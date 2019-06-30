Türk futbolunda Berat Albayrak devrimi!

Sonunda yazacağımı baştan belirtmek isterim…

Bu ülkede en büyük haksızlığın ‘günah keçisi’ gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yapıldığını düşünüyorum…

Bugün Enerji Bakanlığının mükemmel işler yapmasının, enerji alanında geleceğin 50 yılının dahi programlanmasının mimarının Berat Albayrak olduğu, Bakan Fatih Dönmez’in aynı çizgiyi devam ettirerek başarıyı sürdürdüğünü söylemek zor değil…

Nedense hiç kimse bundan bahsetmez!

Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminin Türkiye’nin en önemli krizinin içine düşüldüğü döneme denk gelmesi, en büyük talihsizliği olmuştur…

Kim olsa bundan farklı bir şey yapamazdı…

Ama bu ülkede algı oluşturma yönteminin önüne geçmek mümkün değil!

*

Gelelim konumuza…

Türk futbolunun kanayan yarası, futbol kulüpleri için denizin bittiği, her birinin neredeyse kapılarına kilit vurulacak duruma geldiği , Avrupa kupalarına katılma şanslarının ortadan kalktığı dönemde imdada yetişen bir adam…

Öyle bir adam ki hem bugünlerini kurtarırken hem de denetim altına aldırarak yarınlarını garantiye alıyor..

O adam;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

Trabzonspor’un, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın bütün borçlarını bankalar birliği ve TFF ile ‘ Finansal yapılandırma’ ile işbirliği yaptırarak Türk futbolunda bir miladı oluşturdu…

Kendimi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın yerine koyup kendi kendime sordum...

Berat Albayrak gibi bir yetkim olsa böyle bir finansal yapılanmaya cesaret edebilir miydim?

O riski alabilir miydim?

Sanmıyorum...

Mümkün değil…

Çok büyük bir kararlılık, çok büyük bir planlama, çok büyük bir strateji, çok büyük bir öngörü, çok büyük güven, çok büyük bir fedakarlık gerektiren ‘ÇÖZÜM’ noktasında bir adım atmak şarttı…

Şöyle baktığımızda 4 büyük kulübün borcu nerede ise 10 milyar!

Yani iflas!

Böyle bir tabloda, Türkiye’de en kötü yönetilen kurumların başında gelen spor kulüplerini dizginlemek, yani tüm futbol ailesini ıslah etmek ve onlara bir şans daha vermek her babayiğidin harcı değildi!

Ama o taşın altına elini öyle bir koydu ki!

Geçtiğimiz yılın sonunda Berat Albayrak’ın kulüp başkanlarını bir araya getirerek, “İflas etmişsiniz”, “Sadece kendinizi değil ülke ekonomisini, bankaları ve kurumları da peşinizden getiriyorsunuz” dediği toplantının üzerinden 7 ay geçti.

Hayal denileni gerçekleştirmenin adımını attı…

7 aylık süre zarfında Bankalar Birliği’ni harekete geçirdi…

Tüm süreçleri düzenledi…

Tüm yapılandırmayı planladı…

Geleceğin en doğru şekilde normalleşmesi için bir program ortaya koydu…

Türkiye Futbol Federasyonu bu yapılanmanın içine dahil edildi, gerekli yasal ve bağlayıcı düzenlemeler için harekete geçti, başkanı ve yönetim kurulu değişmesine rağmen hızlıca tüm adımları atarak nihayete erdirdi…

*

Futbol ailesini bir araya getirmek, Bankalar Birliği ve TFF’yi koordine ederek Türk futbolunun kurtuluş reçetesini hayata geçirmek öyle kolay değil.Güç, irade, kararlılık, bilgi ve iyi niyet olmazsa bu süreçler 10 yıl dahi sürebilirdi.

Berat Albayrak 7 ayda bunu başardı!

UEFA nezdinde 4 büyük kulübün itibarını kurtardı…

Peşinden milyonları koşturan 4 büyük kulübe hayat verdi…

Ve bundan sonrası için de kulüplerin artık istedikleri gibi borçlanamayacakları, istedikleri gibi transfer yapamayacakları, iyi yönetilmeleri açısından açık bir denetime tabi tutu.

*

Belki İstanbul’un 3 büyük takımı yüklü borçlarına rağmen ayakta kalabilmek için bir koltuk değneği bulabiliyordu…

Ya Trabzonspor…

Hani deriz ya ‘Eti ne budu ne’ diye!

İçine düşürülen durumdan çıkmak boşa kürek çekmek gibiydi!

O nedenle bu hiç tartışmasız Trabzonspor’un geleceği açısından çok ama çok önemli bir karardı...

İki yıl önce dibe vurmuş, batmış bir kulübün kurtuluşu demekti...

Berat Albayrak’ın Trabzonspor sevgisi tartışılabilir mi?

Baba ocağını sahipsiz bırakabilir miydi?

Asla…

Belki de Berat Albayrak'ın Trabzonspor sevgisi sayesinde İstanbul takımları da ekonomik olarak kurtuluşa imza attı…

Öyle de oldu…

Bence bu kararın arkasında Albayrak’ın büyük Trabzonspor sevgisi var…

Hem de karşılıksız...

Hiç ‘Ben şunu yaptım’ dediğini duydunuz mu?

Trabzon sporluluğunu hiç gizlemedi!..

Sadece bugün değil son dönemlerde her zaman Trabzonspor’un yanında oldu…

Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta gibi isimlerin hepsine destek verdi.Ama her biri bu desteği hor kullanıp Trabzonspor’u iflas eder hale getirdi...

O yine de Trabzonspor’a sırtını dönmedi...

“Yeter artık ne yaparsanız yapın. Bana ne” demedi!

Trabzon spor; yıllardır süregelen müsriflik ve feshettiği futbolcularına, teknik direktörlere, yardımcılarına, menajerlere, Türkiye’deki ve yurt dışındaki birçok kulübe olan borcu yüzünden deyim yerindeyse uçan kuşa borcu olan bir kulüptü..

Kulübe inanın su alınamıyordu!

Berat Albayrak’ın bu hamlesiyle UEFA’ya gidememe, (Dozer) Cemil Usta Sezonu’nda sahaya çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Trabzon spor’un, önceki gün acil olarak 200 milyon liralık ödeme yaptığını biliyor musunuz?

Toplamda 860 milyon liralık yapılandırmayla borçlarını temizledi.

Bunu kim yapabilir ki?

O yaptı…

Unutmayın ki Trabzonspor’a bağlılığını, Trabzonspor’a olan sevgi ve saygısını her şeyin önüne koyabilen bir isim Berat Albayrak...

Ailece böyle…

Geçtiğimiz günlerde baba evini ziyaret eden Berat Albayrak’ın fotoğraflarına bir bakın... Sadık Albayrak’ın evinde, koltuğunda Trabzonspor battaniyesi duruyor. Duvarları bordo mavi renkler süslüyor. Sadık Bey Trabzonspor’un her maçında, her anında Bordo- Mavili takımın yanında!

Oğulları Berat Albayrak ve Serhat Albayrak da bu sevgiyle, bu aşkla, bu tutkuyla büyümüş...

*

Türk futbolunda bir miladın başlangıcı olan ve Trabzonspor’u Avrupa kupalarına katılamama tehlikesinden kurtaran bu yapılandırma için herkesin ama herkesin teşekkür etmesi boynunun borcudur…

Yazdıklarımın tam karşılığını Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu verdi aslında. Aradım kendisini, “Hayırlı olsun” dedim.

Şu cümleleri aktardı bana...

“Sayın Bakanımız Berat Albayrak Trabzonspor’u büyük bir darboğazın ortasından çekip aldı. Düşünün önceki gün yani cuma günü, futbol ailesine olan borçlarımız için ‘temiz kağıdı’ alarak UEFA’ya gönderdik. Bunun toplamı yaklaşık 200 milyon lira. Bu parayı hiçbir şekilde bulmamız mümkün değildi.

Yapılandırmada ısrar eden, olması için bütün gücüyle mücadele eden ve bizi bu girdaptan kurtaran Bakanımız Berat Albayrak’a camiam ve Türk futbolu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü 4 büyük kulüp nefes aldı” dedi.

Sanırım aynı mesajları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve bu yapılandırmadan yararlanacak bütün kulüp başkanları da vererek Bakan Albayrak’a teşekkür edecektir...

Tabi ki Bakan Albayrak’ın bu projesine tam destek veren, bu kararların altına imza atarak yolu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da kulüpler minnettardır...

Çünkü Bakan Albayrak’a “Gereğini yapın” diyerek son sözü o söyledi...

*

Diyeceğim şu ki;

Herkesin her kulübün artık bu son şansı çok iyi değerlendirmesi gerekir…

İnşallah akıllanmışlardır...

İnşallah ülke sporunun yarınları adına atılan bu adımın değerini anlamışlardır...

Har vurup harman savurma dönemi bitmiştir!

Berat Albayrak adeta devrim yapmıştır..

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TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek.

Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek..

Türk futbolunda yönetim anlayışlarında hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. ..

Bunun önünü bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanının açması bir milat bir devrimdir..

Kısacası Berat Albayrak hem kulüpleri kurtararak hem de denetim altına aldırarak Türk futbolunda devrim gibi bir kararın altına sadece elini değil bütün bedenini koydu…

Bir Trabzonlu bir Trabzonsporlu olarak ‘Helal olsun’ diyorum…

Kulüplerimiz bütün riskleri alan Sayın Bakanı inşallah mahcup etmez…