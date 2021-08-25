Uyarılara aldırış etmedi! Beyoğlu'nda atladığı denizde neredeyse boğuluyordu

BEYOĞLU'nda hareketli saatler yaşandı. Denize atlayan ve bir süre sonra hareketsiz kalan kişiyi çevredekilerden biri kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

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Karaköy İskelesi'nde dün öğle saatlerinde ismi bilinmeyen bir kişi giysileriyle denize atladı. Çevredekiler "Boğulursun çık" diyerek denize atlayan kişiyi uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Atılan can simidine de tutunamayan ve hareketsiz kalan kişiyi, çevredekilerden biri denize atlayarak kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kişi vatandaşların ilk müdahalesi ile kendine geldi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.