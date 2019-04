Uyuyan Fetö hücreleri!

Mazhar Yıldırımhan…

Tam anlamı ile bir mücadele adamı…

Pes etmek onun defterinde yazmaz…

O da Erbakan hocanın yanında yetişmiştir…

Milli Görüşgeleneğinden gelen Tayyip Erdoğan “AK Parti’yi kuruyoruz” dediği an Trabzon Belediye Başkan Yardımcısıyken hiç düşünmeden safını belli ederek Erdoğan’ın yanında yer alıp yol arkadaşı oldu…

2004 yılında AK Parti’nin Trabzon Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi çok enteresan bir şekilde kaybetmesini hiç ama hiç unutmadı…

İçinde hep yara olarak kaldı…

O gün seçimlere bir elin değdiğini hep iddia etti.

Sonra Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini üstlenirken tarihe not düştü…

“Trabzon Ayasofya Müzesini camiye dönüştüren el” olarak tarihe geçti…

Adeta tek başına mücadele ederek…

Partisinden bile gerekli desteği görmeden…

Fatih’in vakfını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını büyük bir onurla yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı…

O günlerde nasıl mücadele ettiğini, bizzat yaşayan insanlardan biriyim…

Son dönemde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi…

Şu an görev emri bekleyen bir asker gibi…

Sözün kısası Yıldırımhan bir büyük mücadele adamı…

Onun defterinde “PES” etmek yazmıyor…

Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hiçbir beklentisi olmadan bugüne kadar olduğu gibi şartlar ne olursa olsun “SADAKAT” duygusu onun için olmazsa olmaz…

Ankara’da oturduk sohbet ettik…

Konu İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan sandık skandalı tartışmalarına gelince Yıldırımhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile o gece “Anneciğim Trabzon’u kaybettik” üzüntüsünü dile getirdiği, 2004 yılında kaybettiği belediye başkanlığı seçimini gündeme getirdi…

Çünkü hiç unutamıyor... O gün neden kaybettiğini isyan etmesine rağmen kimseye anlatamadığını söylüyor..

“İstanbul’daki manzara bana hiç yabancı değil”derken, çok ilginç açıklamalar yapıyor.

Bakın neler söylüyor…





2004’TE TRABZON’DA AYNI

OPERASYONA KURBAN GİTTİM

“Bakın bugün İstanbul’da ortaya çıkan manzara bana hiç yabancı değil…

2004 yılında Trabzon’da Belediye Başkanlığı seçimini nasıl kaybettiğimi düşündüm bir kez daha. 2004 seçimlerinde maalesef ciddi bir operasyona tabi tutulduk.

Bu çok açık ve net.

O dönemin emniyet müdürün kim olduğuna bakılırsa, bize kimlerin operasyon yaptığını çok net görürsünüz.

O gün AK Parti’nin Trabzon’da seçim kaybetmesi bir mucizeydi. İşin sonuna kadar yaptırdığımız bütün anketlerde fark vardı. Ve son haftasına kadar da böyleydi.

Bunu bugün söylüyor değilim.

Hep ifade ettim…

Ama kimseye inandıramadım ki!

O gün seçimlere bir el müdahale etti.

Bu müdahale de sandıklar üzerinden yapılan bir müdahaleydi. Sandıklarda görevli sandık başkanlarının özellikle bazı mahallelerde sandıklar üzerinde ciddi bir hilesi oldu.



O GÜN SANDIKLARI

SAYDIRAMADIK



Yıldırımhan ilginç sözler söylüyor…

İtiraz etmediler mi?

Sandıkları saydıramadılar mı o gün…

O gün ne olmuştu?

Devam ediyor konuşmaya;



“O gün itirazlar yaptık.

Maalesef itiraz ettiğimiz sandıkları saydıramadık. Çünkü o zaman bizim müşahitlerimiz sandık başında bir itiraz ortaya koymadıklarından dolayı ilçe seçim kurulu bu sandıkları saymayı reddetti.

Biz o gece bir mahallemizde yaklaşık 200 kişinin cezaevinde ve ölü olduğunu ve bunların adına oy kullanıldığını tespit ettik. Bunları ilçe seçim kuruluna verdiğimiz halde o sandıkları da saydıramadık.”

2008’de yaptığım bir açıklamada bir elin o seçime açık ve net müdahale ettiğini söylemiştim. Kimisi Ergenekon dedi, kimisi başkaları dedi. Aynı şeyleri söylüyorum. Ama o elin artık FETÖ olduğu çok net ortadadır. İstanbul seçimlerini görünce o dönemki yaşadıklarımız aklımıza gelince bunları söyleme ihtiyacı hissettim.”



BU İŞİN ARKASINDA UYUYAN

FETÖ HÜCRELERİVAR!



Yıldırımhan Trabzon’da yaşadığı seçim şokunu unutamıyor…

Bugün İstanbul’da yaşanan olaylarla benzerlik kurarken FETÖ’yü işaret ediyor..

“Bugüne gelirsek sandıklarda bu hileleri İstanbul’da çok net olarak görüyoruz.

Çok yanlışinsanlar, hangi mahvillerden beslendiğini bilmediğimiz insanlar, bu seçimi ciddi bir manipülasyona döndürdüler.

Benim kanaatim budur.

Sandık başkanları birleştirme tutanaklarını nasıl kaydettiler. Bir yerde bir aday 200 oy alıyor. Ama onun temsil ettiği partinin diğer adayı 0 oy alıyor.

Bu olabilecek bir şey mi? Bunun izahı mümkün mü?

İşte Trabzon’da da 2004 yılında bunu yaptılar. FETÖ o gün Trabzon seçimlerine çok açık bir şekilde müdahale etti.

Biz onu yıllar sonra anlayabildik. Bugün ben iddia ediyorum FETÖ’nün memur takımı içerisinde uyuyan hücreleri kesinlikle İstanbul seçimlerinde devreye girmişlerdir. KCK’lılar devreye girmişleridir.

O dönem (2004) FETÖ’nün gerek adliye ve polis teşkilatlarında, eğitim camiasındaki yapılanmaları düşündüğümüz zaman bunlar hiç sürpriz şeyler değil.”





O GÜNÜN EMNİYET MÜDÜRÜ

KİMDİVE BUGÜN NEREDE?



Yıldırımhan Trabzon’da yaşadığı seçim şoku ile ilgili dönemin Emniyet Müdürü bugün FETÖ nedeniyle cezaevinde yatan Ramazan Akyürek’i işaret ederek şunları söylüyor.



“Tekrar söylüyorum o günün emniyet müdürünün kim olduğu sorusu her şeyin cevabıdır. Bunu bana yıllar sonra o şahısla görev yapan başka bir insan söyledi. ‘Sizin seçimlerinize ciddi müdahale yaptılar ve sizin kazanmanızı istemediler. Çünkü Trabzon FETÖ açısından Türkiye genelinde yapılacak manipülasyonlar için seçilmişbir ildi’ dedi.

Eğer o gün biz belediye başkanı olsaydık FETÖ Hrant Dink, Rahip Santaro cinayetini belki yaptıramayacaktı. Mc Donalds’a belki bomba attıramayacaktı. TAYAD olayları belki çıkmayacaktı!

Bakın hayatımızın hiçbir döneminde FETÖ ile yollarımız kesişmemişti. Ondan dolayı güvenemediler.

FETÖ’nün partisi yok. Kendi emellerini gerçekleştireceği her türlü siyasi hareketin içine sızmıştır manipüle etmiştir. Trabzon seçimlerini de manipüle etmiştir.”



ULUSLARARASI ELLERİN

FETÖ VE PKK İŞBİRLİĞİ



Peki Türkiye’de yerel seçimler üzerinden neler oluyor?

Yıldırımhan bu konuda ne düşünüyor?

“İstanbul’a ve Ankara’ya benim kanaatim uluslararası eller uzanmak istiyor.

FETÖ, PKK, HDP, CHP, İYİParti işbirliği ile tabi ki…

Niye uzanmak istiyor.

Çünkü Türkiye’nin 2023 yürüyüşünü durdurmak istiyorlar.

Türkiye’nin bağımsızlığı 2023’tür. Bu çok önemli bir şey ve bunu bütün siyasal düşüncelerin ötesinde söylüyorum.

Bu bir vatan evladı olarak bunları söylüyorum. 2023 Türkiye’nin bağımsızlık eşiğini geçme dönemidir. Burayı bize geçirtmek istemiyorlar. Ve maalesef bu uluslararası eller Türkiye’nin kalbine ve beynine PKK’yı sızdırmak istiyor. Ama milletimiz çok büyük feraset sahibidir. Buna müsaade etmedi.

Hem İstanbul hem Ankara’daki meclis çoğunluğu kötü emellere geçit verilmediğinin açık göstergesidir.

2023’ü ciddi manada önemsiyorum. Türkiye’nin bağımsızlığına tam ulaşacağı zaman dilimi o zamandır. Ondan sonra Türkiye’nin önü cidden açılacaktır. Tüm bu süreçlerin süreci milletin meseleye bu perspektiften bakması çok önemlidir.”



TRABZON AYASOFYA KORSAN

ŞEKİLDE MÜZE YAPILMIŞTI



Mazhar Yıldırımhan Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevinde bulunurken karşısındaki bütün engellere rağmen müthişbir mücadele ortaya koyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını yerine getirerek Trabzon Ayasofya Müzesini dönüştüren isim olarak da tarihe geçti…

Şimdi İstanbul Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi gündemde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi böyle bir açıklaması olmuştu…



Ne diyor Yıldırımhan;

Dinleyelim…

“Trabzon Ayasofya’yı camiye dönüştürmek bizim görevimizdi.

Geç kalınmıştı. Çünkü vakfiyenin gereği buydu. Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilen bir eserin kendi fonksiyonu dışında kullanılması doğru değildi. Trabzon’da bir cami ihtiyacı olduğu için Ayasofya açılmışdeğildir.

Ayasofya korsan şekilde müze yapılmıştır. Hiçbir kararı yoktur. Türkiye’nin hiçbir belgesinde bilgisinde müze olduğuna dair bir karar yoktu.

Böyle bir kararın olmadığı yerde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bir eser tekrar mülkiyet sahibine döndüğü zaman mülkiyet sahibinin asli fonksiyonu dışında bir kullanım gütmesi mümkün değildir…”





İSTANBUL AYASOFYA

FATİH’İN MÜLKÜDÜR!

Yıldırımhan İstanbul Ayasofya'yı Fatih Sulten Mehmet Han'ın satın aldığını mülkiyetinin oa ait olduğunuda bilirterek şunları söylüyor.

“İstanbul Ayasofya, Trabzon Ayasofya’dan çok daha kuvvetli bir şekilde camidir. Burası Fatih Sultan Mehmet tarafından satın alınarak şahsi mülkiyeti haline getirilmiştir. Ayasofya’yı şahsi mülkiyeti olarak satın aldıktan sonra vakfetmiştir.

Burada Fatih’in iradesinin üzerine bir irade koymak hiç kimseye ait değildir.

Ancak Türkiye’yi gelir biri işgal eder Ayasofya’nın bu fonksiyonunu ortadan kaldırır. İstanbul Ayasofya’nın da tapusu cami diye geçmektedir. Ama İstanbul’un Trabzon’dan farkı şudur;

Trabzon Ayasofya’sı kılıç hakkı olarak vakfedilmiştir.İstanbul Ayasofya’sı kılıç hakkının ötesinde Fatih tarafından bizzat satın alınmışve vakfedilmiştir.

Vakfiye hukukunu da iyi bilmek lazım. Bu iradeyi değiştirmek sadece vakfiye sahibine aittir. Fatih’in de böyle bir aksi iradesi olmadığına göre Ayasofya camidir ve cami olarak isimlendirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın da cami olarak isimlendirilecek demesi, çok doğru bir karardır. Milletimizin de beklediği bir karardır.

Bu bizim ülkemizin tabi meselesidir. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi vakıf hukukunun uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla ne bir kimsenin hakkını gasp ediyor elinden alıyor ne de kimseye bir itiraz olsun diye bunu yapıyor değiliz.İstanbul Ayasofya’sının Fatih Sultan Mehmet’in iradesi doğrultusunda cami olarak isimlendirilmesi ve tabelasının o şekilde asılması doğru bir karardır.”



***

İşte Mazhar Yıldırımhan bunları söylüyor…

Çok ilginç ve önemli açıklamalar yapıyor…

İstanbul seçimlerine, uyuyan hücrelerini devreye sokan FETÖ’nün elinin değdiğini iddia ediyor...

Ne dersiniz!..