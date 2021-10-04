PKK'nın ele geçirilmesi imkansız dediği sözde karargahda girildi! 12 PKK'lı öldürüldü

PKK'nın 'ele geçirilmesi imkansız' olarak tanımlanan sözde doğu karargahına giren komandolar Avaşin-Basyan'da, PKK/KCK'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK'nın sözde doğu karargahına girilerek 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi."