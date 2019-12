Trump’ın bankacısı Thomas Bowers neden intihar etti?

Deutsche Bank’ın üst düzey ve önemli yöneticilerinden biri olan Thomas Bowers, Malibu’da ki evinde kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi..

Şüpheli bir intihar olarak görülüyor.

Son dönemlerde üst düzey finans ve banka yöneticilerinin intihar etmek için seçtikleri bir yöntem..

Büyük finans kurumları arasında en fazla kendini asma yöntemiyle intihar eden kurum çalışanları Deutche Bank üst düzey yöneticileri..

Diğer finans kurumlarına nazaran kendini tavana asarak intihar etme oranı en fazla Deutche Bank’da..

Aslında, bir insanın kendini asarak intihar etmesi, ölümün en acı şeklidir.

Peki, neden Thomas Bowers aşırı dozda ilaç alarak intiharı düşünmemiş? Daha acısız bir girişim olmaz mıydı?

Bunu neden söylüyorum. Thomas Bowers’ın ölümünü ve ölüm şeklini şüpheli bulanlar var..

Bir Çin atasözü der ki, “maymunu korkutmak icin tavuğu öldür.”

Bir başka batı atasözü de şöyle der, “ölü adam hikaye anlatamaz.”

Peki, Thomas Bowers kimdi ve niye bu kadar önemliydi?

Tartışmalı kredilere imza atıp, kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edilen eski bir Deutsche Bank yöneticisiydi..

Üç çocuk babası Thomas Bowers, 19 Kasım'da Kalifornia, Malibu'daki evinde tavana asılı bir şekilde bulundu..

FBİ'ın kara para aklama konusunda araştırmanın bir parçası olarak Bowers üzerinde de durulmuş..

Bowers, Trump başkan olmadan önce onlarca yıl içinde Trump’a 2 milyar dolar tutarında kredi verilmesini sağlamış...

The New York Times, Trump’ın Deutsche Bank ile ilişkisini iki kongre komitesi ve New York Genel Başsavcısı tarafından soruşturulmakta olduğunu bildirdi.

Müfettişler, Trump'ın kişisel ve ticari finansmanını araştırmak için Deutsche Bank’la irtibat halindeler...

Deutsche Bank'a yapılan FBİ soruşturması ile alakalı bilgi sahibi bir kaynak, federal araştırmacıların, Bowers ve sahip olabileceği belgeler hakkında sorular sorduğunu söyledi.

Şaibeli bulunan krediler daha önce basının gündemine gelmiş ve kongre tarafından soruşturulmuştu.

The New York Times gazetesinin yayınladığı raporlara göre, 2015'in sonlarında seçim kampanyası boyunca Bowers’ın çalışanı Rosemary Vrablic aracılığıyla Deutsche Bank'ın Trump'a dünyanın dört bir yanında mülkler alması için 300 milyon dolar kredi verdiği de ortaya çıkmıştı..

Bence burada asıl sorulması gereken soru şu;

Hiç bir Amerikan bankası Trump ile çalışmazken Deutsche Bank uzun yıllar boyunca Trump’a neden 2 milyar dolar kredi verdi dersiniz?

Öyle ya, büyük finans krallıklarının da parayı aklaması gerekiyor.

Buraya kadar olanlar o kadar da önemli değil.

Tavşan yuvası burada daha da derinleşiyor.

ForenzikNews muhabiri Scott Stedman’a göre FBİ’ın Deutsche Bank sorusturmasından direk bilgisi olan bir kaynağa göre, FBİ Thomas Bowers’in ifadesini alırken “ne tür dökümanlar var diye” sormuş...

Deutsche Bank iç dinamiklerini bilen bir baska kaynağa göre de Bowers Deutsche Bank’ın en zengin müşterilerinin hesaplarını tutan yetkiliymiş.

Bu sırada da... Amerikan Derin Devleti ve DNC (yani Amerikanin Demokratik Nasyonal Komitesi) bu bankadan Trump’ın finansal dökümanlarını inclemeye açılmasını istedi..

Ama Amerikan Yüksek mahkemesi buna izin vermeyip engelledi.

Bazı kaynaklara göre bunun karşılığında derin devlet Thomas Bowers’ı bu bilgileri sızdırması için zorladı...

Belki de, bu tehdit ve zorlamalara dayanamayan Bowers ise kurtuluşu ilmeği kendi boynuna geçirmekte bulmuştu.

Bu arada, bilançosu 2 trilyon dolar gösteren Deutsche Bank, Alman ekonomisinin nerdeyse yarıdan fazlasına tekabul ediyor. Deutsche Bank batarsa Almanya batar. Ve hatta İMF’ye göre Deutsche bank dünya banka sistemi için tek ve en büyük risk.

Son bir not,

Thomas Bowers, cinsel tacizden tutuklanan ve hücresinde kendini asarak intihar ettiği iddia edilen ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein’nin de bankacısıydı…