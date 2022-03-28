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Ukrayna mayınları İstanbul Boğazı sonrası şimdi Karadeniz'de bulundu

Ukrayna mayınları Türkiye'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. İstanbul Boğazı sonrası şimdi de Karadeniz İğneada'da mayın bulundu. Mayına Sualtı Savunma Timlerince etkisiz hale getirmek üzere müdahale edildiği bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

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