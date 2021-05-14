Meğer Polonya’da yahudilere zulmü Filistinliler yapmış!!

Piyanist diye bir film vardı.



2003 yılında ünlü yönetmen Roman Polanski tarafından beyaz perdeye taşınan yapımda, Alman Nazi ordusunun Polonya yahudilerine uyguladığı insanlık dışı dramı anlatıyordu.



İkinci Dünya Savaşı sırasında, ünlü Polonyalı müzisyen Wladyslaw, ailesiyle iletişimini kaybettiği için çeşitli mücadelelerle karşı karşıya kalır.



Durum kötüleştikçe hayatta kalmak için Varşova harabelerinde saklanır.



Yönetmen filimde, Alman Nazi ordusunun kitapta yazan ve yazmayan tüm kanunsuzluklarını, tecriti, soykırımı, vahşeti, silahsız ve savunmasız yahudi halkına yapılan zulmü anlatıyordu.



Ama bugün,



Sanırsınız o gün Polonya’da yahudilere zulmü Filistinliler yapmış da son 70 senedir İsrail Filistin’den, Filistinlilerden intikamını alıyor.



İsrail 70 senedir tek kale maç yapıyor.



İsrail ordusunun vahşeti...



Gazze'de yaşayanların evlerini bombalıyor, kadın ve çocukları öldürüyor. İSRAİL, Gazze Şeridinde SOYKIRIM YAPIYOR...



Kanun bilmez hukuksuz İsrail, Filistinde önüne geleni ya öldürüyor ya darp ediyor.



Silahsız savunmasız kadın, bebek, yaşlı ayırt etmeden.



Masum ruhlar kayboluyor.



İsrail, dünya barış içinde uyurken Filistinlilere karşı savaş suçları işliyor.



7/24 insanlık ve insan hakları hakkında konuşanlar İsrailin işlediği bu aymazlığı, soykırımı destekliyor!!



Peki ya bu masum çocuklar?



O masum çocukların vahşice öldürüldüğüne şahit oluyor tüm dünya.



Ve bu konuda hiçbir şey yapmıyor dünyanın elit ülkeleri.



Bu dünya gerçekten acımasız !!



İsrail'in Gazze saldırılarında kullandığı beyaz fosfor, insan etini kemiklere ulaşıncaya kadar yakabilir.



Uluslararası olarak yasaklandı, ancak yine de bunu Filistin halkına karşı kullanıyorlar!



Gazze'de elektrik yok.



Gece çok karanlık.



Gökyüzü ateşle aydınlanıyor.



Çünkü İsrail düşmana roket atmak yerine masum insanlara roket fırlatıyor.



Masum insanlar özellikle çocuklar bunu hak etmiyor.



İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları uluslararası hukuka ve temel ahlaka aykırıdır.



Ve derhal sona erdirilmelidir.



İsrail saldırganlığının yeni dalgalarını durdurmak için dünya Müslüman ve Müslüman olmayan ülkeler hemen harekete geçmeli.



Herşeye ve herkese rağmen Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.

