Türk Telekom yeni iPhone modellerini satışa sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, en yeni teknolojileri müşterileriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Türk Telekom, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i mağazaları ve online satış kanallarında bugün itibarıyla kullanıcıların deneyimine sundu.

Katlanabilir tasarımıyla dikkati çeken iPhone Duo için ise 16 Ekim saat 15.00'ten itibaren ön sipariş alınacak ve ürüne 23 Ekim'de Türk Telekom mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, müşterilerin teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve yeni teknolojileri Türkiye'nin her köşesindeki mağazaları ve dijital satış kanalları üzerinden herkes için erişilebilir kıldıklarını belirtti.

Deniz, Apple'ın yeni ürünlerini mağazalarda kullanıcıların deneyimine sunmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesil 5G teknolojisine uyumlu akıllı telefonlar ile kullanıcılarımız, yüksek internet hızlarına ve kusursuz bağlantı deneyimine Türk Telekom kalitesiyle ulaşacak. Türk Telekom güvencesiyle sunduğumuz tarife ve ödeme seçenekleriyle kullanıcılarımızın teknoloji deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni iPhone modellerini peşin ödeme seçeneği, 12 ay kalma sözüyle peşin fiyatına indirim avantajı, mobil, evde internet faturalarına ek olarak ve alışveriş kredisi imkanından yararlanarak uygun taksit seçenekleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz."



Üstelik bu teknolojik yeniliklere yalnızca Türk Telekom müşterilerinin değil, Türk Telekom müşterisi olmayan teknoloji tutkunlarının da eMağaza üzerinden kredi kartı veya alışveriş kredisi ile 3 ay taksit avantajından yararlanarak kolayca sahip olabileceğini vurgulayan Deniz, "Müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımımızla, en yeni teknolojileri en kolay ve en uygun koşullarla Türkiye’nin her köşesinde ulaşılabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.