Ekrem İmamoğlu her gün işe gidip gelirken 12 bin lira harcıyor iddiası! Kendi trafik sorununu böyle çözmüş

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli gemiyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği iddia edildi. Sabah gazetesi, İmamoğlu'nun, deniz kirliliğini tespit etmek amacıyla çalışan Çevre 1 gemisiyle toplamda 256 kez sefer yaptığını yazdı. İmamoğlu dışında ailesinin de Çevre-1 gemisini kullandıkları iddia edildi. O geminin izlediği rotada günlük yakıt maliyeti 12 bin lira.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli gemiyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği idia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe gitmek için İBB'nin hizmet gemisini kullandığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte Çevre-1 gemisini kullanan İmamoğlu'nun göreve geldiğinden beri Çevre 1 gemisiyle yaptığı yolculukların maliyeti ise milyonlarca lirayı aştı.

Kendi trafik sorununu çözdü

"Trafik bu kentin kaderi olamaz. Bu sorunu çözeceğiz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kendi trafik sorununa çözüm buldu. Uluslararası gemilerin kirliliğini denetleme görevini yürüten Çevre 1 isimli gemi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. Haziran 2019 seçimlerinden sonra İBB koltuğuna oturan İmamoğlu, göreve gelir gelmez gemiyle yolculuk yapmaya başladı.

İlk sefer 25 Haziran 2019'da! Rotası hiç değişmedi

İmamoğlu'nun gemiyle yaptığı yolcuklar şöyle gerçekleşiyor: 25 Haziran 2019'da saat 10:08'de Yenikapı sahilinden hareket eden Çevre 1, saat 11:24'te Beylikdüzü Marina'ya varıyor. 3 dakika sonra İmamoğlu'nu alan gemi 11:27'de hareket ederek, Yenikapı'ya 12:17'de ulaşıyor. 15 Temmuz 2020'de ise 07:48'de Yenikapı'dan çıkan Çevre 1, 08:48'de Beylikdüzü'ne geliyor.

İmamoğlu'nun binmesiyle 09:07'de yeniden kalkış yapan gemi, 09:56'da Yenikapı'ya giriş yapıyor. 01 Nisan 2021'de de rota değişmiyor. 07:54'te Yenikapı'dan ayrılan Çevre 1, 54 dakika sonra Beylikdüzü'ne ulaşıyor. Vardıktan 4 dakika sonra İmamoğlu'nu alan Çevre 1, 10:06'da Yenikapı'ya yanaşıyor.

Milyonlarca liralık yakıt harcandı

Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı. İmamoğlu'nun Çevre 1 gemisiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 gemisini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

3 yıl boyunca gemiyle işe gitti

Çevre 1 gemisi, Haziran'da 4, Ağustos'ta 2, Eylül'de 6, Ekim'de 16, Kasım'da 12, Aralık'ta 14 olmak üzere 2019 yılı boyunca 54 sefer yaptı. Aynı gemi, 2020'de ise Şubat 6, Mart 4, Mayıs 2, Haziran 12, Temmuz 14, Ağustos 18, Eylül 12, Ekim 6, Kasım 2, Aralık 18 sefer olmak üzere 94 kere hareket etti. 2021'de de aynı gemiyi makam aracı olarak kullanan İmamoğlu; Ocak 8, Şubat 6, Mart 10, Nisan 8, Mayıs 6, Haziran 30, Temmuz 16, Ağustos 18, Eylül 2, Ekim 4 olmak üzere 108 sefer yaptı.