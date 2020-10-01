Vurun Berat Albayrak'a!..

Twitter’da paylaşmıştım...



“Bir ülkede en zor görev o ülkenin ekonomisini yönetmektir...

Hele gelişmekte olan ve ‘Bağımsız’ bir duruş sergileyen bir ülke isen ve üzerinde oyunlar oynanıyorsa her gün ateşten gömlek giyinmektir bu"

Yalnız adamsın!

Verirsen senden iyisi yoktur, veremezsen senden kötüsü yoktur!..

Ülkenin ne durumda olduğu, dünyada neler yaşanıyor, ekonomi nasıl etkileniyor kimsenin umurunda olmaz!..

Sabır ve fedakarlık sözünü duymak istemezler!..

Herkes cebine bakar...

Dünya ekonomilerinin koronavirüs gerçeği ile yaşadığı ekonomik kriz ortadayken OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ) " Çin ve Güney Kore’den sonra pandemiden “En az etkilenecek” 3. ülke Türkiye olacak" sözü görülmez!..

Birilerinin her gün “Hazine ve Maliye Bakanı ne yaptı ? “ diye algı operasyonu karşısında “Allah’tan korkun ya!” diyecek kadar vicdanlı olmak zor mudur!

Pandemi sürecinde sosyal destek tutarı 200 milyar TL'ye ulaşmış.

Temel ihtiyaç desteği kapsamında, 3 milyon 977 bin vatandaşa 22 milyar 295 milyon liralık kaynak sağlanmış.

"Temel İhtiyaç Desteği" kapsamında 3 milyon 977 bin vatandaşa 22 milyar 295 milyon TL kaynak aktarılmış...



448 bin 148 esnafa 8 milyar 390 milyon TL’lik destek verilmiş.

448 bin 140 esnafa, 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapılmış...

Dahası var…

Kim yapmış bunları?

*

Diyeceğim şu ki;

Cumhuriyet tarihinin en kritik döneminin en çalışkan, en cesur ama en şanssız Hazine ve Maliye bakanının adıdır Berat Albayrak...

Elinde sihirli değnek yok ama yalnız olsa da cesur bir yüreği olduğu kesin...

Vicdan dostlar vicdan!..

Berat Albayrak'ı eleştirirken dünya ya bir bakın!..

Bugün bakıyorum...

AK Parti sayesinde bu ülkenin her türlü nimetlerinden yararlananlar...

En iyi otomobillere binenler...

En lüks şekilde yaşayanlar...

En lüks evlerde oturanlar...

Bir elleri yağda bir elleri balda olanlar...

Hatta aralarını yurt dışına taşıyanlar...

dahi...

Hiç utanmadan Bakan Albayrak'a karşı yapılan algı operasyonlarının figüranı oluyorlar..

Öyle bir utanmazlık hali var ki;

Siyasetçinin biri Ege sahillerinde yatında oturmuş, Bakan Albayrak aleyhine “Sosyete damat istifa et” diye paylaşım yapıyor!..

Öte yandan önceki bakan, dünyada paranın bol olduğu dönemde elini sıcak sudan soğuk suya sokmayıp hazinedeki hazırı yiyip bitiren zat-ı muhterem ahkam kesiyor!



Allah’tan kork! ya!

İnsan gerçekten hayret ediyor!

"Ali Babacan’ lı yıllarda (2009-2015) 1.5 trilyon dolarlık ithalat yapıldı. 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildi. Ülke ithal cennetine döndü. TL hormonlu değerlendi. Sıcak para üssü olduk. O yüzden bence sussun.”(D.G)

Madem Ali Babacan dedik!..

Bir çift sözümüz var!..

Sayın Babacan!..

Gözaltına alınan partilileri için HDP’ ye geçmiş olsun telefonu açarak “Yanınızdayım” demişsin ya

O zaman soralım…

"Sayın Babacan bugüne kadar bir şehit ailesini ziyaret ettin mi?, bir şehit evladının başını okşadın mı, bir şehit ailesini telefonla arayıp başsağlığı dileyip “Yanınızdayım” dedin mi?"

Bu Ali Babacan hep sözde dahi olsa ne yazar!..

*

Bakın...

Seversiniz veya sevmezsiniz...

Berat Albayrak siyasetçi değildir bu ülkenin yetiştirdiği vicdanlı bir devlet a damı hizmet ehlidir!..

Hep başı dik alnı açık yaşamış nerede görev yaparsa yapsın arkasında hep olumlu iz bırakmıştır!..

“Bu ülkede Enerji Bakanlığı da varmış” dedirten, Enerji Bakanlığında yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda bugün Akdeniz’de, Karadeniz’de ülkemizin bunların meyvesinin toplamasının gururunu yaşatmıştır!

O dönemin ardından üstlendiği ekonomi yönetimi sorumluluğunda ilk günden bugüne bir gün dahi rahat yüzü görmemesi en büyük şansızlığı olsada azgın dalgalar arasında gemisini sağsalim limana demirlemesini bilmiştir!..

Şöyle bakalım koltuğa oturduktan sonraki dönemden bugüne ülkenin başına gelmedik sıkıntı kalmadı...

Tam işleri yoluna sokarken bir başka sorun patladı...

*

Eğer Türkiye bugün;

Küresel güçlere karşı milli çıkarlarını korumak için milli bir duruş göstermeseydi...

Eğer Ali Babacanlar gibi kendini göbekten IMF’ye bağlayan bakan gerçeği yaşansaydı...

Eğer Akdeniz’de küresel güçlere teslim olup, ülkesinin çıkarları korumaktan vazgeçseydi…

Eğer Suriye politikasında taviz verseydi...

Eğer S400’leri ABD’ye rağmen almasaydı...

Yani;

Türkiye ABD’ye, Batı’ya teslim olup emir alıp uygulayan bir ülke olsaydı...

ABD, Türk ekonomisini perişan etmek için her oyunu sahneye koymasaydı..

Hatırlayın ABD Başkanı Donald Trump’ın demecini;



"Eğer Türkiye haddini aşarsa, Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok edeceğim (daha önce de yaptığım gibi!)”

Kuşkusuz bugün çok başarılı bir Bakan gerçeği olurdu!..

Açık ve net ABD’ye, AB' ye direnen, başı dik alnı açık bir şekilde büyüyen gelişen bir Türkiye gerçeğini yaşıyor dünya!..

Türkiye ekonomik olarak büyük bir krizde olmuş olsaydı bugün dış politikada cesur bir şekilde sesi böylesine gür çıkar mıydı?

*

Yok efendim ülkenin borcu artmış!

Allah aşkına!

Bu ülkede yapılmayan hangi yatırım kaldı!

Bu ülkede yerli ve milli silah sanayi nasıl böylesine gelişti...

Muhteşem köprüler, yollar, hastaneler nasıl yapıldı...

Allah aşkına Türkiye nasıl böylesine gelişti!

Bedava mı yapıldı?

Bu paralar buralara harcandı beyler!



İşte Berat Albayrak böyle bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini sırtlıyor...

Hem küresel güçlerle mücadele...

Hem her alanda dev yatırımlar...

Hem gelişmeye devam..

Hem de siyasi ve ekonomik bağımsızlık...

Kim bunları inkar edebilir!..

Türkiye kime boyun eğiyor!..

Bugün dünyanın süper güçleri dahi pandemi nedeni ile ekonomik olarak darboğazdan geçerken, işsizlik oranları tavan yapmışken, o ülkelerin 80 yaş üstü insanlarını pandemi sürecinde yalnızlığa, ölüme terk etmişken bu ülkede maddi ve manevi el uzatılmayan kim kaldı?

200 günde devreye alınan;

İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş’e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği’nden kim yararlandı?

Her kesimden bu millet değil mi?

Peki Berat Albayrak’ın suçu yok mu?

IMF’nin kapısına koşmak için hazır kıta bekleyen Ali Babacan gibilerden olmadı…

*

Kuşkusuz bugün de insanların sorunları var...

Hangi ülkede yok ki!..

Bir tane ülke gösterin bugün sıkıntı yaşamıyor!..

İnsanların tabiki beklentileri var..

Mesela Esnafın borç yapılanmasının bir daha gündeme alınmasında fayda olacağı, “Süper mali barış yapılmalı ki hazine de kazansın vatandaş da rahatlasın, bozulan bilançoları güncellensin, beyaz sayfa açılıp herkes işine baksın”, varlık barışında tanınan haklar vatandaşa da verilsin diye öneriler var..

Kim ne derse desin Berat Albayrak’ın,

Samimiyetine, çalışkanlığına, Mış gibi yapanlardan olmadığına, davası için ölümüne mücadele eden cesur yürek bir siyaset adamı değil, devlet adamı olduğuna inanın...

Berat Albayrak üzerinde algı operasyonu yapıp insanları yönlendirmeye çalışanların asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu görün…

Berat Albayrak’a saldıranlar aslında Tayyip Erdoğan’a saldırıyor...

Buna AK Parti içerisindeki AKP’lilerde dahil!

Unutmayın Tayyip Erdoğan'ın her bakanı kendisidir!..

Yoksa o koltukta oturmaz..

Siz yine vurun Berat Albayrak'a!..

Çanak tutun!..

Nasılsa ekonomiyi İMF'ye peşkeş çekmedi ya!..

Vurun!..