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TRT'den ayrıldı yeni adresi belli oldu! 'Allah utandırmasın' deyip Yahya Bostan duyurdu

TRT'den ayrıldı yeni adresi belli oldu! 'Allah utandırmasın' deyip Yahya Bostan duyurdu

Geçtiğimiz günlerde TRT ile yolları ayrılan Yahya Bostan’ın yeni adresi belli oldu.

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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) kısa bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine de yansıdı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti. Bostan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Ajansı’na geçtiğini duyurdu.

Paylaşımında “Gazetecilik serüvenime Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü olarak devam edeceğim” diyen Yahya Bostan, sözlerine “Bana güvenen, beni ekibine katan ve bu güzel ailenin bir parçası yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın.” diyerek bitirdi.

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