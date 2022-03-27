Hadise Mehmet Dinçerler ile sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserde yayınladı

Hadise, hiç bir yerde paylaşmadığı nişan fotoğraflarını konserinde yayınladı.

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı. Nişanında beyazlar içinde olduğu görülen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'e armağan ettiği şarkı eşliğinde değişen nişan fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanından ilk kareler...