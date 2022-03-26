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MEDYA

TRT World'deki 'İstanbul'un Küçük Suriyesi' tanımına tepki yağdı: Apar topar kaldırdılar

TRT World'ün yayınladığı "İstanbul'un küçük Suriye'sinde 30 dolar nasıl harcanır?" videosuna tepki yağdı. İstanbul'un en eski ilçelerinden olan Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin de bulunduğu Fatih Camii'nin bölgesinde yayın yapan sunucunun 'Küçük Suriye' tanımına tepki yağdı.

TRT World'ün İstanbul'un Fatih ilçesindeki restoranlarla ilgili paylaştığı videoda geçen, "İstanbul'un küçük Suriye'sinde 30 dolar nasıl harcanır?" ifadeleri tepkilere neden oldu. TRT'nin konuyla ilgili henüz açıklama yapmadığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde TRT World'ün Youtube hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde, İstanbul Fatih'teki restoranlar ve yiyecekler tanıtıldı. Videoya 'İstanbul'un küçük Suriye'sinde 30 dolar nasıl harcanır?' başlığı atıldı.

Kısa sürede gündem oldu
Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde internette gündem oldu. Görüntüler ise gelen tepkiler üzerine Youtube hesabından kaldırıldı. TRT konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken durumun sıcaklığı sosyal medyada etkisini sürdürüyor.

Videoda sunucunun bulunduğu bölgenin 'Küçük Suriye' olarak anılmasının nedeni, Suriyelilerin Fatih ilçesinde sayılarının artmasından kaynaklanıyor. Görüntülerde de gözüktüğü gibi bölgede bulunan neredeyse her esnaf ve müşterileri Suriyeliler oluşturuyor.

Görüntülerin devamında bir restorana giren sunucunun, Türk kültürüne ait yemekleri Suriye mutfağına aitmiş gibi anlattığı görülürken, döneri bir Suriye yemeği olarak anlatması dikkat çekti.

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