Türkiye Berat Albayrak ile tanıştı artık!..

Nahl Süresi/96 derki ;

“Sanma ki seni üzenler karda,sen zarardası. Ban ne diyor Azze ve Celle ; “ Sabredenlerin mükafatını, Yapmakta olduklarınını daha güzeliyle vereceğiz..”

Çok haksızlığa uğradı...

Halende uğruyor...

Üzerine her türlü oyun oynandı...

Halende oynanıyor...

Fitne, fesat ne varsa karşı karşıya kaldı...

Tek başına karşı durdu...

Belki çok üzüldü ama hiç belli etmedi...

Türkiye’nin en kritik sürecinde ekonomik olarak çökeceğini hayal edenlerin düşüncelerini bir bir yok ederken başarı olmak için üç şeyin şart olduğunu hep benimsedi..



Tutku…



Teknik…



Cesaret…



Kimden bahsediyoruz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak...

Ortaya koyduğu vizyon ile başarılı olurken " o şunu dedi bu bunu dedi" ye bakmadan kendi bildiği yoldan sabırla ve kararlılıkla yürüyor…



Şöyle geriye dönün, bir yıl önce ona güvenenlerin oranına bakın, bir de bugün.Güven halkası zinciri oluşmaya başladı..



Dün kendisine güvenmeyenlerin dahi “Haksızlık yapmışız”diye seslerinin yükseldiği artık apaçık görülüyor...



Ortaya koyduğu ekonomik İstikrar Kalkanı Programı ile ülkemize ve piyasalarımıza güvenin her geçen gün artması onun dersine ne kadar çok çalıştığını gösteriyor...

Tartışmalardan uzak sadece kendi görevine odaklanan bir bakan gerçeğinin adı olmayı başardı Berat Albayrak...

Ama yazmak ve anlatmak için sağduyu gerek...



Bakın 8 Nisan 2020’de dünya ekonomileri panikteyken, Türkiye’de büyük bir kesim ekonomik kriz korkusu içinde yaşarken, hatta felekat edebiyatı yaparken o çıkıp ne demişti;



“Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız.

Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.”



Öyle de olmuyor mu?



Dediğini yapmadı mı?



Yapmıyor mu?



Aldığı kararlarla…



Ortaya koyduğu destek paketleri ile..



NEFES OLDU…



Esnafa, KOBİ’lere ve tüm vatandaşlara kalkan olundu…

Buyurun…



Ekonomik İstikrar Paketi kapsamındaki paketin maddi tutarı 255 milyar TL’yi aştı, çarpan etkisi ise 600 milyar TL’yi...



200 bine yakın işletmeye 150 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı…



1,2 milyon esnafa 25 milyar TL’ye yakın esnaf destek finasmanı sağlandı..



Türkiye böyle bir zorlu süreci en az hasarla geçmeyi bıraktık, dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yıkılmadan, dimdik ayakta kalarak geçiyorsa, bunun nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığının yani ekonomi kurmaylarının ortaya koyduğu yüksek iradedir…



Neler yapılmadı ki…



Neler yapılmıyor ki..



Bir kere hakkın teslimini yapalım, ortada dersini mükemmel bir şekilde çalışan bir Bakan gerçeği olduğunu sadece biz değil artık ortak akıl söylüyor…



Mesela;

İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımlar destekleniyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanmış…



Mesela;

Kamu katılım finans kuruluşları, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirirken, konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri ilaç olmuş bu ülke insanı için…



Mesela;

Bir düşünün Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlamış…



Dün felaket edebiyatı yapanlar, büyük bir şaşkınlık yaşamış durumda…

Bakın parti kuran eski ekonomi bakanı Ali Babacan rüzgarı bugün esmiyorsa bunun nedenleri arasında Berat Albayrak'ın adeta pabucunu dama atması vardır!..



Mesela;

“İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu gerçeği ile OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye’nin % 16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya’dan iyi durumda olduğu gerçeği ortaya çıkmış..



Mesela ;

Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza atmış…



Mesela;

Nisanda 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi, mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunun çok daha ileri taşınacağı müjdelenmiş durumda…



Mesela;

Konut kredisi faizlerini düşürmesi rekor getirmiş..

Geçen aya bakıyoruz…

1-27 Haziran tarihleri arasında 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşmiş...

Bu rakam geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 658.

Yani 14 kat atmış!



Berat Albayrak neler yapmış!.

Devam edelim..



Mesela;

Kovid-19 nedeniyle son aylarda ihracatında düşüş gözlenen DAİB'in haziran ayı ihracatı, ülkede "kontrollü sosyal hayat" sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre adeta zirve yaparak yüzde 64,80'lik artışla 164 milyon 936 bin dolar olarak kayıtlara geçmiş…

Nasıl mı diyeceksiniz…

Geçen yıl haziranda yurt dışına 74 milyon 989 bin dolarlık sanayi ürünü, 19 milyon 434 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 71,48'lik artışla 128 milyon 590 bin, tarımda ise yüzde 51,71'lik artışla 29 milyon 484 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Haziran ayında madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 21,30'luk artışla 6 milyon 861 bin dolar oldu.

Bitmedi…

Mesela;

İhracatımız haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 artmış durumda…

Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıkmış..

Bu oran altın hariç %92,8 olmuş…

Hedefi belirlemiş Sayın Bakan…

Yüksek katma değerli üretime devam ederek ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmak…



Devam edelim…



Evelallah finansal istikrar ve güvenliğimiz güçlenmeye devam ederken, yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracat ve istihdam artıyor.

Yani cari denge güçlendirilerek güçlü bir ekonomi inşa ediliyor.



Mesela…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı, %7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” kredisi olarak kullanıma sunuldu…



Mesela…

Halkbank, pandemi sürecinde esnaftan vatandaşa KOBİ'den sanayiciye 73.5 milyarı kredi, kalanı ötelemeden oluşan 100 milyarlık destek sağladı…

Yani sadece Halkbank 3 milyon haneye ve şirkete dokundu.



Mesela;

Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimi mayısta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyali görüldü…



Bütün bunlar nasıl oluyor dostlar!



Ya Sayın Bakanın dünya gerçeklerini çok iyi analiz ederek bir ilke imza attığı ve gençler için sunduğu altın bir proje olan “1 Milyon Yazılımcı Projesi…”

Her dakika büyüyor…

Projeye gençlerin gösterdiği ilgi muazzam…

Toplam başvuru 630.037…

Toplam verilen eğitim süresi saat: 936.295,66…

Toplam CV sayısı: 272,180…

Gençlik üzerine müthiş bir yatırım gerçeği bu…

Bunun meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız ki, bu bugün bütün gelişmiş dünya ülkelerinde olmazsa olmaz bir projedir...

O nedenle Berat Albayrak sadece ülke sınırları içine sıkışmış kalmış bir Bakan değil, dünya gerçeklerini çok iyi takip edip özümseyen bir devlet adamı gerçeğidir…



Ne diyor;

"Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı (Dünyada ilk beş ülke arasındayız), pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."



Demek istediğimiz Bakan Berat Albayrak’ı her geçen gün Türkiye çok daha iyi tanıyor, anlıyor ve hakkın teslimini yapıyor!..

Muhaliflerin algı operasyonları artık yemiyor...

Çıkın sokağa bakın...

Berat Albayrak'a karşı güven zinciri hızla büyüyor!..

Hemde adeta tek başına bütün olumsuz algıları yerle bir ederek!..

Çünkü kendinin hep sınandığını hissetti...

Derler ki;

"Sabır…



Tahammül gerektirir;



Her kula nasip olmaz..



Sevdiğini sınar yaradan…" (ahi aratoğlu)

Bakan yolunu hep böyle çizdi..









































