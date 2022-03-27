BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
MEDYA

TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya Çernobil'in uydu kenti Slavutıç'i işgal etti!
Rusya Çernobil'in uydu kenti Slavutıç'i işgal etti!
TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama
TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama
İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti
İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Galatasaray genel kurulunda güldüren an: Ben yaşıyorum yahu
Galatasaray genel kurulunda güldüren an: Ben yaşıyorum yahu
Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız
Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı