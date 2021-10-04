28 Şubat tutuklusu eski generaller hakkında Adli Tıp'tan rapor çıktı! Hapisten çıkamıyorlar

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı. Fiziki ve psikolojik gerekçeler öne sürerek cezaevi dışında cezalarını çekmeyi talep etmişlerdi. Adli Tıp'tan onlara kötü haber geldi...

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Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi. Adli Tıp'ın bu raporunun ardından 28 Şubat paşalarının hapisten çıkma umutları da sona ermiş oldu.

28 Şubat Davası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 eski generalin sağlık durumları gerekçe gösterilerek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunulmuştu.

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 21 sanık müebbet hapis cezası almıştı.

Sağlık problemlerini gerekçe gösterip infaz erteleme istediler

İzmir'de tutuklu bulunan Çevik Bir, ilerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağını öne sürerek, cezanın infazının ertelenmesi isteğiyle sağlık muayenesi talep etti.

Aynı gerekçe ile onunla birlikte 7 generalin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonucu rapor hazırlandı.

Çevik Bir için bunama var denilmişti

Avukatı Ümit Kara daha önce yaptığı açıklamada Çevik Bir'de bunama belirtileri olduğunu söyleyerek sağlık durumunun tespiti için incelemelerden geçtiğini söylemişti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararının ardından aralarında dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı 2. Başkanı Çevik Bir’inde bulunduğu 7 emekli general tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

13 eski generalin rütbeleri söküldü Genelkurmay ise hükümleri kesinleşen 28 Şubat generallerinin rütbelerini sökmüştü. Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Tutuklanan generallere destek veren KUMPASDER'den bu karara tepki geldi... İşte KUMPASDER'in o açıklaması...