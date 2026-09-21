Trafik kazası mağdurlarının verileriyle vurgun yaptılar! 825 kişi hakkında işlem başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 253 bin kişiden vekâletname alındığını ve 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlandığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında işlem başlatılırken, 4 ilde 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.
253 BİN KİŞİNDE VEKALETNAME ALINDI
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, trafik kazası mağdurlarının ısrarlı telefon aramaları ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirilerek 253 bin kişiden vekâletname alındığı belirlendi.
MASAK DEVREDE
Bakan Gürlek, söz konusu yöntemlerle toplam 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını bildirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemelerinde ise bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği ortaya konuldu.
4 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te bu sabah 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaya konu faaliyetlere ilişkin delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MASAK ve SEDDK yetkililerine teşekkür eden Bakan Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi.
BAKAN GÜRLEK: HESAP VERECEKLER
Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.