BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,57
ALTIN 449,33
MEDYA

Teşkilat 5. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 4 Nisan 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla yer altına inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatının olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken; başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide; bazen bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı
Çukur 122. bölüm fragmanı: 4. sezon 30. bölüm
Mardin'de otomobilin silecek suyu haznesine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı
İtalya'da helikopter faciası saniye saniye kaydedildi
Taş kadayıf nasıl yapılır şerbetli tatlı sevenler bayılacak!
Yay burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları yoğun bir hafta geliyor!
Kamil Koç'ta skandal görüntü! Muavinin engelli kadına söyledikleri ve yaptırdığı tepki çekti
Yorumlar