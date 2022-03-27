BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
MEDYA

Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 15. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 1 Nisan 2022 Cuma akşamı Star'da...

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama
TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama
Göç İdaresi Başkanı: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var
Göç İdaresi Başkanı: Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli var
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Bir ayın ölü sayısı! Ukrayna-Rusya savaşında verileri BM paylaştı
Bir ayın ölü sayısı! Ukrayna-Rusya savaşında verileri BM paylaştı
Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
Tahkim Kurulu MHK'nın hakem kararını bozdu; görev iadesi
Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız
Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 ismin mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 ismin mal varlıkları donduruldu