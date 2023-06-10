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SAĞLIK

Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastadan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca 'Yeni akciğerle ilk nefes' notuyla paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, paylaşımına "Yeni akciğerle ilk nefes" notunu da ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla, nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

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