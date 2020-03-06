Türkiye Berat Albayrak gerçeği ile şimdi tanıştı!..

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en şanssız bakanı, hiç tartışmasız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak...

Bugünlerdede görüyoruz ki AK Parti’nin 18 yıllık iktidar döneminin en kırılgan sürecinde bakanlık koltuğuna oturduğu gerçeğinden bugüne kadar geçen süreçte yaşananlara baktığımız zaman, bunu daha iyi görüyoruz...

ABD’nin bizzat başkanının ağzından “Türk ekonomisini mahvedeceğim” dediği 2018 Ağustos ayındaki spekülatif döviz saldırısını ardından “Türkiye iflas eder... Dolar 10 lira olur... Faizler tavan yapar... Şirketler batar... Türkiye yeniden IMF’nin kapısına dayanır... Bankalar yanar” paniğini unuttunuz mu?

Böyle bir dönemde ekonominin patronluğunu üstlenerek ateşten gömleği giyinmek hangi baba yiğidin harcıydı?

Berat Albayrak ateşin içine atladı!

Türkiye’nin başına her türlü çorabın örülmeye çalışıldığı, ülkenin huzur ortamına kavuşmasının önüne her türlü barikat kurulduğu bir süreci yaşamadık mı?

Yaşamıyor muyuz?

Ekonomide başarılı olmak için o ülkede öncelikle huzur ortamı gerekir ki, ne yazık ki iç ve dış odakların sürekli Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştıkları bir süreçten geçmedik mi?

Geçmiyor muyuz?

Böyle bir dönemde, böylesine kritik bir bakanlık görevini üstelik hele dışarıya bağlı olmayan yüzde yüz yerli ve milli kimliği ile üstlenmek kolay mı?

Bir de üzerine kasıtlı olarak “Damat mı kurtaracak ekonomiyi” denilerek yapılan algı operasyonları unuttunuz mu?

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Peki ne oldu?

Elini vicdanına koyan herkes hep birlikte gördü ki, ülke üzerine oynanan oyunların bitmediği süreçte, Berat Albayrak ortaya koyduğu yerli ve milli vizyon ile Türk ekonomisini adeta ateşten çıkarmayı başardı...



Ağustos 2018'deki spekülatif döviz saldırısının üstesinden gelmesi

başlı başına bir olaydır...



Ardından neler oldu?

Battı, bitti denilen Türkiye son çeyrekte yüzde 6 büyüdü...

Evet yüzde 6...

Peki bütün bunlar nasıl oldu?

Birilerinin sürekli saldırdığı ama kendisinin hiç muhatap alıp tek kelime cevap vermediği kendi göbeğini kendi kesen yerli ve milli bir bakan gerçeği ile oldu...

2018’de dolar için “10TL olacak” diyenler 2020 oldu hala bekliyorlar!

Geçen hafta umutlanmışlardı ama yine hevesleri kursaklarında kald

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İşte bugün Türk ekonomisinin bütün iç ve dış saldırılara karşı gösterdiği direnç Türk ekonominin kısa zamanda nereden nereye geldiğinin açık göstergesidir..

Bunun mimarıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tır...

Bu yazının nedenide işte budur...

Hak teslimidir...

İşte yaşıyoruz her türlü ekonomik, askeri, siyasi saldırıya karşı Türk ekonomisi bugün hiç bir kırılganlık yaşamadan sapasağlam ayakta..

Damat edebiyatı yapan zatlar nerede?

Ülkemizin geçtiği böylesine askeri ve siyasi kritik gündem içinde “Türk ekonomisi nasıl etkilenmiyor?” diye şaşkın şaşkın izliyorlar.

Kuşkusuz üzülüyorlar!...

Bir düşünün...

Depremler yaşanacak...

Bir gecede 34 şehit haberi gelecek...

Suriye’de bir savaş patlak verecek...

Rusya ile gerginlik yaşanacak...

Türkiye nefesini tutarak bekleyecek...

Mülteci sorunu patlak verecek...

Üstüne üstelik corona virüsü alarmı ile dünya ekonomisi alabora olacak...

Tüm bunlara rağmen Türk ekonomisi hiç bir olumsuz reaksiyon göstermeden kendi yolunda yürüyecek, dolar kuru oralı olmayacak, borsa bildiğini okuyacak?

Mümkün müydü daha önce?

Bu ülke ekonomisinin dışarıdan öksürseler adeta grip olduğu dönemlerine hep şahit olmadık mı?

*

Türk ekonomisinin böylesine kritik bir süreçte olumsuz etkilenmemesinin nedeni Bakan Berat Albayrak’ın muhalefetin küstah sözlerine laf yetiştirerek değil, kendi görevine odaklanarak sabırla ortaya koyduğu ekonomik vizyondan başka bir şey değildir...

Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz. Eğer bugün Türkiye küresel güçlere karşı bir direnç gösteriyorsa bunda ekonomi alanındaki. güçlü dirençin katkısı büyük olsa gerek..

Diyeceğim şu ki;

Türk ekonomisinin böylesine zor süreçlerden yara almadan çıkması askeri alandaki başarı kadar çok değerlidir...

Artık krizlere karşı güçlü bir direnç gösteren bir ekonomik yapı oluşmaya başlamıştır. Enflasyonda, kurda, faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşme ve başarı sağlanmış.Türkiye yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine girmiştir..



“Faiz inerse kur sıçrar, faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz” ezberinden Türkiye kurtulmuştur...

Bakın Merkez Bankası’nın toplam brüt döviz rezervleri geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milylon dolarla Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış (Yanişafak)

Türk ekonomisi artık kale gibi sağlam duruş gösterir hale gelmiş...

Elinizi vicdanınıza koyun..

Bütün bunlar birilerinin sürekli "Damat" algısı ile eleştirdiği Berat Albayrak gerçeği ile oluyor...

Hadi saldırın Bakan Albayrak'a...

Siyaset olmadı futbol sahalarına çekerek saldırın!.

Bakan'ın ağzından bir gün dahi belki böyle bir söz duymadınız ama bilin ki "İt ürür kervan yürür" sözü boşuna söylenmemiş!..

Tabi ki zorluklar var...

Tabi ki aşılması gereken sorunlar var...

Tabi ki halkın cebinin de gülmesi gerek...

Biraz daha sabır...

Dünyada hele hele bu ülkede en zor yönetilebilen bakanlık ekonomi üzerinedir, hazinedir, maliyedir...

Çünkü kimseyi mutlu edemezsiniz, yaparsınız daha fazlası istenir, verirsiniz daha fazlası istenir!..

Diyeceğim şu ki Türkiye geçmekte olduğu kritik süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenmeden alnı açık başı dik çıkmışsa Bakan Albayrak'ın hakkını teslim etmek gerekir...

Önümüzdeki süreçte ekonomik refah tabana da (halkada) yansımaya başladığında yazdığı başarı öyküsünü daha iyi okuyacağımıza inanıyorum...

Ona “Damat” diye muhalefet edenlerin gerekçesi kesinlikle ekonomik değildir, Recep Tayyip Erdoğan’ın kişilik ve kimliği altında ezilenlerin onun ismi üzerinden Erdoğan'a saldırmalarıdır....

*

Peki Berat Albayrak’ın hatası yok mu? diyeceksiniz...

Olmaz mı?

Lionslarla...

Rotaryenlerle…

Masonlarla...

Ekonomik baronlarla...

Faiz lobisiyle...

Büyük Britanya servis başkanları ile...

Küresel güçlerin içeriden büyüttüğü, kullandığı adam olmaması yüzde yüz yerli ve milli kimliğe sahip olması hata ise evet hatalıdır!..

Bir dönem ABD’den ithal edilerek Türk ekonomisinin teslim edildiği Kemal Derviş olmaması hata ise evet hatalıdır!..

İngiltere patentli Ali Babacan ve Mehmet Şimşek anlayışına sahip olmaması hata ise evet hatalıdır!..

Gölge boksu yaparak kimin, kimle, neden dövüştüğünü bilmeden

ekonomide yol almaya kalkan olmaması hata ise evet hatalıdır...

Sevgili dostlar...

Bakın dünya gelirinin yüzde 95’ini 737 baron paylaşıyor. Kanun da, darbe de, kriz de onların tekelinde. İşte Tayyip Erdoğan ekonomik alanda bunların adamlarıyla savaşıyor...

Onun için Tayyip Erdoğan ekonominin başına arkasını rahatlıkla dönebileceği “Damat Berat Albayrak’ı” değil “Bakan Berat Albayrak’ı” getirerek faiz lobilerinin oyununu bozmuştur...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hiç tereddütsüz bu milletin vicdanı ve kendisidir...

Böylesine bu vatanın yerli ve milli devlet adamlarına sahip çıkalım, inanalım, güvenelim...

Bilin ki ;

Türkiye ekonomi alanda Berat Albayrak vizyonu ve gerçeği ile yeni yeni tanışıyor!..



