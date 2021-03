Vurun Fahrettin Koca'ya!..

Bir hakkın teslimini yapmak zamanı...

Dünyadaki gelişmeleri takip ediyorum...

Korona Virüs sürecinde neler olup bittiğini izliyorum...



Mesela Almanya ile her gün irtibatlıyım!



Gurbetçilerle ile konuşuyorum…

Arayıp bilgi veren dostlarda var!..



Anlatıyorlar…



Şaşırıyorum…



Bir kez daha ülkemle gurur duyuyorum..



Öncelikle şunu belirteyim..



Sağlık sisteminin bu kadar güçlü olmasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin dünyada eşi benzeri yok…



Ve..

Bir yılı aşkın süredir devam eden korona virüsle mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanı ve teşkilatları kadar planlı, programlı ve özveri ile çalışan kadroların dünyanın bir başka ülkesinde olmadığını görüyorum...



Çünkü görüyorum…



Pandemi başlayalı neredeyse 400 gün oldu!



Bir bakan düşünün!



400 günün her günü ama her günü tek bir gün izin yapmadan!..



Sağlık teşkilatının başında gece gündüz çalışmaktan kendini alamazken gözleri uykusuzluktan kızarmış..



Gerek yazılı gerek sözlü gerekse de sosyal medyada her gün halkını bilgilendirme ve uyarı şeklindeki açıklamaları ile milletinin huzurunda kalmış…



Muhalefetin her türlü haksız eleştirilerine karşı her zaman bir hekim ve sağlık çalışanı hassasiyeti ve sabrıyla gereken cevabı vermiş...



Muhalefetin başarıyla süren pandemi mücadelesini kesintiye uğratma çabalarına karşı tüm sağlık çalışanlarının yanında olup motivasyonunu diri tutmuş...

Bunca haksız eleştiri, suçlama ve iddialara karşı tek bir gün kimseye kırıcı tek sözü olmamış...

Bir Sağlık Bakanı gerçeğidir Fahrettin Koca...

*

Batı’da cumartesi ve Pazar günleri Sağlık Bakanını çalışırken bulamazsınız...

Çünkü tatil gününe dokundurmaz!..



Çok vefasız bir toplum olduk çok!



Gidip bir bakın!



Batı’da insanlarını HES kodu gibi uygulama aile yakın takibe alan bir sistem var mı?



Batı’da E-Nabız diye bütün insanlara A’dan Z’ye hizmet veren bir uygulama var mı?

Batı'da insanların kapısına kadar giderek durum tespiti yapan filyasyon ekipleri var mı?



Batı’da yaşlıların evine gidip aşı yapan, virüse yakalan insanların evine gidip ilaç veren sağlık teşkilatı var mı?



Batı’da her vatandaşının telefonuna “Aşı gününüz şu gün” diye mesaj gönderip saatini verip sıraya girmeden insanlara aşı yapılan bir sistem var mı?



Varsa söyleyin!..

Yok!..



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabımdan yayınladım. Almanya’nın Bonn şehrinde 75 yaş üstü insanlar bir hastanenin önünde neredeyse 1km aşı kuyruğunda…



Bakın koronavirüs olan ve Allah’a şükür atlatan değerli kardeşim Abdullah Saka Almanya’da yaşayıp anlattı…



Bir çarşamba günü hastaneye gidiyor…



Testinin pozitif çıktığı söyleniyor…



Hiçbir ilaç verilmeden evine gönderiliyor…



Çarşamba, perşembe, cuma arayan yok…



Cumartesi, pazar olduğu zaman da kimse zaten yok...



Pazartesi öğle saatlerinde doktora gidebiliyor!



İlaç alıyor…



Şaka değil gerçek…



Dedim ya çok vefasız insanlarız çok!

*



Değer bilmeyiz…



Her şeyi kendi çıkarımıza göre yorumlarız…



Toplumsal düşünmeyiz…



Uyarılara kulak tıka, tedbir alma, her yere gir çık!



Sonra korona oldum!



Bu mu sorumluluk?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hakkını teslim etmeyenlere, olup olmadık şekilde eleştirenlere soruyorum;



“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığının milletine sağlık hizmeti noktasında eksik yaptığı ne var?”



Dünya maske bulamazken Türkiye kendi insanlarına ücretsiz dağıtım yaparken bir çok ülkeye de destek verdi..



Vicdansızlık yapmayın!



400 gündür bir gün izin yapmamış!



Evet bir gün izin yapmamış!



Bu ülke 400 gündür eli teşkilatının üzerinde olmuş bir Sağlık Bakanına sahipken, hakkını teslim etmeyenler vebal altında kalır!



Sağlık Bakanı Koca başta olmak üzere sağlık ordumuzun her ferdi bizim için gece gündüz demeden çalışıyor.



Kendi hayatlarından fedakarlık ediyorlar…



Yaşamlarını kaybeden profesörlerinden, doktorlarına, hemşirelerinden teknik elemanlarına kadar kahramanları yaşamadık mı?

*



Bir düşünün…



Cumhurbaşkanı ile katıldığı bir cenaze töreninde kalabalık arasında olduğu için milletinden özür dileyecek kadar tevazu sahibi bir Sağlık Bakanı gördünüz mü hiç?



Biri çıkıp söylesin…



Devletin koronavirüsle mücadelede aldığı tüm kararları da Sağlık Bakanının sorumluluğu üzerinden yorumlamak doğru bir yaklaşım olamaz…



O Bilim Kurulu ile istişare ederek görüşünü söyler…



Yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanı ve Bakan arkadaşlarına anlatır…



Son karar oradan çıkar!..



Çünkü sonuçta bir siyasi yapı olarak stratejik davranışlar da olacaktır…



Fahrettin Koca açık ve şeffaf bir adam…



Yok efendim AK Parti kongreleri kalabalığıymış!..



Evet hata !



Kim eleştirdi?



İşte gördük o eleştiri mimarlarından İYİ Partinin hınca hınç dolmuş maske mesafe kural tanımayan kongresini!..



Biraz samimi olun samimi!



Siyaset yapmayı bu kadar ucuzlatmayın!..



Yok efendim yeterli aşı yokmuş!..



Meral hanım kürsüde siyasi şov yapıyor!



Vurun Bakan Koca’ya öyle mi!..



Bu nasıl vicdansızlıktır!



Dünyada aşılamada en başarılı 6 ülke arasında Türkiye olduğunu bile bile eleştiriyorlar!..



Siyasetiniz batsın sizin!..

*



100 yılın salgını karşısında Sağlık Bakanlığı yapmak her babayiğidin harcı değildir!



O babayiğit kim ne derse desin Fahrettin Koca’dır…



Vicdanım rahat etmediği için, bu ülkenin bir gazetecisinden öte bir vatandaşı olarak üzerimde sorumluluk hissettiğim için bu yazıyı yazdım…



Peki…



Yeterli hastane mi yok?

Yeterli yatak mı yok!..

Yeterli solunum cihazımı yok!..

Hiç sorun yaşandı mı?



Elinizi vicdanınıza koyun…



Dünyanın en iyileri, en rahatları var…



Allaha şükür hasta yatağı konusunda yetersiz kalan tek şehrimiz olmadı…



Yeterli sağlık çalışanı mı yok?

Dünyanın en fedakar, en özverili sağlık çalışanlarının bu ülkede olduğunu dünyada bilmeyen, görmeyen yok!



Ya aşı!



Dünyada aşılama noktasında belirttiği gibi ilk 6 içine girmiş bir ülkeyiz…



Haziran ayında 100 milyon doz aşı geleceği belirtilirken, bu da 50 milyon aşılama yapılacağı anlamına geliyor…

*



Diyeceğim şu ki…



Ülkemin Sağlık Bakanının ve A’dan Z’ye tüm sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu performansa karşı bir Türk evladı olarak hem de Allah rahmet eylesin annesi bir sağlıkçı olarak kendileri ile gurur duyduğumu açık ve net söylemek istiyorum…



Bir gazeteciden öte bu ülkenin bir vatandaşı olarak Sağlık Bakanımızdan ve her sağlık çalışanından helallik istiyorum…



Çok büyük emekleri, çok büyük fedakarlıkları var…



Hakkın teslimini yapalım Sağlık bakanlığının kuruluşunun 100. Yılında yüzyıla damgasını vuran bir Sağlık Bakanının adı olmuştur Fahrettin Koca!..



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği ve desteğiyle sağlık sistemini; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu doğrultusunda kurgulamış Türkiye Cumhuriyeti’nin fedakar sağlık çalışanlarına minnettarız…

EvvelALLAH bu zor günleri el birliği ile aşacağız...

Mutasyon ile birlikte vaka sayılarının neden arttığı noktasında hepimiz önce kendimize bakacağız!..

Herkes önce kendi evinin önünü temizleyecek sonra devletinden destek isteyecek. Hem yasaklara isyan et, hemde yasaklar gevşetilince uyarıları dinlemeye!..

Sonra da "Neden?" sorusunu sor!..

Sağlıkçılarımızın yanında olmak kurallara uymaktır..

Korona Virüs ile mücadelede en son eleştirilecek kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dır!..

Hepimiz aynaya bakalım!..