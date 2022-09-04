Ya onlar ya Erdoğan ve Bahçeli!..



Emmanuel Macron'u seviyorlar! Joe Biden'ı seviyorlar!

Kiryakos Miçotakis'i seviyorlar!

Yitzhak Herzog'u seviyorlar!

Yetmedi;

Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala’yı aklıyorlar!

FETÖ'yü paklıyorlar.

Yani iktidar olabilmek için nerede bir Türk düşmanı varsa onlardan dahi medet umuyorlar…

Acı ama gerçek!..

Gerek Türkiye karşıtı dış güçlere gerekse FETÖ ve HDPKK tek kelime doğru dürüst tepki göstermeyen bir Tayyip Erdoğan düşmanı olan muhalefet korosu var!..

Aksini kim inkar edebilir ki!..

Varsa yoksa Tayyip Erdoğan düşmanlığı…

Sabah kalkıyorlar;

“Erdoğan gitsin…”

Akşam yatıyorlar;

“Erdoğan gitsin…”

Peki siz ne yapacaksınız?

Türkiye’nin 20 yılda kazanımlarını yok etme planını devreye sokacaksınız!

Çünkü söylemler ve niyet bu yönde!

Yok efendim…

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz!”

Çünkü ABD ve Batı böyle istiyor...

Hızlı karar alan ve aldığı kararları hızlı şekilde uygulayan bir Türk Devleti istemiyorlar!

Görünen şu ki;



Tayyip Erdoğan’a küsenler ve kızanlar Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar!



Haberleri yok!

Tayyip Erdoğan giderse ne olacak?

İstanbul Sözleşmesi yeniden devreye girecek!

LGBT ve destekçileri meydanı boş bulacak…



“Demokrasi ve Özgürlük gelsin” derlerken ABD’ye, AB’ye biat etme kültürü yeniden gelecek diyorlar aslında...

AK Parti- MHP giderse ne olacak?

HDP gelecek!

Bölücülük zirve yapacak…

Suriye’den Mehmetçik geri çekilecek!

Biten terör örgütü PKK canlanacak…

Yerel yönetimlerde özgürlük adı altında bölünmenin temeli atılacak…

Selahattin Demirtaş-Osman Kavala cezaevinden sahaya inecek!

Öyle demiyorlar mı?

Ne diyor Bay Kemal; “Bize oy verin ki Demirtaş ve Kavala’yı cezaevinden çıkaralım…”

300 bin lira ödülle ‘Terörden Arananlar Listesi’nde "gri" kategoride yer alan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, HDP'nin iç tüzüğünü örgütün görevlendirdiği isimlerin yazdığını anlatmadı mı?



Yani bugün PKK’nın iç tüzüğünü hazırladığı HDP ile ittifak kuran muhalefet gerçeği var…

Bitmedi…

İHA ve SİHA’lara açıktan karşı çıkmıyorlar mı?

Keza yerli otomobil (TOGG) için tek olumlu sözleri var mı?

Yok!

Akdeniz ve Karadeniz’de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına karşı “Ne işimiz var Akdeniz’de?” demediler mi?

Dediler!..

“İktidara gelirsek S-400’leri geri vereceğiz” açıklaması yapmadılar mı?

Yaptılar!..

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yapımından rahatsızlar mı?

Evet…

Çünkü ABD böyle istiyor!

Kılıçdaroğlu ne demişti;



“Akkuyu'da nükleer santral kurdular. Bilgileri bize vermiyorlar. Hesaplar gizli kapaklı. Tüm bunları ortaya çıkaracağım.”

Sormak gerekmez mi?

Bu gizli bilgileri sizden hangi ülke istedi?

Kime servis edeceksiniz!

Bakın...

Ayrıca 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’yı yeniden müzeye dönüştürürlerse de kimse şaşırmasın!

Çünkü sık sık bir araya geldikleri büyükelçilerin beklentisi de tam olarak bu değil mi?

Ya...

"İktidara gelirsek asacağız, keseceğiz ,hesap soracağız, yargılayacağız" şeklindeki küstahça tehditlerine ne denmeli!..

Ya...

"İktidara gelirsek bütün KHK ile görevlerinden alınan HERKESİ iade edeceğiz" şeklindeki açıklamaları ile FETÖ ve PKK'lılar için dönüş bileti müjdesi vermlerine ne denmeli!..

HERKESİ ne demek!..

Diyeceğim şu ki;

Türk Milleti olarak 2023'te sandıkta tercih yaparken tüm bunları göz önünde bulundurmak gerekir!

ÇÜNKÜ TARAFLAR BELLİ:

YA ONLAR YA DA ERDOĞAN VE BAHÇELİ!