Mutasyonlardan dolayı hiç kimse güvende değil.

Bir salgına karşı her mücadele, zamana karşı bir yarıştır. İnsan zekası, bilimsel bilgi birikimi ve teknoloji, mikropların hızlı değişim kapasitesini aşmaya çalışır.

İnsan türü ortalama olarak her 20-30 yılda yeni bir nesil ortaya çıkarır, mikroplar dakikalar veya saatler içinde yeni bir nesil üretir. Bu üreme döngülerinin her biri, virüse mutasyona uğrama fırsatı verir.

Bu kaçınılmaz mutasyonların çoğu önemsiz ve hatta mikropların hayatta kalması için zararlı olacak, ancak bazıları mikrobu çevrenin baskılarına daha uygun hale getirecek ve insanlar için daha tehlikeli hale getirecek.

Kovid-19 salgını ikinci yılına girerken Brezilya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta endişe verici değişkenler tespit edildi.

Bilim adamları, bu yeni türlerin bazılarının yakın zamanda üretilen Kovid-19 aşılarına dirençli olabileceğinden korkuyor.

Sonuç olarak, aşıların yaygınlaştırılması virüsü sona erdirmeyi vaat etse bile, yeni koronavirüs varyantlarının gelişmesi, salgını genişletmekle tehdit ediyor.

Bu baskı aşı erişimini daha az değil daha önemli hale getirir.

Virüs korunmasız popülasyonlara yayılabildiğinde yeni mutasyonlar gelişebilir.

Tehlikeli varyantların gelişimini engellemenin en iyi yolu, mümkün olduğu kadar çok insanın ilk etapta enfeksiyondan korunmasını sağlamaktır.

Ancak mevcut küresel Kovid-19 aşı politikası bu amaca uygun değil. Yüksek gelirli ülkelerdeki milyonlarca insan halihazırda aşı almış olabilir, ancak birçok düşük ve orta gelirli ülke henüz tek bir doz almış değil.

Böyle bir eşitsizlik sadece haksızlık değil, aynı zamanda tehlikelidir. Aşı milliyetçiliği hastalığın yeni varyantları başka yerlerdeki ızdırabı ve karışıklığı uzatırsa zengin ülkeleri kurtarmayacaktır.

Değişkenliklerle ilgili sorun

Bilim adamları, Mutasyonları ve hastalığı, güvenli ve etkili bir aşının kesin olarak ortadan kaldırabileceğine inandılar.

Ancak, ilk varyantların Kasım ve Aralık 2020'de ortaya çıkması, bilim camiasını, pandemiyi sona erdirmenin o kadar kolay olmayacağını makul bir alçakgönüllülükle kabul etmeye zorladı.

Kovid-19 gibi hastalık çeşitleri, endişelenmek için çeşitli nedenler sunar.

Bir varyant, kişiden kişiye daha kolay aktarılabilir. Daha ciddi hastalıklara ve daha büyük ölüm oranlarına neden olabilir ve bu nedenle halihazırda gergin olan hastaneler ve sağlık bakım tesisleri üzerinde daha büyük bir yüke yol açabilir.

Ve en rahatsız edici olanı, aşılama yoluyla veya daha önce Kovid-19'a maruz kalmadan edinilen bağışıklık, hastalığın yeni bir mutasyonunun enfeksiyona neden olmasını engellemeyebilir.

Kovid-19 varyantları, aşılama ile sağlanan bağışıklığı engelleyebilir.

Birleşik Krallık'ta ilk kez tespit edilen Kovid-19 varyantının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dalgalanması, virüsü daha bulaşıcı hale getirecek ve daha ciddi hastalığa neden olacak şekilde adapte ettiğini gösteriyor.

Virüs dünyanın herhangi bir yerine yayılmaya devam edebildiği sürece, mevcut aşıları ve tedavi politikalarını daha az etkili ve hatta etkisiz hale getirme potansiyeline sahip olduğu görülecektir.

Mutasyonlardan dolayı hiç kimse güvende değil.

Biri Güney Afrika'da ve diğeri Brezilya'da tespit edilen diğer iki varyant, şu anda tüm ülkelere yayılmamaktadır. Ancak bu varyantların, mevcut aşıların veya son zamanlardaki doğal enfeksiyonun sağladığı bağışıklık korumasından kurtulabildiği görülmektedir.

Bu tehlikeli mutasyonlar, salgını uzatarak, devam eden tüm ızdırapları, hastaneye yatmayı, ölümü ve geçen yıl yaşanan ekonomik yıkımı artırabilir.

Sorunlu Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması, dünyanın büyük bir kısmının hala aşılara erişimi olmadığı sürece hastalığı daha etkili hale getiriyor.

Şubat ayında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, on ülkenin dünyadaki mevcut Kovid-19 aşı tedarikinin yüzde 75'ini uyguladığını duyurdu.

2,5 milyar insanın yaşadığı 130'dan fazla ülke, henüz tek doz aşı almadı ve bu da onları yeni varyantlara karşı savunmasız bırakıyor..

Yüksek gelirli ülkeler, önümüzdeki aylarda aşılama yoluyla, sürü bağışıklığına yaklaşabilir. Ancak, aşılanmamış veya yetersiz aşılanmış ülkelerde gelişen ve daha sonra uluslararası sınırları aşan varyantlar nedeniyle yine de tehlikede olacaklar.

Son olarak...

Bu tür mutasyonlar, tüm ülkeler için büyük bir sağlık tehdidi oluşturabilir ve virüsün hala zarar gördüğü bölgelerde üretime ve tarıma zarar vererek birbirine bağlı küresel tedarik zincirini bozabilir.

Ülkeler bir kez daha sınırları kapatabilir ve seyahati engelleyebilir.

Uluslararası Ticaret Odası tarafından Ocak ayında yayınlanan bir araştırma, aşılara eşit olmayan erişimin küresel ekonomiye 9,2 trilyon dolara kadar mal olabileceğini ve bunun yaklaşık yarısı zengin ülkelerde kaybedildiğini iddia etti.

Ayrıca devam eden salgın, halihazırda savunmasız ve sallantıda olan hükümetlere de zarar vererek daha büyük jeopolitik istikrarsızlığa yol açabilir.