Vanlı Kara Haydar tutuklandı! Mehmet Fatih Tançalan neden tutuklandı?

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Tançalan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Peki, Mehmet Fatih Tançalan neden tutuklandı? Kara Haydar hakkındaki suçlama ne? Düğünündeki altınlar neden incelemeye alındı? İşte soruşturmadaki son gelişmeler…

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANDI MI?

Evet. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül 2026’da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tançalan, aynı gün saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmış ve işlemleri için Van İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

MEHMET FATİH TANÇALAN NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında Tançalan’ın mali profili, sosyal medyaya yansıyan lüks yaşam görüntüleri, düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın ve para ile diğer mal varlığı unsurları incelemeye alındı.

KARA HAYDAR İLK OLARAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı. Söz konusu madde “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenliyor. Başsavcılığın talimatıyla Tançalan 8 Eylül sabaha karşı Muradiye’deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

KARA HAYDAR’IN DÜĞÜNÜNDEKİ ALTINLARA NEDEN İNCELEME BAŞLATILDI?

Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Van’da gerçekleştirilen düğünü, yüksek miktardaki altın ve para görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Soruşturma kapsamında bu görüntüler de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. Adli makamlar bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep etti.

KOM TUTANAĞINDA KARA HAYDAR İÇİN NELER YER ALDI?

Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün hazırladığı araştırma tutanağında Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan’ın sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımları ile düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın ve para üzerinde durulduğu bildirildi. Tutanakta şüphelilerin mali profilleri ile sosyal medyada sergilenen mal varlığı unsurlarının incelenmesi gerektiğine ilişkin tespitlere yer verildiği aktarıldı.

MEHMET FATİH TANÇALAN KİMDİR?

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan iş insanı ve sosyal medya fenomeni. Kamuya açık kaynaklarda Tançalan’ın Van’ın Muradiye ilçesiyle bağlantılı olduğu ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Tançalan, son olarak sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van’da gerçekleştirdiği ve yüksek miktardaki altınların görüntülendiği düğünle gündeme geldi.

KARA HAYDAR SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

8 Eylül akşamı itibarıyla Mehmet Fatih Tançalan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklama kararı verildi. Tançalan’ın mal varlığı unsurlarının kaynağına ilişkin mali araştırma ve MASAK incelemesi talebi de soruşturma kapsamında bulunuyor.