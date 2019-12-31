Trabzonspor'da aslında ne oldu?

Türk futbolunun gündemine bir anda Trabzon spor bomba gibi düştü.

Hiç beklenmeyen bir gelişme oldu…

Şampiyonluk hesabı yapılırken Ünal Karaman ile yollar ayrıldı?

Üzüldüm...

Neden, niçin, nasıl oldu? diye bence tartışmaya mahal olmayacak bir olay yaşandı aslında…

Ünal hocanın Kayseri spor maçından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu’na yönelik yaptığı şok açıklamadan sonra film kopacağı belli olmuştu zaten…

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Konya maçından sonra oynanan futbolu eleştiren bence şık olmayan açıklamasının etkisinde kalan ve bu yönde dışarıdan tahrik edildiğini düşündüğüm Ünal hocanın kulübünün başkanına karşı Kayseri maçı sonrası yapmaması gereken şok açıklamalar aslında ‘Ben gidiyorum’ demekten başka hiç bir şey değildi…

Öyle de oldu…

İlginç olan Ünal hoca 'Görevime son verildi' derken Başkan Ağaoğlu 'Divan Başkanımız görevde kalması için görüştü ama ikna edemedi' dedi..

Kim haklı diye tartışmaya artık gerek yok...

Bir kere şunu söylemek isterim;

Başkan Ağaoğlu Ünal Karaman’ı hiç hesapta yokken bu takımın başına büyük bir kararlılıkla getirdi. Bu yönde bir çok kimseyi ikna etmek zorunda kaldığını hatta kendisine bu yönde tavır alanlar olduğunu çok iyi biliyorum...

Kendi yönetimi de,camiasının önde gelenleri de iyi biliyor...

Yani Ağaoğlu’nun Ünal Karaman’a karşı art niyet taşıdığını hiç kimse iddia edemez. Eğer Trabzonspor yönetiminde bugüne kadar Ünal Karaman’a kayıtsız şartsız destek veren biri varsa o Başkan Ağaoğlu’ndan başkası değildir...

Hakkını teslim edelim...

Tek başına Ünal hocaya kalkan oldu…

Hatırlayalım..

Ünal hoca geçen yıl farklı kaybedilen Malatya maçından sonra istifa ederken ‘Arkandayız hocam’ diyerek ona kim sahip çıktı. Ünal hoca istedi diye Onur ve Burak'ı kim gönderdi?

Başkan Ahmet Ağaoğlu…

Elimizi vicdanımıza koyalım..

Bugün Ünal Karaman’ın ayrılmasının ardından Ahmet Ağaoğlu’na hakaret edenlerin büyük çoğunluğu Ünal Karaman’ın takımın başına getirilmesine karşı olanlardı?

Aksini kim inkar edebilir...

Bu bir…

İki…

Böylesine ligin en güçlü şampiyon olabilecek bir kadrosunu kurarak hocasının önüne seren kim?

Allah aşkına böyle önemli yıldızlar hangi takımda var?

Kim yaptı bu transferleri?

Bu başkan ve bu yönetim...

Hem de para pul yokken...

Ünal hoca belki Trabzonlu değil ama çok iyi bir Trabzon sporlu…

Adamlığına ise kimse laf diyemez…

Ama bu iş profesyonel!..

Öyle olmasa anasının ak sütü gibi helal olan sezon sonuna kadar alacaklarını alır ayrılır mıydı?

Ama futbol dünyasında bunların olması çok doğal…

Bu camiada öyle büyük talihsizlikler yaşandı ki Sadri Şener’in Başkanlığı döneminde Japonya’dan adeta devlet töreni ile Trabzon spor’un başına getirilen Şenol Güneş gibi büyük bir değerin istifası soyunma odasında kabul edilerek sessiz sedasız gönderildi...

Kimse kulübe gidip 'Ne yapıyorsunuz' demedi..

Kimseden ses çıkmadı...

Bu adam Şenol Güneş!..

Bugün yaşananlar kuşkusuz hiç arzu edilmezdi...

Ama görünen o ki karşılıklı bir veda ediş oldu...

İki tarafta açıklamalarını yaptı…

Artık büyütüp kulübü yıpratmaya gerek yok...

Çünkü aslolan Trabzon spor...

Trabzon spor artık önüne bakmalı..

O nedenle belirlenecek olan yeni teknik direktör şampiyonluk yarışının yükünü kaldıracak, camiada kabul görecek bir isim olmak zorunda. Bu kadronun şampiyon olmaması için hiçbir neden yok…

Yönetim kararını beklemeden vermeli.

Bu saatten sonra kısa vadede yeni Teknik Direktör olmaz şeklinde sözler ortamı zehirler!..

Biline...

O nedenle bundan sonra ki süreçte herkes 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışı ile kenetlenmeli…

Yoksa Trabzon spor’da bundan sonra bir de başkan ve yönetim krizi yaşanırsa, toparlamak asla mümkün olmaz ki Trabzon spor’un ekonomik olarak ta kurtuluş savaşı verdiği süreçte kulüp çöker…

Yaşanan olay sonrası Başkana, başkan yardımcısına, yönetime hakaret ve tehdit etmekle kimse bir şey kazanamayacağı gibi Trabzon spor’a altından kalkamayacağı büyük bir zarar vereceklerini iyi bilmeliler...

Taraftarın yaşanan olay sonrası Yönetimci, Ünal Karaman' cı diye bölünmesi felaket olur...

Aman dikkat...

Duygusallığa gerek yok…

Ünal hocanın önemli katkıları olduğu aşikar..

Kimse bunu inkar edemez...

Büyük camialar böylesine krizleri çabuk atlatan camialardır. Ünal hocanın Kayseri maçı sonrası yapmaması gereken açıklamalarla ilgili, kendisini dışarıdan başkana karşı tahrik edenlerin rol oynadığını düşünüyorum..



Hakkın teslimini yapalım…

Bu kulübün iki yılda nereden nereye geldiğini, nasıl fedakarlıklar yapıldığını, nasıl kaynaklar bulunduğunu, futbolculara borcu olmayan tek kulüp nasıl oluşturulduğunu, nasıl iki yılda dipten tavan yapan bir kulüp yapısı inşa edildiğini unutmayalım...

Daha iki yıl önce uçan kuşa borcu bulunan, transfer yasağı ile baş başa kalan, UEFA'dan ceza alması an meselesi olan bir Trabzon spor kulübünden bahsediyoruz…

Eğer bir başarı öyküsü yazılmışsa, bunda taraftarından başkanına, yönetiminden futbolcusuna, teknik direktöründen camiasına kadar herkesin payı var...

Bugün birilerinin bir takım siyasi mesajlar vermesinde amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek!..

O birileri Bakan Albayrak’a gönderme yapmaya çalışıyor.

Kardeşim bakan sahip çıkmaz niye sahip çıkmıyorsunuz dersiniz sahip çıkar niye siyasete alet ediyor dersiniz!..

Şu bir gerçek ki Trabzon’un evladı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kulübün ayağa kalkması için taşın altına nasıl elini koyduğunu görmemek ve takdir etmemek mümkün mü?

Sayın Bakanın Trabzon spor masada güçlü olsun, hakkı hukuku yenmesin diye neler yaptığını çok iyi bilenlerdenim…

Bizzat yanımda yaşanan bir yetkilinin yüzüne Trabzon spor’un hakkı yenmesin diye söylediği bir sözü yazsam şok olursunuz…

İddia ediyorum Bakan Albayrak kulübe omuz vermeseydi bugün Trabzon spor hem mali yönden hem de dolaysıyla sahada çökmüştü…

Bir gün dahi çıkıp ‘Ben şunu yaptım’ dedi mi?

Hayır…

Bu insanların şevkini kırmayalım..

Bakanı bu olayların içine çekmek isteyenler Trabzon spora ihanet etmek isteyenlerden başkaları değildir..

Ünal Karaman olayından sonra kulübü kendi siyasi emellerine malzeme yapmak isteyenler madem destek olmayacaklar ellerini kulüpten çeksin gölge etmesinler…

İki yıl önceki enkazı kaldırmak kolay mıydı?

Öyle dışarıdan gazel okumak kolay!..

Diyeceğim şu ki Trabzon spor son iki yılda Türk futbolunda herkesin büyük takdirini ve beğenisi kazanmışken bunun altına dinamit koymak isteyenlere karşı çok dikkatli olunmalı…

Ve bu takım şampiyonluk yarışının en güçlü takımıdır.

Her zaman söylerim...

Trabzon spor’un rakibi Trabzon şehridir!..

Trabzon spor ne yazık ki rakiplerinden önce Trabzon şehrini yenmeli!..

Ne zaman bu şehir sözde değil özde bütünleşir 'Aslolan Trabzon spor'un varlığı' der işte o zaman bu takım şampiyon olur...