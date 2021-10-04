Ümraniye’de kağıt toplayıcıları ile polis arasında ‘taşlı’ arbede

Ümraniye’de kağıtların toplandığı atık toplama deposuna polis tarafından baskın düzenlendi. Kağıt toplayıcıları ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu arbede yaşandı.

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Ümraniye’de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını biriktirdiği depoya polis baskını düzelendi. İddiaya göre kağıt toplayıcıları, baskın yapan polislere karşı çıkınca arbede yaşandı.

Kağıt toplayıcıları, topladıkları kağıt karton ve benzeri malzemelerini vermek istemeyi reddedince sokak ortasında malzemelerini yaktı. Kağıt toplayıcıları polisleri engellemek için taşlarla polise saldırdı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, kendilerine zorluk çıkaran kağıt toplayıcılarına biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda polise zorluk çıkaran şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kağıt toplayıcıların yaktığı malzemeler drone ile havadan görüntülendi.