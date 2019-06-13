Trabzonlu Albayrak ve İmamoğlu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

Has bir Trabzonludur…

Has bir Trabzonsporludur…

Merttir…

Söz konusu Trabzon ve Trabzonspor olduğu zaman “Medya şunu der, şu kulüp bunu der” demeden lafını esirgemez, doğru bildiğini söylemekten çekinmez…

Trabzonspor için maddi ve manevi fedakarlıktan asla geri durmaz…

Bu sezon kulübün ayakta kalması için neler yaptığını bir hemşehrisi olarak gururla anlatabilirim.

Çünkü baba topraklarına borçlu olduğunu iyi bilir…

Vefalıdır…

Memleket sevdalısıdır...



Bayramı geçirdiği Trabzon’da bunu bizzat yaşadık…

Büyük sevgi seli ile karşılandı..

Büyük bir moral buldu…

Halk ile dertleşti ve bayramlaştı…

Trabzonspor kulübünün bayramlaşma törenine katılarak hem camia ile bir araya gelerek bayramlaştı hem de kulübün sorunlarını dinlerken brifing aldı desem abartmam…



Trabzon ziyaretinde Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin davetini de geri çevirmedi…

Ziyaret olay oldu, Türkiye’ye damgasını vurdu…

Ziyarette Bordo-Mavili formayı sırtlarken “Bu forma şike ile kaybettiğimiz şampiyonluk sezonun forması “diyerek 2010-2011 Şampiyonunun Trabzonspor olduğunu kameralar karşısında bütün Türkiye’ye güçlü bir şekilde haykırdı…

Birileri çok şaşırdı…

Ama Berat Albayrak’ın söz konusu Trabzonspor olduğu zaman lafını asla esirgemeyen bir Trabzon sevdalısı olduğunu unuttular…

Bilmeyenler öğrendi…

Siz bakmayın “SAKİN GÜÇ” olarak duruşuna Allah’ın bildiğini kuldan saklamayan yürekli bir adamdır…

Hangi iş olursa olsun “Onu da idare edeyim, bunu da” yapmaz..

Andrew Jackson derki;

“Cesaretli bir adam tek başına çoğunluktur”

İşte Berat Albayrak böyle bir adamdır…



Madem konu Trabzon…

Ekrem İmamoğlu’da Trabzonlu...

Bakan Albayrak’tan önce Bayramın ilk iki günü Trabzon’daydı…

Miting yaptı..

Üçüncü günü Giresun ve Ordu’da geçirdi…

Fakat Trabzonspor’daki bayramlaşmanın üçüncü gün olması nedeni ile kendisi oraya gelmesin diye ertelendiğini düşünerek gönül koydu…

Üzülmüş!..

Trabzon mitinginde çıktı Bordo Mavi formayla poz verirken

“Ben Trabzonsporluyum, Divan Üyesiyim, aynı zamanda eski yöneticisiyim” dedi.



Peki …

Bakan Albayrak’ın gündeme bomba gibi düşen açıklamasının ardından Fenerbahçe kulübü Albayrak’ın tavrını bir hayli içerleyerek 2010-2011 şampiyonluğu üzerinden hem Bakanı hem Trabzon’u hem de Trabzon sporu adeta FETÖ’cülükle suçlar bir açıklama yaptı..

Trabzonspor camiası altında kalmadı.

Camia, Yönetim, Taraftarlar Derneği ve Trabzon medyası (ortak açıklama ortak manşetlerle) Bakan Albayrak’ın duruşundan yana tavır koyarak Fenerbahçe ye yönelik tavrını koydu…

Peki Trabzonlu, Trabzonsporlu Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

Sustu!..

“2010-2011 sezonun tertemiz şampiyonu Trabzonspor. Bakanımızı, Trabzon’umuzu ve Trabzonspor’umuzu FETÖ ile ilişkilendirmek hainliğin dik alasıdır”demesi gerekmez meydi?

Çünkü 3 Temmuz sürecinin FETÖ kanalı STV canlı yayınında ne demişti;

"Fenerbahçe şike yapmıştır.

Şike operasyonuna geç kalınmıştır.

Fenerbahçe’ye operasyon yapanları [FETÖ’ cü savcı ve polisler] kutluyorum.

Fenerbahçe’ye operasyonu olumlu buluyorum."

Arşiv ortada...



Madem ülkede konu yeniden şike sezonunu tartışmaya geldi. Bakan Albayrak doğru bildiğini söylemekten çekinmeyerek Trabzonspor'un şike ile çalınan şampiyonluğunu gündeme taşıdı..

Böyle bir ortamda Trabzonspor taraftarları ve camiasının Ekrem İmamoğlu'ndan da “2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur” diye haykırmasını beklemesi en doğal hakkı değil mi?









