Vanlı Kara Haydar'ın ifadesi ortaya çıktı: Düğünü sponsorla yaptık, altınlar kiralıktı

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınan "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlattı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

"DÜĞÜNÜ SPONSORLARLA YAPTIM, ALTINLAR KİRALIKTI"

Tançalan'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Dubai'de oturum izni alabilmek için kiralık araç şirketi açtığını söyleyen Tançalan, "Paylaşımlarımın çoğu ironi şeklindedir, mafyavari oldukları konusundaki iddiaları kabul etmiyorum, devletime zarar verecek bir eylemde bulunmadım. Yaknı tarihte yapmış olduğum düğünümde yapılan tüm masraflar sponsorlar aracılığıyla yapılmıştır. Düğünde gelen altınlar ise Muradiye'de kuyumculuk dükkanı olan Veysi adında bir tanıdığımın bizlere kiralamış olduğu altınlardır. Diğer gelen çeyrek altın, yarım altın şeklindeki altınlar da akrabalarımızın takmış olduğu altınlardır. Eşimin influencerlık dışında bir de giyim mağazası bulunmaktadır. Ayrıca çoğu şirketin reklam yüzü olarak çalışmaktadır. Düğündeki çoğu sponsor da eşimin reklam yüzü olmasından kaynaklı sponsor olmuştur. Ben de ekstra Rent A Car işi yapmaktayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.