Türkeş'in cenaze namazını FETÖ'ya kim kıldırtmadı!

MHP lideri Devlet Bahçeli hiç tartışmasız Türk Siyasetinde öngörüsü en yüksek isimlerin başında geliyor!..

Dağın arkasında ne var bilir!..

Kim hangi filmi çeviriyor iyi analiz eder!..

Adı üzerinde ‘DEVLET AKLI’ dır!..

FETÖ olayında da böyledir…

Bakın...

4 Nisan 1997...

Başbuğ Alpaslan Türkeş’in cenaze namazını kıldırmaya hazırlanan Fetullah Gülen’e o an “Hayır” diyerek izin vermediğini bilmeyenleriniz vardır!..

Evet..

FETÖ'ya o gün izin vermedi...

Yani FETÖ konusunda dünden bugüne tavrı ve çizgisi hiç değişmeyen, Gülen cemaatine (FETÖ) MHP'nin kapılarını bütün vaatlere rağmen bir gün dahi açmayan devlet aklıdır Devlet Bahçeli…

Bunun içinde Bahçeli liderliğindeki MHP FETÖ'dan operasyonlar yemiştir!..

Kaset kumpasları bunun en bariz belgesi olmuştur, Parti içerisinden çıkarılan kongre isyanlarınının arkasındada FETÖ vardı!..

FETÖ’cü hakimlerin Devlet Beyi devirebilmek için MHP’ye kayyum atamaya çalışması bunun zirvesidir!...

Çünkü Tayyip Erdoğan'ı devirmenin yolunun önce Devlet Bahçeli'yi devirip MHP'yi ele geçirmekten geçtiğini FETÖ o gün biliyordu!..

O gün Devlet Bahçeli gitseydi bugün Tayyip Erdoğan yoktu!..

O nedenle hep derim Devlet Bahçeli Türk Devletinin çilingiridir!..

*

Devlet Bey bir söyleşisinde anlatıyor...

İyice okuyun...

"Şakir Akça hocamızı tanırsınız. Her yaz haziran ayında tatil için memleketindeki yazlığına gider. Gitmeden önce de bana uğrayıp bir görüşme yapmayı adet haline getirmiştir.

2009 yılı Haziranında da işte bu şekilde bir görüşme için geldi. Ancak yanında bir misafiri de vardı. Bu kişinin eski YÖK üyelerinden, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan olduğunu söyledi.

Görünürde bir nezaket ziyareti yapıyordu ve kızının yapılacak düğünü için davetiye getirmişti. Hoş geldiniz faslından ve evlenecek çift için mutluluk dileklerimden sonra Tekalan söze girdi ve aniden konuyu Fetullah Gülen ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in samimiyetine getirdi.

Şakir Hoca’nın bu durumdan rahatsız olduğunu hissettim, sözünü kesmeden dinliyordum.

MHP için sempati beslediklerini ama şahsımın kendilerine tavır ve mesafe koymasından Hocaefendilerinin rahatsız olduğundan bahsediyordu.

Daha sonra konuyu ‘Türkçe Olimpiyatları’na getirip bütün siyasiler ilgi gösterirken benim uzak durduğuma kadar uzattı ve ağzındaki baklayı çıkarttı:

‘Size yabancı birisi olmayan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil’i MHP Genel Başkan Yardımcısı yaparsanız cemaat olarak sizi vargücümüzle destekleriz.’

Bunları dedikten sonra kendisine ‘Sözleriniz bitti mi?’ diye sordum ve tane tane şunları söyledim:

Burası Siyasi Partiler Yasası’na göre yönetilen bir kurumdur. Kimlerin nasıl ve ne zaman Merkez Yönetim Kurulu üyesi olacağı ve Başkanlık Divanı’nın kimlerden teşekkül edeceği kurallara bağlanmıştır.

Bu birincisi.

İkincisi…

‘Siz böyle bir teklife nasıl cüret ediyorsunuz? Sayın Hocam, şimdi sizi tanıdım ve anladım. Bu davranışlarınız devam ederse ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz mukadderdir’ dedim.

Kendileri tabii beklenmedik tavrı görünce ‘1,5 aya yakın süreçte ABD seyahatim olacak. ‘Bu görüşmeyi anlatabilir miyim?’ dedi ve ayrıldılar.

Bunu milletimiz ve camiamızın insanları iyi bilsin.

MHP olarak Fetullah Gülen ile yüz yüze gelmişliğimiz yoktur. Genel başkan olarak benim hiç yoktur. Türkçe Olimpiyatları’na katılmış değilim. Hiç alakamız yoktur…

2009 yılının Ekim sonu Kasım başlarında “Türkiye’de bir değişim, dönüşüm lazım. MHP’de genel başkanın değişmesi lazım. MHP’de bir ateist var, kimseyle görüşmez, hiçbir inanç sistemi ile alakası yoktur, namaz kılmaz, cumaya gitmez” propagandalarıyla bana bir karşı hareket başlattılar.

Ben her zaman söylüyorum.Bu hareket dualıdır. Bu hareketle kim uğraşırsa başına bir çorap örülür..”

*

Sayın Bahçeli bunları dile getirmişti!..

İşte FETÖ’ nün Devlet Bahçeli düşmanlığı buradan geliyor!..

Bahçeli, FETÖ’nün MHP’ye de sızmak istediğini ama buna geçit vermediğini bu nedenle hedef olduğunu anlatıyor..

FETÖ'nün Partiyi ele geçirmek için MHP içerisinden nasıl bayrak açtırdığını, Türk Milliyetçilerinin oylarını nasıl bölmeye çalıştığını bugün kimleri desteklediğini bilmeyen var mı?

O zor günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında Devlet Beyin yanında nasıl durduğunun saldıralara karşı nasıl destek verdiğininde hakkını vermek gerek!..

İşte o gün aslında Cumhur ittifakının temelleri atılmıştır!..

*

Devlet Bahçeli'yi ancak Devlet aşkına tutulanlar anlar!..

Devlet Bahçeli siyaseti parti kimliği ile değil "DEVLET AKLI" kimliği ile okunacak bir devlet adamı gerçeğidir...

Bütün oyunları bozandır!..

Bakın...

7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerde AKP %41 oy alıp iktidarı kaybetmişti.

Oylarının çoğu MHP’ye gitmişti.

MHP %16 almıştı.



Artık Ak Parti tek başına iktidar olamayacaktı.

MHP, CHP, HDP koalisyon hükümeti kurabilirdi. Ta Pensilvanya’dan FETÖ, böyle bir koalisyon kurmaları için Bahçeli’ye yalvararak isteğini bildirdi.

HDP ise Güneydoğu’dan Erdoğan etkisini yok edip sonrasında iç savaş için koalisyon için neredeyse yalvarmaya başladı.

HDP'liler Erdoğan'dan kurtulacakları hesabı ile Devlet Bahçeli’yi övmeye bile başladılar...

Ama karşılarında Türk Devletinin siyaseten sigortası vardı...

Tayyip Erdoğan'ı devirip iktidar olmak isteyen bu hain sürüsüne çok daha derin bir oyun oynadı!..

Geçit vermedi!..

Anladınız mı şimdi!..

Neden Devlet Bey bugün kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte!..

Türk Devletinin selameti işte bu birlikteliği gerektiriyor!..

*

Bakın...

FETÖ'nün dönüş bileti kimlerin elinde!..

PKK'nın umutlu bekleyişi kimlerin sayesinde!

Sevgili dostlar...

Devlet Bahçeli Türk Devletinin çilingiridir...

Tayyip Erdoğan Türk Devletinin bağımsızlığıdır..

MHP lideri Bahçeli'nin ün eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün cansiperhane desteklemesinin arkasında Türk Devletinin gizemi vardır ki Tayyip Erdoğan'ı namerde muhtaç etmemiş birlikte her türlü terör örgütlerinin kabusu olmuşlardır...

Türk Milliyetçileri karşısınızda bir yalan rüzgarı var...

İP'e dolanmayın!..

"HDP kapanmasın, Demirtaş cezaevinden çıkarılsın"diyen HDP'nin ortağı olan Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden, FETÖ'ya FETÖ diyemeyenlerle birlikte yürümeyin!..

Pire için yorganı yakmayın!..

Dualı hareketin yanında olun...

Devlet Bahçeli'ye sahip çıkın...

Yuvanız MHP'ye omuz verin!..

Bilin ki,

Cumhur İttifakı bir 5 yıl daha milletten güvenoyu alırsa Türkiye’nin önünü artık kimse kesemez!..

O nedenle bu seçim Erdoğan ve Bahçeli’nin kader seçimi değil Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğe yürüyüş seçimidir...