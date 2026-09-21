Ömer Baba'dan Kurtlar Vadisi itirafı! Şaşmaz kardeşler için bakın ne dedi

"BIRAKMASINA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Osman Sınav ile başladınız diziye ancak sonrasında o ayrıldı. Sınav'ın diziyi bırakmasını nasıl karşılamıştınız?

Bırakma kararına şaşırdık. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu açıkçası. Hadi Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Peki, Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayabilmiş değilim.

Benim eşim Hayat Olcay da, dizide 'Elif' karakterinin annesini oynuyordu. Biz Osman ile yakın ilişki içinde insanlardık. Yeni sezona başlayacağız diye bir araya geldik. Kahvaltıya gittik ekipçe. Kahvaltıda hiç yapmadığı bir şey yaptı Osman.

Mikrofonu eline aldı ve "Gördüğüm lüzum üzerine diziyi bırakıyorum. Genç arkadaşım Raci'ye teslim ediyorum" dedi. Herkes şoke oldu. Ben ertesi gün gittim, Osman'a dedim ki "Osman eşimi de beni de sen aldın diziye. Eğer istiyorsan biz de diziden ayrılalım." O da "Yok ayrılmayın. Siz orada kalın. Sizin orada kalmanız önemli" dedi. Biz de bu sözleri üzerine dizide kaldık. Çok ilginç olan başka bir şey de var, Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı.