Bilal Erdoğan İspanya Kral Kupası'nda desteklediği takımı ve sebebini açıkladı!

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenirken, toplantının ardından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ARDA'DAN DOLAYI REAL MADRİD"

Erdoğan; Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği kupada, "Arda'dan dolayı Real Madrid." diyerek gönlünün milli futbolcunun formasını giydiği Real Madrid'den yana olduğunu söyledi.

Erdoğan, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i İstanbul'da ağırladıkları dönemde İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da yapılmasının gündeme geldiğini belirtti.

Kısa sürede organize olduklarının altını çizen Bilal Erdoğan, "Bütün kurumlarımızı seferber ettik. Onların desteği, İspanya Futbol Federasyonunun da olumlu yaklaşımıyla İstanbul, başka alternatiflerin önüne geçerek organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazandı. İstanbul bundan önce olduğu gibi ve bundan sonra yapacağı birçok organizasyondaki gibi dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere ev sahipliği yapacak. İspanya Süper Kupası'nda seyircilerin Arda Güler'i Real Madrid formasıyla İstanbul'da izleme şansı olacak. İstanbul'un merkez şehir, Türkiye'nin de merkez ülke olmasına katkı sağlayacak bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

"UMUYORUZ Kİ NİCE ETKİNLİKLER, NİCE BİRLEŞMELER TÜRKİYE'DE OLUR"

Necmeddin Bilal Erdoğan, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Etnospor Kültür Festivali'nin kasım ayında Riyad'da yapılacağını aktardı.

2027 yılının mayıs ayında İstanbul'da yapılacak festivale Riyad Seasons'ın katkı vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Bir sonraki sonbaharda yine Riyad'da Etnospor 2027 turnuvasını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da yapılacak olmasıyla, Türkiye, İspanya ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin güçleneceğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul'un tanıtımına, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak. Şimdiden keyifli seyirler diyoruz. İyi olan kazansın. İnşallah İstanbul'da El Classico'yu seyrederiz." açıklamasını yaptı.

İstanbul'un dünyanın en çok ülkesine ve en çok şehrine bağlandığının altını çizen Necmeddin Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul, insanları, toplumları, kültürleri ayırt etmeksizin bir araya getiren bir şehir. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'nin bu rolünü toplum olarak daha çok benimsememiz, daha çok güçlendirmemiz, bunun kazanımlarını da toplumumuza ve ülkemize kazandırmamız lazım. 2027 İspanya Süper Kupası'nın hikayesi de bunun yansıması. Umuyoruz ki nice etkinlikler, nice birleşmeler Türkiye'de olur. Nice çatışmalar İstanbul'da sonlandırılır ve inşallah İstanbul'un bu yönüyle bölgemizdeki barışa daha çok hizmet etmesine vesile oluruz diye düşünüyorum."