ULUSKON heyetinden Kuzey Kıbrıs’a çıkarma: Ticari ve ekonomik iş birliği için yeni bir dönem başlıyor

Uluslararası Yatırım me İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun koordinasyonunda hazırlanan resmi program kapsamında adaya üç günlük kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen bu tarihi ziyarette, her iki ülkenin kalkınması, ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi amacıyla devlet erkanı, bakanlıklar, iş dünyası temsilcileri ve yerel yönetimlerle üst düzey temaslarda bulunuldu.

İLK GÜN TEMASLARI: HÜKÜMET DÜZEYİNDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ MESAJLARI

Ziyaretin ilk günü olan 27 Ağustos’ta temaslarına hızlı bir başlangıç yapan ULUSKON heyeti, ilk olarak KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edildi. Ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik stratejik adımların ele alındığı bu görüşmenin ardından heyet, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Ertoğlu ile bir araya gelerek adadaki yatırım imkanlarını ve doğrudan yatırımların teşvik edilmesini değerlendirdi. Günün en kritik kabullerinden biri ise KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile gerçekleşti. Başbakan Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların ekonomik başarılarla taçlandırılması gerektiğini belirterek, iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak tüm ticari hamlelere tam destek vereceklerini ifade etti.

İKİNCİ GÜN: SANAYİ, TİCARET, ENERJİ VE YEREL YÖNETİM HAMLESİ

Programın 28 Ağustos tarihindeki ikinci gününde ULUSKON heyeti, ekonomik entegrasyonu saha ölçeğinde derinleştirecek kabuller gerçekleştirdi. Güne Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yılmaz ziyaretiyle başlayan heyet, imalat kapasitesi ve sanayi alanındaki ortaklıkları görüştü. Ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile bir araya gelinerek serbest ticaret imkanları ve ikili ticaret hacmini artıracak pratik adımlar masaya yatırıldı. Temaslar kapsamında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da ziyaret eden Genel Başkan Atasoy, adadaki enerji yatırımları ve sürdürülebilir büyüme hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Günün son durağında ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüşülerek yerel kalkınma ve bölgesel ticari projeler değerlendirildi.

SON GÜN: İŞ DİPLOMASİSİ VE ZİYARETİN GELECEK VİZYONU

Ziyaretin son günü olan 29 Ağustos’ta ise Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy ve ULUSKON heyeti, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen bu son görüşmede; iş diplomasisi faaliyetleri, KKTC’nin uluslararası pazarlardaki ekonomik representation'ının (temsilinin) güçlendirilmesi ve stratejik bağların ticari başarılarla pekiştirilmesi konuları ele alındı. Dışişleri Bakanlığı ziyareti ile birlikte ULUSKON’un 3 günlük KKTC heyet gezisi başarıyla tamamlandı.

KALKINMA VE İHRACAT İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Üç günlük yoğun diplomasi ve ekonomi trafiğinin ardından açıklamalarda bulunan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, gösterilen misafirperverlikten dolayı KKTC devlet erkanına ve iş dünyasına teşekkür etti. Ziyaretlerin sonuçları doğrultusunda; Türkiye ve KKTC arasındaki ticaret hacminin hızla büyütülmesi, Türkiye’den adaya yönelik doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, sanayi, enerji, lojistik ve yerel yönetimler alanında kurulacak çalışma gruplarıyla KKTC'nin ihracat potansiyelinin artırılması ve her iki ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.