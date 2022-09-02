TFF'ye sıkılan kurşunlar!...

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) önceki gün yapılan çirkin silahlı saldırıyı “Zanlılar sarhoştu” diyerek geçiştirelim mi?

Hiç düşündünüz mü?

O sarhoş iki zanlı;

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu’nun toplantı yaptığı günü ve saati nasıl tespit etmiş!

O sarhoş iki zanlının kurşunları Yönetim Kurulu toplantı odasına nasıl tam isabet etmiş?

O sarhoş iki zanlının saldırıyı gerçekleştirdiği gün, İstanbul’da 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı’nın yapılması ilginç bir tesadüf mü?

Sorular çok!

Oldu, bitti mi diyeceğiz!

Kuşkusuz olay en ince detayına kadar Emniyet güçlerimiz tarafından araştırılacaktır…

Fakat “sarhoşlar” çok zekiymiş!

Günü…

Saati…

Toplantı odasını...

Çok iyi ezberlemişler!

Bu saldırı TFF tarihinde bir ilk yaşanmıştır…

Bu olay geçiştirilemez!.

*

Diyeceğim şu ki;

Kulüpler Türk futbolunun içeresinden çıkılmayacak bu noktalara gelmesinin nedeninin öncelikle kendileri olduğunu iyi bilmeliler!

Bunca yanlışlarına rağmen, kulüpleri ekonomik bataklığa düşüren Başkanlardan bir kez de “Evet biz hatalıyız” diyenini gördünüz mü?

O nedenle önce kulüpler aynaya bakmalıdır…

Türk futbolunun içine düştüğü çıkmazdan kurtulabilmesinin yolunun artık TFF’den değil, kulüplerin çarpık anlayışının düzeltilmesinden geçtiğini çok iyi anlamak gerekir!

TFF Başkanını tehdit et…

Hakemleri tehdit et…

MHK’yi tehdit et…

Yeter artık!

Kulüpleri batıran TFF mi?

Kulüpleri yanlış yöneten TFF mi?

Kulüplere bu transferleri yaptıran TFF mi?

Aksine başkanların batırdığı kulüpleri kurtarmaya çalışan bir TFF gerçeği var!..

*

Yapmayın Allah aşkına…

Her yıl aynı mevzu!

Görünen o ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin göreve gelir gelmez ortaya koyduğu her açıdan yeni açılım ve şeffaf yönetim tarzı, ne yazık ki kulüplerin anlayışının eski tas eski hamam misali devam etmesi nedeniyle heba olacak!

TFF Başkanı Büyükekşi’nin saldırı sonrası şu sözleri derstir!

Diyor ki;

“Ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef fanatizm ve twitter problemi şimdiden başladı.

Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum;

Her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın.

Önce insan olduğumuzu hatırlayalım.

Eğer hatırlamazsak böyle daha çok şeyler yaşanır.

Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz.

Bu şekilde davranalım.

Bu da herkese bir ders olsun.”

Büyükekşi Başkanın ifadeleri, sözün bittiği yerdir aslında...

*

Büyük bir heyecan ile göreve gelmiş…

TFF üzerindeki soru işaretlerini şeffaf yönetim tarzı ile ortadan kaldırmaya başlamış…

Hesap verebilir bir başkan, yönetim kurulu ve kurullar gerçeğini sözde değil özde ortaya koymuş…

Kulüplerin içine düştüğü çıkmazları çok iyi bilerek yardım elini uzatmış…

Kulüplere bir adım değil o an adım daha yakınlaşmış…

Eğer alınacak kararlar kulüpleri ilgilendiriyorsa, bu kararları önce kulüp başkanları ile istişare etmeye başlamış…

Dürüstlüğünden…

Duruşundan…

Futbol dünyasına hizmet heyecanından…

Arkasında hiçbir şaibe olmamasından…

Şüphe edilmeyen pırıl pırıl bir TFF Başkanına sahip olmuşken, daha yolun başında yıpratmaya çalışmak Türk futboluna ihanettir…

*

Şu kulübün adamı, bu kulübün adamı denemeyecek kadar tarafsız olan bir TFF Başkanı gerçeği var!..

Şöyle bakın yönetim Kuruluna…

Her biri Türk futbolunun içinde yoğrulmuş, hizmet vermiş, arkalarında takdir edilecek hizmetler bırakmış tanıdığımız bildiğimiz son derece başarılı olmuş isimler…

Murat Aksu gerek Türk futbolun da gerek hukuk dünyasında son derece sevilen sayılan duruşu ile takdir edilen bir isim…

Lider özelliklidir..

Bakmayın sessiz kaldığına..

Az konuşur öz konuşur!..

Konuştuğu zamanda ses getirir…

Yusuf Günay gibi bir beyefendi önemli bir değer var…

Talat Papatya gibi liyakat sahibi bir isim var…

Ali Düşmez gibi hayatını adamış bir isim var…

Yalçın Orhan gibi genç dinamik bir beyin var...

Hamit Altıntop gibi bir futbol adamı var…

Yönetimde isimlerini yazamadığım her biri önemli iş ve spor adamı var…

Dikkat edin TFF yönetiminde geçmişe dönük tartışılan bir isim yok!

Yani;

İş adamı olarak ta önemli başarılara imza atmış Büyükekşi Başkan her yönü ile güzel bir kadro inşa etmiş…

Dedim ya..

Hiç birinin arkasında tek bir soru işareti yok…

Erdemli kılığına girmeyelim!

Erdemli olalım!..

Çünkü;

Erdem kılığına girmemiş, ondan destek almamış kötülük var mı?

Büyük bir heyecanla iş başına gelen Büyükekşi Başkan ve yönetimine sahip çıkılırsa kazanan Türk futbolu olacaktır!..

Şunu iyi bilin ki;

O kurşunlar TFF’ ye değil ayırımsız bütün futbol kulüplerine atılmıştır!..

Çünkü TFF bütün kulüplerin baba ocağıdır!..