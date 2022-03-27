Çeçen lider Ramazan Kadirov Mariupol'den video paylaştı: Yönetim binasını ele geçirdik

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan flaş bir Mariupol paylaşımı geldi. Kadirov, savaşın en sıcak bölgesi olan kentteki çatışmalara ait görüntüleri Telegram hesabından paylaştı.

24 Şubat sabahı başlayan Ukrayna - Rusya savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.

Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi. Dün kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıklayan Kadirov, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu videoda Çeçen savaşçıların otomatik silahlar ile çatıştığı görülüyor. Bir grup Çeçen savaşçının Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentindeki bu görüntülerini Telegram hesabından yayınlayan Kadirov paylaşımında 'Nazilerin topraklarını temizledikleri' iddiasına yer verdi.

Öte yandan Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Ukrayna basınına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında en çok konuşulan Mariupol kentiyle ilgili son durumu anlattı

Rusya'nın Mariupol kentinde kontrolü sağladığına yönelik açıklamaları yalanlayan Boyçenko, "Ukrayna bayrağı kentin üzerinde dalgalanıyor. Bugün Mariupol, bir Ukrayna kenti olmaya devam ediyor. Ordumuz gelecekte de böyle kalması için her şeyi yapıyor. Kentimiz için çok şiddetli savaşlar var. Mariupol, savaşın 5. gününden beri kuşatılmış durumda. Rus ordusunun en önemli askerleri kente gönderildi ama 1 aydan fazla süredir kahramanlarımız kenti savunuyor. Rusların kontrol altında tuttuğu noktalar kentin dışındaki gettolar. Saldırıların 30. gününde kentin derinliklerine girdiler ama kent şuan hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde" ifadelerini kullandı.