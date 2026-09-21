Trafik kazası mağdurlarının verileriyle vurgun yaptılar! 825 kişi hakkında işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

253 BİN KİŞİNDE VEKALETNAME ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, trafik kazası mağdurlarının ısrarlı telefon aramaları ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirilerek 253 bin kişiden vekâletname alındığı belirlendi.

MASAK DEVREDE

Bakan Gürlek, söz konusu yöntemlerle toplam 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemelerinde ise bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği ortaya konuldu.

4 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te bu sabah 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaya konu faaliyetlere ilişkin delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MASAK ve SEDDK yetkililerine teşekkür eden Bakan Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi.

BAKAN GÜRLEK: HESAP VERECEKLER

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.