyecek, muaf tutulacak, prim ödenmeyecek. DAMGA VERGİSİ kesilecek!

🎤 Torba Kömür Yardımı gibi ödemeler ayni yardım kabul edildiğinde, prime tabi değil.

🎤 Su Faturası, İnternet Gideri, Kira Gideri gibi unsurlar için işverene yapılan ödemeler kapsamda değil, onlar prime tabi.

🎤 İşçilerin işverenlerine fatura vermesine gerek yok, belge gerekmiyor.

🎤 Ancak, işveren ödemeyi işçiye nakden yapabileceği gibi doğrudan üçüncü kişilere yapabilir. Yani işçi işverene fatura getirip, işveren de işçinin faturasını alıp onun adına ödeyebilir. Böyle olursa da prim ve vergiden istisna.

🎤 Normalde 1000 TL'nin ödendiği ayın bir öncesindeki aydaki prime esas kazanca ilave olması lazım.

🎤 İLAVE OLUP OLMADIĞI'na ödemenin yapılmaya başlandığı aydan bir önceki aydaki PEK'e bakılarak karar verilecek.

🎤 Ödemenin aydan aya yapılması lazım. Haziran ayında altı aya istinaden 6 bin TL ödense bunun sadece 1000 TL'si muaf.

🎤 Ödendiği ayın kazancına dahil edilecek, eğer ödeme 30 Haziran 2023 sonrasında yapılırsa muafiyet kapsamında değil.

🎤 Ancak, yakacak yardımı Toplu İş Sözleşmesi ve İş Sözleşmesi gereğince önceden beri ödeniyorsa bu ödeme de 30 Haziran 2023'ü geçmemek kaydıyla 1000 TL'ye kadar primden MUAF OLACAK! (Ki bu düzenleme ile yasal kapsamı genişletti SGK).

🎤 Son olarak, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacağı kuralı gereğince 1000 TL yakacak yardımını 8506 TL net asgari ücrete yedirmek mümkün değil. İşveren yapacaksa ilave olarak yapacak…

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Tüm işverenlere bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederim…

Hem işçilerin memnuniyetini artırıp işyerine bağlılığını güçlendirmek hem de prim ve vergi yükü olmadan bunu yapmak için fırsat…

Ayrıca, bu uygulama Haziran sonrasında da uzatılabilir…

Asgari ücretin yüzde 54,66 artışı sonrasında tüm çalışanlarını memnun edecek zam yapmak isteyen işverenlere bu indirim/teşvik fırsatını kaçırmamalarını tavsiye ederim.

Benden söylemesi…

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