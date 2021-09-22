Ya ilâhî! Edep lütfeyle!..

Öyle bir akıl tutulması ki ihanet ötesi…

İnanılır gibi değil…

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek isteyen cephenin ortaklarına bakınca “Yuh artık” dememek mümkün mü?

Hadi…

CHP’yi biliyoruz…

HDP’yi biliyoruz…

İYİ Parti’yi de biliyoruz artık…

Amma velakin…

Muhafazakâr demokratlar mı dersiniz…

Dindar kesim mi dersiniz…

Saadet Partililer mi dersiniz…

Abdullah Gül...

Ahmet Davutoğlu…

Ali Babacan…

Ve onlarla birlikte hareket eden arkadaşları mı dersiniz!

Ne derseniz deyin “Yuh artık” noktasına gelinmiş!

Her biri büyük bir oyunun parçası olmuş!

Hadi kırılmış olabilirsiniz…

Dargın da…

Fakat düne kadar size Türk siyasetinde “Öcü” gibi bakanları milletin desteği ile pes ettirip size adeta siyaseten dünyaları bağışlamış, her türlü makama getirmiş ve dünya görüşünüz bir olmuş liderinizi sırtından hançerlemenizin adı nedir?



Mehmet Akif ne güzel demiş;

"Güvenme insanların samimiyetine…

Menfaatleri için gelirler vecde…

Vaad etmeseydi Allah cenneti…

O'na bile etmezlerdi secde..."



Çok şey anlatır bu söz…



Ne yazık ki Tayyip Erdoğan ile yola çıkan ve bu ülkede her türlü makama geldikten sonra menfaatleri bitince trenden inenlerin, Erdoğan'ı devirmek için CHP treninin vagonunda oturması için hiç kusura bakmasınlar söylenecek tek söz vardır.

“YUH ARTIK…”

*



Şöyle 20 yıl önceye dönün...

Soralım bu beylere!

-Allah aşkına eşinizin, kızınızın başörtüsüne siyaset sahnesinde uzanan eller kimlerdi?

-Bu nedenle evlatlarınızın bu ülkede huzurlu bir şekilde okumasının önüne barikat kurup yurt dışına gönderenler kimlerdi?

-Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının kapılarında bekletilen kız evlatları kimin evlatlarıydı!

-Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan Hoca’yı MGK toplantısında boncuk boncuk terletenler, 28 Şubat’ı yaşatanlar kimlerdi?

-Abdullah Gül Bey!

Eşiniz başörtülü diye TBMM’de hakaretlerde bulunup “Çankaya’da başörtülü bir Cumhurbaşkanı eşi oturamaz” diye sizi Cumhurbaşkanı yapmak istemeyen siyasi irade kimlerdi!



Bu ülkede imam hatipleri öcü gibi gösterip, okul yerine koymayan kimlerdi?



Milli Güvenlik Kurulu’nda size posta koyan kimlerdi?

Bugün aynı saflarda buluştuğunuz CHP!



Anlatmamıza gerek var mı Kemal Beyin CHP’sini!



Öyle nankörsünüz ki daha düne kadar savunduğunuz değerleri ayaklar altına almaktan hiç çekinmeyenlerle Tayyip Erdoğan’ı devirmek için ittifak yapıyorsunuz!



-27 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde içki satışı serbest bırakılıyor sesiniz çıkmıyor…



-İzmir Büyükşehir Belediyesinde yarı çıplak semazen gösterisi utanmazlığı yapılıyor sesiniz çıkmıyor?



-Hayaldi gerçek oldu denilen Ayasofya ibadete açılıyor mutlu dahi olamıyorsunuz!

-Yargıtay binasının açılışında kuran okunmasından rahatsız olanlara tek söz edemiyorsunuz!..



Muhafazakarsınız ya!..

Edep yahu edep biraz!



Türk savunma sanayi İHA’larla, SİHA’larla, AKINCI’larla tarih yazarak adından dünyada övgü ile bahsettiriyor!

Bir tek olumlu sözünüz yok!



Erbakan hoca hayatta olsaydı “Sizi gidi nankörler sizi...” diye size ders vermişti!..



Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile kol kola girmekten büyük mutluluk duyuyorsunuz, Selahattin Demirtaş için özgürlük istiyorsunuz, HDP kapanmasın diye uğraş veriyorsunuz!..

Tayyip Erdoğan’a vurmak için gece gündüz çalışıyorsunuz!



Yuh artık size!..

*



Sizin alnınız hiç secdeye değmiyor mu?

Sizin vicdanınız hiç sızlamıyor mu?

Tayyip Erdoğan ne yaptı size!..

Tek bir hakareti var mı size!..

Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin en yüksek makamlarına oturdunuz!

Edep yahu edep!..



Bilin ki!

Dünya baki, insanlar fani…

Evlatlarınız, torunlarınız Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışan bu zihniyetle yönetilmeye başlarsa, bunun hesabını sizden soracaktır!



Sayın Gül…

Sayın Davutoğlu…

Sayın Babacan…

Sizi Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, genel müdür, vali, belediye başkanı yapan bir lidere ihanet etmenin alacağınız yüzde 1 hadi olmadı yüzde 2 oyla Erdoğan'ı iktidardan devirmek istemenizin bedelini bu millet size ödetecek…

Kimlere hizmet ediyorsunuz!..

Kimlerin değirmenine su taşıyorsunuz!..

Bu millet görüyor!



Sanıyorsunuz ki sandık geldiği zaman bu millet sizin bu ihanetlerinizi hatırlamayacak!



Allah uzun ömürler versin yarın cenazelerde insanların yüzüne bakamayacaksınız!..

"Hangi yüzle" diyenleri işittiğiniz zaman yer yarılsada dibine girsek diyeceksiniz nankörler!



Siz de Temel Karamollaoğlu siz de!

Erbakan hocanın aziz hatırasına ihanet nasıl edilirin dersini vermekten anlaşıldı utanmıyorsunuz!..

İstanbul’da CHP’ye nasıl kazandırdınız değil mi!

Övünüyordunuz ya!..

Her şey güzel oldu değili mi Temel Bey!

27 yıl sonra İBB’ de içki şahane değil mi Temel Bey!..

*



Hiç sordunuz mu kendinize “Bu ülkede arkanızda bıraktığımız bir eser var mı?” diye…



Varsa bile kimin sayesinde!

Tayyip Erdoğan savaşırken siz arkasına gizlendiniz!

Allah aşkına bu büyük millet Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basıp destek vermeseydi sizi kim tanırdı?

Ahmet Hoca…

Ali Babacan Bey!

Kim tanırdı sizi!

ABD’den gelip Ankara Büyükşehir Belediyesinde Melih Gökçek’e sığındığınızı unuttunuz mu?

Kim taşıdı sizi oradan devlete Ali Bey!

Ahmet hoca Başbakan yaptı seni bu ülkeye Başbakan!..

Yoksa çoktan emekli bir akademisyendin!..

Nankörlüğün kitabını yazdın!..

Yazık...

Bu milletin karşısına Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ezilmişliğe son vermek için muhafazakâr demokrat olarak çıkacaksınız, sonra sizi uzun yıllar ezenlerle küresel güçlerin gemisine binip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışacaksınız…



Yuh be!



Türk siyasi tarihi böyle bir ihaneti yazmıyor!



Sanıyorsunuz ki Tayyip Erdoğan sonrası Türk siyaseti size kalacak!

Kullanılanların yeri çöplüktür çöplük!

*



Ne yapmış Tayyip Erdoğan…

19 yılda Türkiye’nin makûs talihini yenmiş!

19 yılda mazlumların sesi olmuş…

19 yılda dünyada sesi duyulan bağımsız bir Türkiye inşa etmiş…

Boyun eğmemiş...

Diz çökmemiş...

İMF'yi kapıya koymuş!..

Bu mu suçu!..

Nankörler!

2000 yılındaki Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi kıyaslayın…

Bu ülkenin her bir köşesinde yapmadığı hizmet kalmamış. Savunma sanayi tarih yazmış, Karadeniz’de doğal gaz bulunmuş, Yerli Otomobil yolda!..

Bir zaman neye “Hayal “ deniyorsa “Gerçek “ olmuş..

Nankörler!..

Edep yahu edep!...

*



Her şeyi anlatan kaplumbağa hikayesi ile bitirelim yazımızı..

Kıssadan hisse olsun…

Kaplumbağaya sormuşlar:

"Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin?"

Kaplumbağa cevap vermiş:

"Yağmuru, çamuru, rüzgârı, inişleri, yokuşları hesap ettim...

Üç günlük yol ama ben altı günde giderim..."

Altı gün geçmiş...

Ama kaplumbağa karşı köye gelememiş... Aramışlar taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı...



"Hayrola?" demişler...



"Üç günlük yolu altı günde bile gelemedin?"

Kaplumbağa cevap vermiş:



"Sormayın arkadaş! Yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hesap ettim de, memleketin bu işbirlikçilerini hesap edemedim... Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup ters çevirdiler..."

RABBİM ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ BU İŞBİRLİKÇİLERDEN KORUSUN!



Hazret-i Mevlâna da şöyle der:

“Eğer şeytanın başını ezmek istersen, gözünü aç ve gör; şeytanı kahreden edeptir. İnsanoğlunda edep bulunmazsa, o gerçekte insan değildir...”

Bu itibarla evvelce tekke ve dergâhların en mühim ikaz levhalarından birisi de; Edeb yâ Hû! idi.

Bu ifade, “edebe riayete çağıran bir ikaz “ olduğu gibi, aynı zamanda “Ya ilahî! Edep lütfeyle!” manasında bir niyazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'nin emellerine ulaştırmak için resmen satıp arkasından hançerleyen nankörler sözüm size;

Ya ilâhî! Edep lütfeyle!..

Yarın Tayyip Erdoğan'ı seven milyonlar bugün yaptığınızı yanına kar bırakmaz ki !..

Neden kurduğunuz partiler yüzde 1-2 bandını aşamıyor hala anlamadınız mı?

Yani bu millet ihaneti affetmez!..

Unutmaz!..